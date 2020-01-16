 Держподаткова служба почала перевірку роботи відомства в Одеській області, - Верланов

Відповідно до пресрелізу ДПС, оприлюдненого на сайті, всі матеріали за результатами цієї перевірки будуть негайно передані в правоохоронні органи.

За словами Верланова, Держподаткова служба планує завершити переатестацію своїх співробітників до 1 липня.

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"Процес переатестації всіх співробітників податкової служби має бути завершений до 1 липня", - цитує його пресслужба.

При цьому Верланов повідомив, що план переатестації співробітників буде подано на розгляд уряду в двотижневий термін.

Він також оголосив про початок роботи анонімної антикорупційної лінії для повідомлень про незаконні дії співробітників податкової.

"Опублікована НАБУ інформація завдала дуже серйозного репутаційного удару по всіх співробітниках податкової", - зазначив Верланов.

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Як повідомлялося, глава Державної податкової служби відсторонив усе керівництво Одеського обласного управління ДПС та ініціював внутрішнє службове розслідування після корупційного скандалу в Одесі. 13 січня в. о. начальника Головного управління ДПС однієї з областей викрили на пропозиції і наданні неправомірної вигоди в розмірі $25 тис. керівнику структурного підрозділу обласної прокуратури за непритягнення до відповідальності за одержання неправомірної вигоди від підприємців.