 Зеленський зустрівся зі "Слугами народу": обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян", - йдеться в повідомленні.
Зеленський і нардепи висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін.
За результатами зустрічі Глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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так, кто нибудь из вас может обьяснить мне на пальцах что такое древорвация?
дИпутат или дЕпутат.....
-Давайте что-ли отберем у него самокат
-нет...только не самокат...пожалуйста...
Євген Магда
@rozumaha13 ч
Уявіть, що Ви починаєте рух на електросамокаті, і раптом продовжуєте його на "Зайчику" з додатковими колесами, але без сідла)))
Це не порохоботи сказали...
Це його Прем'єр сказав.
Занавєс.
https://charter97.org/ru/news/2020/1/16/362524/
хоча, в нас же тепер країною керує одне зе та одна партія. все як не росії.