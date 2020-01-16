 У законі про середню освіту прописано три моделі вивчення української мови, - МОН

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Відповідна стаття нового закону була написана "за результатами численних консультацій з представниками національних меншин і за результатами рекомендацій Венеціанської комісії", пояснили в міністерстві.

Отже, перша модель передбачена для корінних народів України, які не проживають у середовищі своєї мови і не мають держави, яка цю мову захищала б і розвивала. Насамперед ідеться про кримських татар. Для них у першу модель закладено навчання мовою корінного народу з 1 по 11(12) клас поряд з ґрунтовним вивченням української мови.

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Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також що проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова). Там початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу читатиметься державною мовою.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 січня, Верховна Рада ухвалила закон "Про середню освіту" (№ 0901). Закон підтримали 327 народних депутатів.