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 Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко

Оприлюднення записів ймовірних розмов під час наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука - це не український сценарій. У цьому скандалі зацікавлена ​​Росія як країна-агресор і олігарх-колишній власник націоналізованого "ПриватБанку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко в кулуарах парламенту.

"Я хочу сказати, що це не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем’єр-міністра і керівництва економічного блоку. Треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти викликам і ризикам", – наголосив він.

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За словами Порошенка, "абсолютно неукраїнські сили намагаються роздувати псевдоскандал".

"Подивіться, на яких каналах вийшла найперше атака на український уряд - на російських каналах і на каналах одного відомого олігарха", - підкреслив Порошенко.

"Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним. І через який виводилися десятки, а може й сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи", – пояснив Петро Порошенко.

"Там є справжня причина. Там є позиція, яка забезпечує атаку на економічний блок уряду", – підкреслив він.

Порошенко також наголосив, що "Європейська Солідарність" точно не братиме в цьому участі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170246
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко поступив як батько нації.
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ЗЕнька по этому поводу МОЛЧИТ!)))
видно еще не получил инструкции от Суркова...
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Давно заметил что Дубинский с Буржанским участвуют в антиукраинских информационных атаках, заодно с Шарием и прочей ватой.Публикация "записей Гончарука" - информационная атака России и "одного известного олигарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3770
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То есть это ЗЕбилы целиком сами себе в штаны насрали, и зашквар полностью 100% от ЗЕбилизма ЗЕбилов???
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Что? Потрудитесь выражаться яснее. Кто на ком стоял?
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ЗЕбил у тебя примитивно понимание ЗЕбилизма Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5792
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Если ты в состоянии аффекта, не можешь ясно сформулировать свою мысль, то не отвечай мне. Пожалуйста. До свидания.
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Зашкварился ЗЕбил - обтекай и жуй ЗЕлёное гавнецо)) А я пойду вкусную Рошенку сьем!
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Зебилов можно только пожалеть.
Полная потеря ориентации - тут гавна полные пасти а Порошенко им вроде сочувствует - несварение будет у особо упоротых
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то що у зебоби «порожньо в голові» - це компромат чи алібі?
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Та отдайте уже этот банк Бене, а то этот цирк будет бесконечным.
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Госпади да ЗЕмародёры давно бы его уже отдали и с радостью. Да вот поганый МВФ рогом упёрся, денег давать не хочет! вот в чём проблема. И отказаца от бабок МВФ не могут и не хотят! Вот и мучаюца ЗЕскоты, не знают что делать.
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Ну, будет дефолт, 25% зелохов вымрет, остальные может поумнеют.
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А - ..бало у Бени не треснет .!!? "Свинтил" из банка 5 млрд долларов , когда эту недостачу покрыли из бюджета страны , теперь отдавать ему снова Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6590 .?? Перебьётся ..
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Судя по дыре в бюджете, и продолжает вентить. Но зелохов это устраивает.
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"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство..."
На каких? На твоем "кривом" канале Орловская весь вечер вчера губы надувала, когда Фурса говорил не то, что она хотела.
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И, как теперь зебилам валить все на Пороха? Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1913
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скажи, забавно наблюдать?
Боти с прошивкой "порошенко всьо украл" расстерялись как сперматозоиди в анусе Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 368
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У них не хватит, а я уже за них придумал: "Это он от себя подозрения отводит". Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1465

Там не излечимо.
Если ЗЕ реально, а не фигурально прямо в прямом эфире обосрется и надудлит себе в штаны, зебилы все равно будут уверены, что в этом Порошенко виноват.

Сейчас же они уже уверены, что их собственная умственная недостаточность, результатом которой стал ЗЕ-президент - это вина Порошенко.
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А вон уже.

Дегенерат росися вперде d82e7584 уже дотумкал, как ужиком извернуться и сернуть. Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4202
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Тёмный Рыцарь, [16.01.20 13:55]
Порошенко заступающийся за Гончарука это лучшее, что я видел сегодня. Ещё Рябошапку бы защитить. И все сторонники и партнёры будут в одном флаконе.
Порохобот порохобота.
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в этой ситуации он ведет себя как державник
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как обосранная свинья он себя ведет особенно поздравление понравилось))) тупое вонючее падло
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Бугогаааааааааа
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Бесишься от того, что не одним главой державы не можешь гордиться? Потому что ты тупой и не образованный, повторяешь за другими. А сам башкой когда будешь думать?
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Диагносты с миланщины ищут шоколадный след?
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От і Бабченко. От наскільки він критично відносився до зелених слуг, навіть виїхати прийшлося, але видав:
"да я теперь фанат Гончарука!
Отцепитесь от человека.
Там реально туман и дыра в голове." Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8155
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ЗЕбилы обсерают ЗЕбилов, ЗЕбилы называют преЗЕдента тупоголовым, ЗЕбилы ехали бить ЗЕбила, ЗЕбилы хотят опять урасть Приват...интересно как же сюда Петю примазать, а ЗЕбики??
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не ведитесь на этот стокгольмский синдром! То что три иудея вчера пытались забежать в кабинет Гончарука говорит лишь о том что у них большие интересы о людях они точно не думают, но это так же не отменяет того факта что Гончарук совсем зелёный и для этой должности не подходит. Гончарука в отставку, Бениным лобистам дать по щам. Кабинет министров должен набираться на конкурсной основе из специалистов.
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а Петя держиться за Гончарука что бы сохранить и приумножить. Оно нам надо?
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Кто громче всех орет "держи вора"?
Правильно-парашенка.
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Эти движения ничего не поменяют, на то есть старая мудрость-"если в публичном доме падает выручка, нужно не кровати менять, а персонал".
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Петя, этот "олигарх" это ж ты.. Не переводи стрелки
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от еще одно с пустим местом вместо мозга Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 711

Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4425
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Лакеи Уродов, что от них ждать. Быдло подумало, что страной может управлять кухарка, дворник, таксист, клоун....т.е. такое же быдло как и оно само. Ходите лечить зубы к сантехнику, эффект такой же.
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Она права. Нет ни какой сенсации, даже для зебилов!, что Зеля и Гончарук тупари. Просто кто то раздуаает скандал, и требует уволиться Гончарука.
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Замест мозгов, иные организмы
используют лишь дырочки для клизмы.
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Сейшельский вернулся! На допросы ходи.
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Вся эта история Гончаруку только добавила балов!Я теперь за него.На него устроили атаку потому, что рубает схемы. Молоток!!!Так держать!
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Гончарук не идеал , но он противостоит Каломойскому ( его ручными "нелохами" у власти ) ,, если Гончарук уйдёт , тогда ничего не помешает Бене прибрать к рукам всё управление экономикой страны . А что после этого будет , про то лучше и не рассуждать.. Дабы не травмировать психику . Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8476 .
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))) если "рубает", все правильно, он твой кумир, быдло у быдла в почете. Мало того, что у чувака левый диплом, филиала института, который закрыли, как артель по штамповке документов про ВО, так он с первых дней успех вляпаться.

Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Старая пластинка! Рпять агенты кремля. рука масквы. раскачивают яхты Косюка....Он стонет потому что Маркарова, Смалий и Рожкова да и гончарук это все его люди, подельники, коррупционеры.враги Украиніы.
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А кто бы сомневался, он и есть олигарх канала и паникер.
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Кругом враги, тока один Зелька у нас мальчиш-кибальчиш...😀
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Когда вы уже научитесь? Сколько вы будете позволять, чтобы вас писали? У нас что Службы Безопасности нет? Позор на весь мир премьера несанкционированно пишут... Найдите, кто за это отвечает, сделайте обыски, предъявите подозрения...
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Публикация фейковых записей Гончарука - это сценарий прежде всего Порошенко,а потом уже других заинтересованных лиц, ставших союзниками Порошенко в борьбе за власть, - Тимошенко, Коломойского, Медведчука и пр. проходимцев! Ненависть же Порошенко и его секты к законно избранному Президенту и правительству Украины безгранична.
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А кто сказал, что они фейковьіе, может сам гончарук?
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Ой, Петя, не переводи стрелки - твои же старые кадры из нацбанка слили запись.
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