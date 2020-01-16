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Все про:алкоголь (667) діти (1785) Одеська область (1137) Нацполіція (8826) кома (7)

 10-річна дівчинка на Одещині впала в алкогольну кому через випиту горілку, - Нацполіція

В Одеській області 10-річна дівчинка впала в алкогольну кому. Її мати притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, знепритомніла і впала. Непритомну її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів.

Після отримання необхідної медичної допомоги дитина була переведена з реанімаційного відділення до дитячого.

Попри те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як із самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

"Шановні дорослі, саме від вас, а насамперед – від батьків, залежить життя та здоров’я дітей. Будьте пильними, адже ваша легковажність може обернутися не тільки юридичною відповідальністю, а й трагедією, яку ви навряд чи самі собі пробачите", - підкреслили в Нацполіції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170256
 
 
 Топ коментарі
 
Недолго ей остаось быть девочкой.
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Нельзя взрослым при детях употреблять наркотики, особенно алкоголь. Ребёнок просто повторил то, что наблюдал.
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Слабак. Я міг вмазати майже всю пляшку з горлА і останнім ковтком ще й прополоскати горло. 10-річна дівчинка на Одещині впала в алкогольну кому через випиту горілку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3681
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Недолго ей остаось быть девочкой.
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Что тут скажешь!? Это может стать или уроком на будущее или путевкой туда же.
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Жесть... Недоглядели... Я понимаю, что девочке 10 лет. Но алкогольная кома... Это ж сколько взрослому человеку нужно водки, чтоб также..?
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В детстве такую гадость даже в голову бы не пришло выпить. Она же горькая.К тому же ,химическая ))
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Тебе и не надо, у тебя и так проблемы. Не усугубляй.
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Я , взрослый мужик, могу залпом выпить , максимум 150 грамм, потом аргонизм водкк просто ввьалкивает назад. Какая то ерунда с девочкой получается со стороны родителей
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Слабак. Я міг вмазати майже всю пляшку з горлА і останнім ковтком ще й прополоскати горло. 10-річна дівчинка на Одещині впала в алкогольну кому через випиту горілку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3681
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Нельзя взрослым при детях употреблять наркотики, особенно алкоголь. Ребёнок просто повторил то, что наблюдал.
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Ти своїх дітей в кладовку закриваєш коли гості призодять чи якось інакше ізолюєш від людей?
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10-летняя дочь хозяев выпила водку Источник: https://censor.net.ua/n3170256
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ВСЮ???
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До второго етажа не дотянула - топліво закончілось
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можливо дитина переплутала з водою, буває таке - побачила на столі стакан з прозорою рідиною, залпом випила, а це горілка... буває.. тим більше в домі були гості, тобто якраз мабуть було застілля...
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переплутать могла...але мабудь до першого-другого ковтка...не далі...
хоча...в житті таке бува...
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якось перепутав ліманад з пивом. Але не до коми. Поки епітелій був сухий, та не відчував смаку - зробив кілька ковтків
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та..я так ваще!
колись в селі..(бабуня казали рочків 4-5 було)))) бражку сусідську пробував (на весіллі чи що)
так чемно взяв гранчик батьків і набрав в рота...і сльози течуть і ковтнути не можу і плюнути, бо всі дивляться....ковтнув...йолоп...від баті підзатильник заробив...і втік рознюнявся... я чесно кажучи цього не помню )))) але бабуня часто згадували))))
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А я згадала кумедний епізод з серіалу «Доктор Хаус». Там мати привела маленьку дівчинку, років шести до Хауса, вона не могла зрозуміти, що з дитиною коїться кожного дня. Всемогутній доктор одразу сказав, що дівчинка п'яна. З'ясувалося, що вона кожно ранку після чистки зубів ковтала ополіскувач для рота на спирту, бо мати її не попередила, що цього не можна робити, а дитина бачила, що мати сама його ковтала.
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А была ли она ,,девочкой,,..Может ,лишняя хромосома не в России??..Вот новости на ЦН...То 15-летний украинец изнасиловал,то деффочка перебралась водяры(элитный напиток,не бояра),то сын мать,то мать сестру..ОХ..есть ..Ив ЕС и В НАТО ногти грызут от такого союзника..
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Джек, как ты сюда пролез с власовским флагом?
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для девочек это не типично..
а мальчики...а ну как вспомните, во сколько попробовали на язык алкоголь (на каком-то гулянии) пока родаки танцевали ??? )))) а??? отож!
правда...попробовать на язык - это одно... а сербануть до алкогольной комы... это перебор
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Труд сделал из обезьяны человека! Алкоголь вернул всё назад!
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А вот на расеюшке никакой комы не могло быть и не будет..Ибо на расеюшке народ веками закален скрепами

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Первый раз попробовали с пацанами водку в 16 лет на вечеринке. Когда проглотил, думал глаза из орбит вылезут. Как она могла выпить в 10 лет столько, чтоб в кому впасть?
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Паленку употребила.. Дорогую магазинную сейчас позволить себе может не каждый.. Берут шмурдяк... Кто виноват? Мамаша 100% но и наші можновладці тоже себе плюсы в аду пусть ставят
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10 лет, уже должна соображать!
Я еще понял бы, если глоток, перепутав стаканы. Но до комы !!
Девочку лечить, родителей кастрировать, что бы не плодились.
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Хорошая девочка из семьи беженцев из Донбасса должна как-то снимать стрес от того, что показывают по Г+Г
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В девяностые я встречал девчонок 12-13 лет ,которые водку жрали как воду ... 10-річна дівчинка на Одещині впала в алкогольну кому через випиту горілку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2627но десятилетняя это уже конечно перебор ..
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