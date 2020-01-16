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Все про:зґвалтування (111) підлітки (118) прокуратура (2029) Запорізька область (431)

 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура

У центрі одного із сіл Пологівського району Запорізької області місцевий житель зґвалтував неповнолітню дівчину. 11 січня суд обрав підозрюваному запобіжний захід - домашній арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Під час слідства встановлено, що неповнолітні вживали спиртні напої в спільній компанії в центрі одного із сіл Пологівського району. Після чого разом поверталися додому.

Біля залізничної колії хлопець, знаючи, що дівчина є неповнолітньою, та використовуючи її безпорадний стан, викликаний алкогольним сп’янінням, проти її волі зґвалтував останню.

Ухвалою слідчого судді 11.01.2020 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинене хлопцю загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170248
 
 
 Топ коментарі
 
там треба розібратися, чого неповнолітня дівчина напилася до безпам'ятства, доречі сама могла погодитися, а потім коли проспалася - розпатякала матері або батькові й пішла заяву писати.
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За что 12 лет? Он что убил и расчленил ее а заодно ее семью и всех подруг? Да у нас за убийство десятков людей условные сроки иои домашний арест дают.
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дєвачка напилась до потєрі сознанія, разом вертались з п'янки - яке ше насіліє???
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почему "новость" не жирным шрифтом???
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ну вобще дичь конечно... какая то шурігина - на донішке...
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Як вийде з зони, відразу піде в депутати. Цінні кадри.
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Яка зона? Він сам неповнолітній. Редактори ви зовсім ідіоти? Що це новина?! О_о
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за цією статтею, відповідальність з 14и років
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Колония для малолетних с 14 лет. Причем порядки там не лучшем, на взрослой зоне, потому что малолетки, по природе своей более жестоки и эмоционально нестабильны.
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А треба не погрожувати, а саджати на 15років з обов"язковою кастрацією. 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2927
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там треба розібратися, чого неповнолітня дівчина напилася до безпам'ятства, доречі сама могла погодитися, а потім коли проспалася - розпатякала матері або батькові й пішла заяву писати.
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Нічого розбиратись не потрібно.Ніхто його не змушував лізти на неповнолітню,і не повинно бути ніяких ухилянь і виправдань. 15 років, або довічне і кастрація,щоб інші задумались, а до кого не дійде то дійде через покарання. 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1220
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Стаття срабатує якшо гвалтівник совєршєннолєтній, до того ж старший більш ніж на три роки. А тут хльопчик неповнолітній
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вік згоди з 16и років, якщо вони робили це за взаємною згодою - то треба спочатку запитати скільки років "неповнолітній дівчині", також треба запитати хто їм продав алкоголь. я подивився би на вас, якщо ви прокинетесь вранці, а мила дівчина з якою ви познайомились - накатала на вас заяву. вік фігурантів тут нідочого. гроші на цьому вибивали і будуть вибивати.
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Для того щоб не писали заяву і не вибивали з вас грошей треба думати головою а не тим органом що нижче пупа. Тільки незворотність покарання без пом"якшуючих обставин.Невідворотність покарання,закон один для всіх. Згвалтував -відповідай по повній.
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дєвачка пручалась? на тілі гєматоми? в промєжності разриви? Яке тоді зґвалтування???
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в 15 лет вы много думали, особенно, когда выпили ?
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Бухалово та ідіотизм якось виправдовують злочин? Далеко підете...
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Кого злочин? Дівчини ? Неповнолітні (до 18 років) бухали разом, потім трахались, а потім дівчина налякалась, що дома скажуть, або бабла захотіла срубити (можливо, батьки підсказали). Ви думаєте, чого менти так цей закон пропихували: вони на ньмоу будуть добряче заробляти в таких епізодах
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дєвачка напилась до потєрі сознанія, разом вертались з п'янки - яке ше насіліє???
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Скорее согласие по пьяне,а потом неблагополучные родители захотели подзаработать на не благополучных родителях несовершеннолетнего пацана,а потом по цепочке прокуратура, адвокат и судья. Потом может быть срыв у пацана и порежет себе вены.Кто виноват в этом ? наверное государство с олигархами
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был бы пацан умнее - взял бы расписку о согласии, заснял видос и выложил на порнхаб )))
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Коли згвалтують твою доньку,у гвалтівників буде таке ж виправдання.
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якшо нап'ється перед тим - то їй не буде оправдання
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В якій статті карного кодексу України дозволяється гвалтувати п"яних?
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От і отримає за те що разрішіно. 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 934 а там буде думать років 15 що не запріщіно.
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всьо дєло в діньгах - толковий авокадо рогребе, або пострадавша відкажеця. Були п гроші. Бабло побіждає зло!
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не було там гвалтування. Був секс з дівкою, яка цього хотіла і не пручалась
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А как они знают кто кого изнасиловал ? Они же бухали они вместе... 😕
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За что 12 лет? Он что убил и расчленил ее а заодно ее семью и всех подруг? Да у нас за убийство десятков людей условные сроки иои домашний арест дают.
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Совершеннолетний парень в 15 лет?
Понял только, что девушка была несовершеннолетней без указания возраста.
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Умеют у нас журнашлюхи и прокуроры статьи писатьдля большего хайпа.
А если написать статью по другому типо 15-ти летний ребенок был соблазнен и изнасилован особью женского пола находящейся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения отчего получил психологическую травму и венерические заболевания. Почему у нас бабы хотят равноправия но в случай чего визжат что во всем виноваты мужики 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3358
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Несовершеннолетняя употребляла алкоголь и тд... А по етому поводу будет статья и статья на того кто продал им алкоголь? Что то мне кажется что ето очередная Шурыгина которая бабла вместе со своими непутевыми родителями-алкашами решили сбить с пацана.
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меня тоже удивляет. я взрослый мужик немогу купить бухло после 23ех, а какая то писюрва набухивается до усирачки.
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Наташа після секса з двома мужиками лежить між ними з цигаркою:
- Прєдставляю как би рассвєріпєла мама, йєслі би узнала что я курю
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до 12 лет????? нихрена не врубаюсь в наше правосудие. пару дней назад нашли мертвого младенца, уже родивегося, он когдато был живой, значит убиство........... маме до 7 лет. абсурд
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да, и еще, доведение до преступления своим поведением. у прокуроров бабла будет немерено. кто болье даст
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В такой ситуации прав тот, кто первый написал заявление ! 😜
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То правда.Є такі малолєтки,що встигають і підробляти на таких згвалтуваннях,або ,типу "на аборт".
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А якщо так :
"Використовуючи безпомічний стан внаслідок алкогольного зп'яніння,15-річна дівчина згвалтувала неповнолітнього хлопчика".
Що за гендерна дискримінація ?
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несовершеннолетние употребляли спиртные напитки в общей компании в центре одного из сел Пологовского района Источник: https://censor.net.ua/n3170248
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а це нікого не волновало? В порядкє вєщєй і всьо законно???
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Вот подростки у нас сейчас пошли. Вместо того чтобы думать об образовании, изучать языки, они только думают где забухать да потрахаться как собаки в темном подъезде
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Та годі, а ти не такий був? Либонь дивом не утнув те саме!
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Одно другому не мешает. А забухать да потрахаться в таком возрасте у всех на уме было. Другое дело -изнасилование.
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у этих перечисленных молодых, преобладает животная программа. спать срать и размножатся. А какая разница где? думай...те.
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Вопрос по существу: "Факт дефлорации был в момент изнасилования или года за два до этого?"
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Ну і дєвкі пішли!
Бухають із 12 років, а дають із 10-ти!
Якого хріна воно лазило п'яне по ночах, шукало щоб хто трахнув!
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Таких историй пруд пруди. Главный вопрос будет в сумме.
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О, мужики, пожинаем плоды нового криминального кодекса, согласно которому вы все - насильники и педофилы ). Теперь хлопчину засядят лет на 10 (бабла на селе ж нет, чтоб от ментов откупится), а выйдет он конченным зэком, если выйдет... Не пробудет на воле и года, как кого-то прирежет по понятиям.А что ему терять: он же педофил на всю жизнь - в реестр его падлу пожизненно и на кастрацию! Ментам теперь зарабатывать на этой статье - золотое дно... Криминально-ментовские банды будут сами шлюх 15летних подкладывать забухавшим, а потом требовать по 5-15К зелени (сколько лет угрожает - столько и просят), но это зависит от района еще. Почему не сказано сколько "деффочке" годков, мож ей 15,5, но ведь (С) не виновата я! Он сам пришел!
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Тут посмотрел, оказывается недавно несовершеннолетние у нас аж до 18 лет, возможно, деффочке было 17, 5 лет, а мальчику - 15 ) Хотя есть телки в 16 лет еще те...15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9898
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Так что, если по пьянке трахаете кого, а 17 летнюю и 25 летнюю перепутать очень легко, не забывайте просить пачпорт - это сейчас важнее презика даже.
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Пьяная баба пиз.е не хозяйка - это должны преподавать в школе с 12 лет
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>против ее воли изнасиловал последнюю.

То есть по согласию можно ещё изнасиловать
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Несовершеннолетнюю, у железнодорожных путей, изнасиловал...….

Не вяжется, а зачем возле путей? Романтика.... трахаться на гравии возле рельсов?

Похоже больше на обоюдку. А потом проспалась и решила отстоять свою невинность.
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Если бы изнасиловал не подругу а друга,было бы вообще по Европейски.А так немного не дотягивает.И откуда они такие лезут?Ведь **** знает что западло и лезет.Но тут есть вопросы,малолетняя подруга тоже могла приврать,за что додик будет кукарекать на параше.
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Оба бухие, оба несовершеннолетние, кто кем воспользовался неизвестно, но девушка сказала, что в невменяемом состоянии ее изнасиловали. КТО изнасиловал, она же была в невменяемом состоянии? Он тоже. Тогда кто?
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Називається майбутнє спустив в унітаз, с.ка глупо і тупо в квадраті.
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Двое несовершеннолетних трахнулись напившись до беспамятства.
Уголовное дело должно быть на родителей троих подростков!
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Ага ,несовершеннолетняя набухалась до потери пульса и не припомнит кто кого насиловал ,она или её ... 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9702
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