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Все про:побиття (493) патрульна поліція (974) Офіс генерального прокурора (27)

 Патрульним, які побили затриманого до розриву нирки, повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора

Спеціалізований підрозділ Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням та іншим порушенням прав людини з боку правоохоронців розпочав системну роботу з притягнення до відповідальності правоохоронців, які нехтують правами людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Провадження за фактом побиття було зареєстровано ще в лютому 2019 року.

"Проте у ньому тривалий час розслідування фактично не проводилося, попри встановлення всіх учасників конфлікту. Новим керівництвом прокуратури у грудні 2019 року було ухвалено рішення про зміну групи прокурорів у провадженні, яке очолили прокурори зазначеного спеціалізованого підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора було встановлено, що двома працівниками поліції Одеської області під час затримання в лютому 2018 року людини за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення було застосоване насильство, явно непропорційне тяжкості цього правопорушення та її поведінці. Від зазнаних тілесних ушкоджень потерпілий на місці втратив свідомість, згодом у нього був констатований розрив нирки.

15 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора в м. Одесі повідомили обом працівникам поліції про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів, а також болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаних посад.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170243
 
 
 Топ коментарі
 
Может добрым патрульным стоит стать донорами почек и всех остальных органов ? Биологические мусора. Блд...
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Зато полицейские. Или, как любят говорить любители понтов, копы. Америка, сука.
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Может добрым патрульным стоит стать донорами почек и всех остальных органов ? Биологические мусора. Блд...
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Зато полицейские. Или, как любят говорить любители понтов, копы. Америка, ****.
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выписать штраф 117 грн и отправить домой, он не виноват, вот еслиб убил то можно сразу штраф 10 минималок выписывать и отправить домой, он не виноват.
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Лучше бы пристрелили,зачем человека калечить?Если оказывает сопротивление то расстрел на месте,так везде в Мире есть.
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Пытки до разрыва почек - это превышение полномочий.
А полномочия - это только выбитые зубы и раздавленные дверью пальцы?
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Вімкнув трансляцію ВР, відчуття повної безвиході! Слуги урода переплюнули панамського мародера разом з азіровим! Безмізкові створіння!!!
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Говорят , что непризнанные республики при деокупации ихние мгб переходит согласно минским соглашениям в Полном Составе , а Особо Отлечившиеся идут на Повышение .Ну впрямь Ступор Верить или нет . Хотя все возможно.
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не хочу защищать копов...
но... иногда бывает желание им сказать - стрельни в это неуправлямо-неуравновешенное быдло... но потом понимаешь, что им тех проблем на пол жизни хватит
но с другой стороны, не зная этого дела, тяжело что-то говорить...и болезненно представить, что ни с того ни сего... от не хер делать... поотбивали почки невиновному...
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А гетьману, разорвавшую всю страну ничо шапка?
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С мусорами нужно поступать аналогично,это будет справедливо
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Нічого дивного не відбувається аваківська падаль у вигляді ********** полюції ОЗУ деградує шаленими темпами. Головний садист це Сабаков. Зелений також несе відповідальність.
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а тварям мусорам из города Глухов которые избили паренька из села Береза наверное ничего не будет...
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Я бы ух убил обоих и все на этом. Мусорскую шваль не жалко, а когда тебя избивают, то лучше уже так чем как овца быть.
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Выписать мусорам по десятке ,тем кто не давал хода делу по пятнашке и отправить недоносков на общую зону .
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