 Порошенко виступив на захист Гончарука: Записи - це не український сценарій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко в кулуарах парламенту.

"Я хочу сказати, що це не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем’єр-міністра і керівництва економічного блоку. Треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти викликам і ризикам", – наголосив він.

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За словами Порошенка, "абсолютно неукраїнські сили намагаються роздувати псевдоскандал".

"Подивіться, на яких каналах вийшла найперше атака на український уряд - на російських каналах і на каналах одного відомого олігарха", - підкреслив Порошенко.

"Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним. І через який виводилися десятки, а може й сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи", – пояснив Петро Порошенко.

"Там є справжня причина. Там є позиція, яка забезпечує атаку на економічний блок уряду", – підкреслив він.

Порошенко також наголосив, що "Європейська Солідарність" точно не братиме в цьому участі.