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 Ворог від початку доби 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед наших воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відразу з опівночі окупанти почали бойові дії в районі Травневого. Від Доломітного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.

Із 7:00 протягом пів години з напрямку від Голубівського окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм по наших оборонцях Новотошківського.

Окрім цього, в районі Новотроїцького та двічі по захисниках Луганського ворог вів щільний вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв немає", - зазначили в Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 92-ї ОМБр Олексій Кучкін загинув у зоні ООС 15 січня від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170252
 
 
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Врага выпустили из Славянска. Дали время утвердиться в Донецке. Разрастись до чудовища.И теперь они удивляются шо он их убивает ))
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2 бойца за последние сутки и оба от пуль снайперов..., недавно новость промелькнула, что вражеские снайперы катаются по линии фронта переодевшись в гражданку на гражданских авто..., интересно, это кто-то запомнил кроме меня, кому-нибудь еще не безразлично, что русские снайперы здесь у нас на Донбассе тренируются безнаказанно..., или все обеспокоены только тем, что Гончарук - козел...
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41-летний Роман, боец родом из Луцка, получил тяжелое снайперское пулевое ранение возле поселка Водяное. Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудину и оставила мало шансов остаться живым и сохранить руку. Врачи 61 ВМГ быстро стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез, остановив кровотечение. Боец потерял больше двух литров крови.
«Рискуя в непогоду, доставили вертолетом в Днепр, в Мечникова. Реанимация. Операции позади. С нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой, с надеждой о будущем счастье. Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни. Давать веру в Жизнь, воплощать мечты, находить все доброе в людях помогают, как всегда сестры и врачи Мечникова», - написал Сергей Рыженко (главврач Мечки)

Ворог від початку доби 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9980
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Что по этому поводу думает и говорит президент Украины?
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Эпоха бедности завершилась 19 мая 2019 года,новый начальник Украины должен мышибратьев РАБссии наградить за воссоединение Крыма,типа орденом Боди Хмельницкого.
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