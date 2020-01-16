 Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко в кулуарах парламенту.
"Я хочу сказати, що це не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем’єр-міністра і керівництва економічного блоку. Треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти викликам і ризикам", – наголосив він.
За словами Порошенка, "абсолютно неукраїнські сили намагаються роздувати псевдоскандал".
"Подивіться, на яких каналах вийшла найперше атака на український уряд - на російських каналах і на каналах одного відомого олігарха", - підкреслив Порошенко.
"Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним. І через який виводилися десятки, а може й сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи", – пояснив Петро Порошенко.
"Там є справжня причина. Там є позиція, яка забезпечує атаку на економічний блок уряду", – підкреслив він.
Порошенко також наголосив, що "Європейська Солідарність" точно не братиме в цьому участі.
Полная потеря ориентации - тут гавна полные пасти а Порошенко им вроде сочувствует - несварение будет у особо упоротых
На каких? На твоем "кривом" канале Орловская весь вечер вчера губы надувала, когда Фурса говорил не то, что она хотела.
Боти с прошивкой "порошенко всьо украл" расстерялись как сперматозоиди в анусе
Там не излечимо.
Если ЗЕ реально, а не фигурально прямо в прямом эфире обосрется и надудлит себе в штаны, зебилы все равно будут уверены, что в этом Порошенко виноват.
Сейчас же они уже уверены, что их собственная умственная недостаточность, результатом которой стал ЗЕ-президент - это вина Порошенко.
Дегенерат росися вперде d82e7584 уже дотумкал, как ужиком извернуться и сернуть.
Порошенко заступающийся за Гончарука это лучшее, что я видел сегодня. Ещё Рябошапку бы защитить. И все сторонники и партнёры будут в одном флаконе.
Порохобот порохобота.
"да я теперь фанат Гончарука!
Отцепитесь от человека.
Там реально туман и дыра в голове."
Правильно-парашенка.
используют лишь дырочки для клизмы.
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.