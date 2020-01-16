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 Політика України
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Все про:освіта (644) українська мова (326) школа (759) мова (390) Міносвіти (542) нацменшини (121)

 У законі про середню освіту прописано три моделі вивчення української мови, - МОН

Ухваленим сьогодні новим законом про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Відповідна стаття нового закону була написана "за результатами численних консультацій з представниками національних меншин і за результатами рекомендацій Венеціанської комісії", пояснили в міністерстві.

Отже, перша модель передбачена для корінних народів України, які не проживають у середовищі своєї мови і не мають держави, яка цю мову захищала б і розвивала. Насамперед ідеться про кримських татар. Для них у першу модель закладено навчання мовою корінного народу з 1 по 11(12) клас поряд з ґрунтовним вивченням української мови.

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Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також що проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова). Там початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу читатиметься державною мовою.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 січня, Верховна Рада ухвалила закон "Про середню освіту" (№ 0901). Закон підтримали 327 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170241
 
   
 Топ коментарі
 
опять какая то зеленая мутка
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Тобто знову російськощелепні будуть волати про утиски... В законе о среднем образовании прописаны три модели изучения украинского языка, - МОН - Цензор.НЕТ 7177
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Колоніальний закон. Нацменам надали привілеї не вивчати державну мову.
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Хотелось чтобы нам не навязывали подмену понятий!
Залетные народы это не коренные, а укоренившиеся!
КОРЕННО́Й: Изначальный, исконный. Касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
УКОРЕНИ́ТЬСЯ: установиться, укрепиться, внедриться, войти в обиход, войти в обычай, прижиться, пустить корни, утвердиться, поселиться, традиционный, приняться, стать традицией.
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Якась херня, щоб знову не вчити і не знати українську.
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Напринимают подобной херни, а потом будут ждать что "Крым к ним сам вернется"!
Сказочные... сказочники.
Ребята, очнитесь. У вас левое и правое полушария думают в разные стороны.Вы реально думаете что такие законы приближают деокупацию? Или вы собираетесь "палками в стойло" загонять?
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якщо вважати, що "Крим сам пішов", "донбас не захтів жити з бандерівцями", о, тоді так, тоді ми маємо їх в сраку цілувати, створювати телеканали та інші умови для "руського язика, руської культури" й іншого лайна.
але якщо знати, що відбувається військова агресія, то деокупація можлива виключно внаслідок перемоги.
як там в Білорусі з білоруською, багато нею говорять? чи готуєтесь до злиття з росією з усіх сил.
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