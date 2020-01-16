 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
Під час слідства встановлено, що неповнолітні вживали спиртні напої в спільній компанії в центрі одного із сіл Пологівського району. Після чого разом поверталися додому.
Біля залізничної колії хлопець, знаючи, що дівчина є неповнолітньою, та використовуючи її безпорадний стан, викликаний алкогольним сп’янінням, проти її волі зґвалтував останню.
Ухвалою слідчого судді 11.01.2020 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинене хлопцю загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.
Понял только, что девушка была несовершеннолетней без указания возраста.
А если написать статью по другому типо 15-ти летний ребенок был соблазнен и изнасилован особью женского пола находящейся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения отчего получил психологическую травму и венерические заболевания. Почему у нас бабы хотят равноправия но в случай чего визжат что во всем виноваты мужики
- Прєдставляю как би рассвєріпєла мама, йєслі би узнала что я курю
"Використовуючи безпомічний стан внаслідок алкогольного зп'яніння,15-річна дівчина згвалтувала неповнолітнього хлопчика".
Що за гендерна дискримінація ?
---------------------------------------------------------------------
а це нікого не волновало? В порядкє вєщєй і всьо законно???
Бухають із 12 років, а дають із 10-ти!
Якого хріна воно лазило п'яне по ночах, шукало щоб хто трахнув!
То есть по согласию можно ещё изнасиловать
Не вяжется, а зачем возле путей? Романтика.... трахаться на гравии возле рельсов?
Похоже больше на обоюдку. А потом проспалась и решила отстоять свою невинность.
с Слуги Народа
Уголовное дело должно быть на родителей троих подростков!