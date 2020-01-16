 10-річна дівчинка на Одещині впала в алкогольну кому через випиту горілку, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, знепритомніла і впала. Непритомну її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів.
Після отримання необхідної медичної допомоги дитина була переведена з реанімаційного відділення до дитячого.
Попри те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як із самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.
"Шановні дорослі, саме від вас, а насамперед – від батьків, залежить життя та здоров’я дітей. Будьте пильними, адже ваша легковажність може обернутися не тільки юридичною відповідальністю, а й трагедією, яку ви навряд чи самі собі пробачите", - підкреслили в Нацполіції.
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ВСЮ???
хоча...в житті таке бува...
колись в селі..(бабуня казали рочків 4-5 було)))) бражку сусідську пробував (на весіллі чи що)
так чемно взяв гранчик батьків і набрав в рота...і сльози течуть і ковтнути не можу і плюнути, бо всі дивляться....ковтнув...йолоп...від баті підзатильник заробив...і втік рознюнявся... я чесно кажучи цього не помню )))) але бабуня часто згадували))))
а мальчики...а ну как вспомните, во сколько попробовали на язык алкоголь (на каком-то гулянии) пока родаки танцевали ??? )))) а??? отож!
правда...попробовать на язык - это одно... а сербануть до алкогольной комы... это перебор
Я еще понял бы, если глоток, перепутав стаканы. Но до комы !!
Девочку лечить, родителей кастрировать, что бы не плодились.