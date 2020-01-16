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Все про:Зеленський (4140) децентралізація (289) Слуга народу (594)

 Зеленський зустрівся зі "Слугами народу": обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу", яка становить парламентську більшість у Верховній Раді. На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані з завершальним етапом реформи децентралізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Зеленський і нардепи висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін.

За результатами зустрічі Глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання.

Зеленський зустрівся зі Слугами народу: обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання 01
Зеленський зустрівся зі Слугами народу: обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170238
 
 
 Топ коментарі
 
КТО ПИШЕТ ЭТОЙ БАНДЕ ЗАКОНЫ? Портнов? ПРЯМО В КРЕМЛЕ?
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встрєча прошла в тьоплой и дружєской атмосфєрєЗеленский встретился со "Слугами народа": обсудили законопроект о децентрализации и направили его на доработку - Цензор.НЕТ 2739
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.. Юзик сегодня пришёл на встречу с осликом Зе и впервые услышал слово **децентрализация*. До сегодняшней встречи он не мог понять, почему одни пишут слово ИраК, а другие ИраН и почему такая разница и как писать правильно!!!
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КТО ПИШЕТ ЭТОЙ БАНДЕ ЗАКОНЫ? Портнов? ПРЯМО В КРЕМЛЕ?
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Ведь отличительная черта политика протаскивать свой закон , хызуватысь его написанием... А с этими мы видим, что хызуюються только при их отправке на даработку, когда уже даже послы ему дали отрицательную оценку .
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Судя по скорости движения к развалу Украины и перестройкам в Кремле- Путин решил, что Украина уже его
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Забздел ослик! чем ему не откажешь, он тонко чувствует коньюнктуру в обществе и вовремя останавливается, хоть и упрямый ослик.
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Головне в цьому законі - це дати можливість простій більшості міняти устрій держави. бо це головна вимога хутіна і він ніколи не вибачить малороському Вовану, якщо той не доб"ється федералізації України.
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небритый арахамия испуганно выглядывает из под руки великого османского наполеона
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Ну да, ему же путин сказал, что не так в законе о децентрализации, и зелень пошёл исправлять, мол, больше самостоятельности, надо ещё параллельно и референдумы правильно легализовать, шоб "народ" решал.
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Да ему уже с Единой Россией встречаться и обсуждать совместные планы.
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Бужанский держит Воду , значит вчера тяжелый вечер Был.
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Зеленский встретился со "Слугами народа": обсудили законопроект о децентрализации и направили его на доработку - Цензор.НЕТ 9759
так, кто нибудь из вас может обьяснить мне на пальцах что такое древорвация?
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Нова Иліта? Ні, швидше, підлітки переростки. Як Юзік, правильний кварталівський посан.
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встрєча прошла в тьоплой и дружєской атмосфєрєЗеленский встретился со "Слугами народа": обсудили законопроект о децентрализации и направили его на доработку - Цензор.НЕТ 2739
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.. Юзик сегодня пришёл на встречу с осликом Зе и впервые услышал слово **децентрализация*. До сегодняшней встречи он не мог понять, почему одни пишут слово ИраК, а другие ИраН и почему такая разница и как писать правильно!!!
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Юзик нервничает, сталовку откроют только в обед, а тут опять сходняк а жрать то хочется Зеленський зустрівся зі "Слугами народу": обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання - Цензор.НЕТ 824
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Юзик до сих пор не может запомнить, как правильно пишется его должность:
дИпутат или дЕпутат.....
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Ото справа на світлині відразу такий СЛУГА, що аж сльози капають, як вірити хочеться...
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Зеленский встретился со "Слугами народа": обсудили законопроект о децентрализации и направили его на доработку - Цензор.НЕТ 5522
-Давайте что-ли отберем у него самокат
-нет...только не самокат...пожалуйста...
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Євген Магда

@rozumaha13 ч

Уявіть, що Ви починаєте рух на електросамокаті, і раптом продовжуєте його на "Зайчику" з додатковими колесами, але без сідла)))
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Все адекватные люди весь этот цирк предсказывали ещё год назад, и для этого не нужно было быть политологом, но нас не слышали те кому было "Только не Порошенко!" Теперь пожинаем плоды
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Их Кремль избрал дебилами Украины ,чтобы развалить а не плоды выращивать
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Адекватні люди не обирали ні зеленського ні порошенка. Цю ситуацію створили зелеботи та порохоботи. І нажаль, допоки зелеботи не зголодніють, а порохоботи не прозріють, толку не буде. Тільки б країна витримала це знущання.
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Зебилы ау где вы??? Давайте теперь рассказывайте , что ослик правильно отправил закон на доработку , как ещё десять дней тому доказывали какой классный закон подал ваш бох оманский
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***** не одобрило закон, значит зелебобикам надо его "доработать" а потом сразу на курорты Зеленський зустрівся зі "Слугами народу": обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання - Цензор.НЕТ 4421 ониж набожные)))
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«У Президента примітивне розуміння економіки"
Це не порохоботи сказали...
Це його Прем'єр сказав.
Занавєс.
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Новые факты: украинский лайнер в Иране могли сбить «по особому распоряжению»

https://charter97.org/ru/news/2020/1/16/362524/
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А то гопота. Найсправжнісінька. Ось саме так рекетири у 90-х до фірма ів по "бабло" приходили. Тут лише одна відмінність - у 90-х у братів модними були малинові піджаки.
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Значит записи правдивые и президент -дурак. Эти идиоты даже не представляют что творят! Кто!?! Кто их выбрал!?
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Нет больше , как и не было никогда слуги народа , надо называть вещи своими именами, что это воры народа !
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А чого пінжак не малиновий? Не по посанськи.
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а мало б обговорювати, як мінімум, з керівниками фракцій.
хоча, в нас же тепер країною керує одне зе та одна партія. все як не росії.
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Ну как!?!? Чел даже не играл на сцене! Его выводили из-за габаритов, как обезьяну! И народ хохотал! И он сидит за этим столом и что-то там решает, а во главе- жлоб и олигофрен с артистическими способностями!!!! Это полный п....ц!!!!!!
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