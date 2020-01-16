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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5942) Шефір_Сергій (18) Джуліані (92) Парнас Лев (15)

 Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні

Президент США Трамп розглядав припинення всієї допомоги Україні, а не тільки військової, в разі якщо розслідування проти сім'ї Джо Байдена не розпочнеться.

Про це соратник адвоката президента США Руді Джуліані - Лев Парнас повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

"Послання, яке я передав (помічникові президента Зеленського. - Ред.) Сергію Шефіру, було жорстке. Мені було сказано передати це йому в жорсткій формі, не м'якій", - зазначає він, додаючи, що така інструкція надійшла від Джуліані після зустрічі в Білому домі.

За його словами, йшлося "не тільки про військову допомогу, а про всю підтримку США. Про те, що відносини зіпсуються доти, поки не буде заяви".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парнас: Фірташ обіцяв допомогу в переслідуванні Байдена в Україні в обмін на закриття справи проти нього в США

Парнас уточнює, що на той момент з боку США було кілька "вимог", включно з відкриттям справи проти Байдена.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170260
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп прорахувався, "жорстоке послання" у Зе не зрозуміли. "Порожнеча в голові" допомогла Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні - Цензор.НЕТ 238
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хм... и Шефир под судом в США, во власти не лохов, хоть кто-то не делал серьезные федеральные преступления? по-простому -- бабло не мыл
куда ни ткни, а вся ЗЕ команда на оффшорах, впечатлен
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гм, цей Парнас цінний свідок для можливого імпічменту Трампа, співає як соловей
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гм, цей Парнас цінний свідок для можливого імпічменту Трампа, співає як соловей
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ага, говорливый попался и подгонятаь не надо Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні - Цензор.НЕТ 8271
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Забыл еще о херое
Луценко рассказать
Надо бы нашего Югика в штаты отправить
в камеру с афроамериканцами
Они быстро его картавость выправили бы
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Трамп прорахувався, "жорстоке послання" у Зе не зрозуміли. "Порожнеча в голові" допомогла Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні - Цензор.НЕТ 238
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. "Порожнеча в голові"

як на мене, то там голови немає=))
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А теперь как вы кредиты с условием в 200000 га впаривали.
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Иуды настолько заполнили все явные и теневые структуры управления, что могут позволить себе междусобойчики.
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хм... и Шефир под судом в США, во власти не лохов, хоть кто-то не делал серьезные федеральные преступления? по-простому -- бабло не мыл
куда ни ткни, а вся ЗЕ команда на оффшорах, впечатлен
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Та вони самі себе палять! Байден - корупціонер виходить? А спецслужби в піндосії прикривають корупцію у вищих ешелонах влади. Трамп хотів якимось чином вивести свого суперника на чисту воду,а той вирішив не йти традиційним шляхом (справедливий суд) ,бо нема чим крити ,а взяти трампа на таран імпічментом.
А в результаті попалив найдемократичнішу систему в світі очолювану корупціонерами!
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