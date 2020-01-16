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Все про:безпека (343) Зеленський (4140) Кабмін (3208) пожежа (1991)

 Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП

Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання - продовжити роботу з посилення контролю пожежної безпеки, поліпшення матеріально-технічного стану рятувальних підрозділів і служб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний лист Глава держави направив на ім'я прем'єр-міністра Олексія Гончарука 16 січня 2020.

Уряд має щоквартально інформувати президента про результати цієї роботи.

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Лист був відправлений прем'єр-міністру у відповідь на повідомлення уряду, згідно з яким за станом на 8 січня 2020 проведені позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки на 10374 об'єктах з 37006, які підлягають перевіркам (тобто проінспектовано 28%).

За результатами перевірок виявлено, що на 9208 об’єктах відсутні, несправні або не обслуговуються автоматичні системи протипожежного захисту, на 2066 системи електропостачання потребують заміни або ремонту, 3365 об'єктів потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

Згідно з повідомленням Кабінету Міністрів, перевірки за додержанням та виконанням вимог законодавства y сфері техногенної та пожежної безпеки тривають.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання приписів до адміністративної відповідальності притягнуто 9934 керівники закладів і відповідальні посадові особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін посилив держконтроль у сфері пожежної безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170254
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки так шоб воно зрозуміло. І сірники в нього заберіть.
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Медики будут информировать о здоровии нации...
Сейсмологи о колебаниях земной коры...
А орнитологи о движении птиц в природе!

До всего есть дело ВЕЛИЧАЙШЕМУ ЛИДЕРУ НАШЕЙ ЭПОХИ!)))))
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Тільки так шоб воно зрозуміло. І сірники в нього заберіть.
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Чего так редко? Надо ежедневно, чтобы дошло.
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Не забудьте ему доложить, когда следующий раз Валерич распорядится по поджогу хаты у Валерии
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Все как в России . Путин поставил задачу , и в Украине уже тоже самое .
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Та пожар то таке,не предсказуемо. Графикам не подчиняется.
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Пожарная безопастность, она или есть или ее Нет . Пожарники есть и это точно и Здания до революции и если бы они так горели до революции как сейчас , то жили бы в палатках
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вальдимир ссаныч, докладываю: вы спалились!!! Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 2417 Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 2417 Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 2417
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Испуганный пожарами забыл про наводнения на разбитых дорогах с ментами-разбойниками со свистками соловьиными, которых только танки Захарченко не боятся!
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Им нравится слово " квартал" ,ФОРМУ дайте людям,они за свои покупают,зато руководство и главки одеты,обуты,остальное в карман и на бумаге- выдано!
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чтобы из Омана успел вернуться пожар тушить
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А деньги на эту самую безопасность выделил кабмин? Короче - ПОНТЫ И БЮРОКРАТИЯ.Лучше о Малюське подумай,а то ему жить не зачто, жена выгоняет
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Медики будут информировать о здоровии нации...
Сейсмологи о колебаниях земной коры...
А орнитологи о движении птиц в природе!

До всего есть дело ВЕЛИЧАЙШЕМУ ЛИДЕРУ НАШЕЙ ЭПОХИ!)))))
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да, это победа. А за туман в голове какая наука или служба отвечает?
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Сегодня, 16 января, в Киеве машина-мусоровоз, из которой выходил дым, самостоятельно приехала в пожарную часть. Об этом передает пресс-центр ГСЧС,

Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 4188
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Информируйте его ежедневно. Желательно, среди ночи. А во время его отпусков - 4 раза в день.
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раз у квартал буду вещать гидранту, скока, где и чего сгорело...
пипец, как это важно. какая ценная инфа...
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