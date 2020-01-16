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 Політика України
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Все про:Стефанишина_Ольга (14) Голос партія (123) Устінова (19) Офіс генерального прокурора (27)

 Офіс Генпрокурора: Відкрито провадження через погрози ексрадника Скалецького Чумака депутатам Устіновій і Стефанишиній

Прокуратура почала кримінальні провадження за заявами двох народних депутатів щодо загроз можливого приготування до посягання на їхнє життя в зв'язку з державною і громадською діяльністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора в Facebook.

"15 січня 2020 року Київська місцева прокуратура №10 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявами двох народних депутатів щодо погроз можливого готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Підслідність у цих провадженнях визначена по ГУ СБУ в Києві та Київській області.

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Зазначається, що ці народні депутати подали заяви до Генпрокуратури ще в кінці листопада 2019 року, і після реєстрації заяви потрапили на розгляд до вже ексзаступника начальника Департаменту - начальника управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією. Той, в свою чергу, направив ці заяви до вже ексзаступника прокурора міста Києва.

"Проте вони не були розглянуті належним чином через те, що вказані особи в той період звільнялись з органів прокуратури і, ймовірно, не могли забезпечити належну дисципліну підлеглих щодо реєстрації кримінальних проваджень", - додали в Офісі Генпрокурора.

Уточнюється, що ексзаступник начальника Департаменту – начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України не пройшов атестацію на переведення до Офісу Генерального прокурора і був звільнений з органів прокуратури 24 грудня 2019 року, колишній заступник прокурора міста Києва звільнений 16 грудня 2019 року за власним бажанням.

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року народні депутати Ольга Стефанишина та Олександра Устінова ("Голос") звернулися в ГПУ із заявою про погрози з боку колишнього радника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака.

Вони вимагали відкрити кримінальне провадження за ч.1 ст. 14 ч.1 ст.112 (підготовка до вбивства) і ч.1 ст.346 (погроза вбивством) проти радника глави МОЗ Чумака за фразу: "я їм бошки відіб'ю", сказану ним 27 листопада на засіданні парламентського Комітету охорони здоров'я, де обговорювався законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні.

"Подали з Олександрою Устіновою заяву в Генеральну прокуратуру України про скоєння кримінальних злочинів через погрозу заподіяти шкоду мені як народному депутату. ... Оскільки в словах Олександра Чумака конкретна погроза "відбити бошки" авторам законопроєкту №2089. Саме він зробить ліки в Україні дешевше", - заявила тоді Стефанишина.

Офіс Генпрокурора: Відкрито провадження через погрози ексрадника Скалецького Чумака депутатам Устіновій і Стефанишиній 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170259
 
 
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а Офис РябоКапелюха не хочет пригласить уродца Дубинского, и открыть уголовное дело против него.. Ведь оснований более чем достаточно?!
Офис Генпрокурора: Открыты дела из-за угроз экс-советника Скалецкой Чумака депутатам Устиновой и Стефанишиной - Цензор.НЕТ 1396
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одна вчерашняя хуцпа против Гончарука с угрозой физического насилия на дело тянет
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правильно!

сейчас надо давить зелень хотя бы позовами, что б не хуцповали
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Зебіли, Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Здобутки минулої очільниці МОЗ і команди своїми рішеннями і діями нівелювали. В МОЗ зараз одні блатні і злочинці. Новій міністерші МОЗ фахівці не потрібні їй потрібні родичі, друзі, подруги, понабирала злодюг помічників богатирьових, радників хабарників старої системи або від фарммафії. Вже бандюги від фармафії відкрито, відверто на засіданнях погрожуюють депутатам!? Де таке бачено! А їх спільниця очільниця МОЗ закриває на це очі і нічого не бачить і не реагує!? Прокуратура більше двух місяців не може зарєструвати справу. На чиєму ви боці!? Фарммафії!? Вже Радуцькі реанімували схеми розкрадання і схоже вже почали красти. Кришують корупцію, і це тільки початок. Чумаки від фарммафії погрожують активістам, депутатам розправою за відстоювання інтересів народу. Чи то ще буде!? Головне що Супрун з командою немає вже в МОЗ, нікому протидіяти корупції, крадіжкам, кради досхочу. Проходить реванш фармацевтичної мафії. "Покращення" почалося, особливо відчутно на місцях
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Т.е. если сказать кому то иди на ..уй, то это повод для открытия уголовного дела (сексуальное насилие)?

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Перед преложениями, описанными ниже, нужно схватить Пороха за дупу и посадить его в тюрягу.А поскольку он передал наворованные им деньги своему сыну- Сёме, для начала эти деньги нужно у Сёмы отобрать. и КУПИТЬ ДИВИЗИЮ ТАНКОВ "ОПЛОТ" и полк самолетов F-16.Это будет по справедливости.
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