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 Політика України, За кордоном
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Все про:Фірташ (150) Трамп (2103) Парнас Лев (15)

 Парнас: Фірташ обіцяв допомогу в переслідуванні Байдена в Україні в обмін на закриття справи проти нього в США

Соратник адвоката президента США Руді Джуліані - Лев Парнас заявив, що розмовляв з українським олігархом Дмитром Фірташем про допомогу в переслідуванні в Україні ексвіцепрезидента США Джо Байдена в обмін на закриття справи проти нього в Мін'юсті США.

Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб отримати якусь інформацію від Фірташа (щодо Байдена. - Ред.), ми мали пообіцяти йому дещо. Щодо Фірташа, то це дещо полягало в тому, щоб сказати йому, що його справа тут (у США. - Ред.) не має перспектив, і його безпідставно переслідують. І ще, що його справу (про екстрадицію в США. - Ред.) можна було б вирішити", - сказав Парнас.

Парнас також підтвердив, що справа Фірташа і компанія Burisma, де працював син Байдена Гантер, були пов'язані, адже метою було, щоб Україна оголосила розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який, імовірно, стане головним суперником Дональда Трампа на американських президентських виборах цього року в листопаді.

Раніше Bloomberg та інші медіа писали, що Лев Парнас був пов'язаний з групою юристів українського олігарха Дмитра Фірташа, який є партнером засудженого американського лобіста Пола Манафорта і може бути екстрадований у США з Австрії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Трамп збрехав", - помічник Джуліані Парнас заявив, що президент США знайомий з ним і знав про всі його дії в Україні

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170249
 
 
 Топ коментарі
 
Могу сказать, что теперь вы, зебилы, добились чего хотели - скоморох стал президентом, а вся остальная власть распределена между слугами этого скомороха и Коломойского. Радуйтесь.
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не перекручивай. Там был другой монолог: "Могу сказать, что мы остались в стороне и не добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром, хотя договоренности были иными", - вот слова фирташа из стенограммы...
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"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - так Фирташ прокомментировал в австрийском суде договоренности, достигнутые в Вене накануне президентских выборов в 2014 году. Парнас: Фирташ обещал помощь в преследовании Байдена в Украине в обмен на закрытие дела против него в США - Цензор.НЕТ 7337
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"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - так Фирташ прокомментировал в австрийском суде договоренности, достигнутые в Вене накануне президентских выборов в 2014 году. Парнас: Фирташ обещал помощь в преследовании Байдена в Украине в обмен на закрытие дела против него в США - Цензор.НЕТ 7337
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Могу сказать, что теперь вы, зебилы, добились чего хотели - скоморох стал президентом, а вся остальная власть распределена между слугами этого скомороха и Коломойского. Радуйтесь.
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А что разве тот факт что клоун марионетка бабломойского отменяет тот факт что шоколадка был ставленником фирташа и партнером ахметки?
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Вот и я каждый раз пытаюсь проследить логическую цепочку порохоботов. Как в их больном воображении любая лажа Вовы, причудливым образом трансформируется в безоговорочную перемогу Пети.
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не перекручивай. Там был другой монолог: "Могу сказать, что мы остались в стороне и не добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром, хотя договоренности были иными", - вот слова фирташа из стенограммы...
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Когда Фирташа в штатах посадят, то семья его, живущая сейчас в Москве, будет продавать все его активы. Так вот, власть украинская! Попробуйте только распределить всё это между действующими олигархами!
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очень даже по-фирташски, по-кашерному, по пархатски... ой, не морочь мне голову, а Чччто мине за ето?
Представляю терки бубочки с беней:
- я тебя сделаю президентом, но взамен хочу Приват
- дядя беня, а шо мине взамен? Мине шо с того?
- сватов в эфир выпущу, слугу народа продам кацапам
- а-а-а-а, ну тогда таки да...тогда посмешу, подрыгаю ножкой, шо там...
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два маланцы пытались развести Фирташа , обещая порешать его уголовное дело в США в обмен на компромат, а если получится то и уголовное дело по Байдену...хотя сами в США под следствием)) Беня тут каким боком? Беня их сразу послал
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беня под следствием в США, пытается порешать, а иначе угрожает союзом с Масквой.
так понятно? Парнас: Фірташ обіцяв допомогу в переслідуванні Байдена в Україні в обмін на закриття справи проти нього в США - Цензор.НЕТ 7937
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Только не это! Еще одного мерзкого олигарха Украина уже не выдержит!
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никого княжить в Киев не приглашали, это расейский пи.д.ж Парнас: Фірташ обіцяв допомогу в переслідуванні Байдена в Україні в обмін на закриття справи проти нього в США - Цензор.НЕТ 1644
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Да уж, Лёвочка сливает так сливает) Джулиани наивный: "Я думал, что Лев благородный человек, а он... "))
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Учится Нужно ,а ведь они как Говорят под Присягой , -для них это как Исповедь и как могут и Мать Родную Продать как Фирташ.
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Да они и так тут не живут и не являются этническими украинцами. Украина для них место где тупые аборигены-гои позволяют им себя грабить и выдавливать гешефт из себя и страны.
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Похоже Донни не выгребет из всего этого.
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