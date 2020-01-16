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Все про:податкова міліція (1359) Одеська область (1137) ДПСУ (19) Переатестація (80) Верланов Сергій (32)

 Держподаткова служба почала перевірку роботи відомства в Одеській області, - Верланов

Глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов анонсував створення робочої групи для тематичної перевірки організації роботи відомства в Одеській області.

Відповідно до пресрелізу ДПС, оприлюдненого на сайті, всі матеріали за результатами цієї перевірки будуть негайно передані в правоохоронні органи.

За словами Верланова, Держподаткова служба планує завершити переатестацію своїх співробітників до 1 липня.

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"Процес переатестації всіх співробітників податкової служби має бути завершений до 1 липня", - цитує його пресслужба.

При цьому Верланов повідомив, що план переатестації співробітників буде подано на розгляд уряду в двотижневий термін.

Він також оголосив про початок роботи анонімної антикорупційної лінії для повідомлень про незаконні дії співробітників податкової.

"Опублікована НАБУ інформація завдала дуже серйозного репутаційного удару по всіх співробітниках податкової", - зазначив Верланов.

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Як повідомлялося, глава Державної податкової служби відсторонив усе керівництво Одеського обласного управління ДПС та ініціював внутрішнє службове розслідування після корупційного скандалу в Одесі. 13 січня в. о. начальника Головного управління ДПС однієї з областей викрили на пропозиції і наданні неправомірної вигоди в розмірі $25 тис. керівнику структурного підрозділу обласної прокуратури за непритягнення до відповідальності за одержання неправомірної вигоди від підприємців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170231
 
 
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Начали , а Шаакашвили по Чердакам ловили , - а он же предупреждал , ну хоть начали , Ну и Ладненько
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Репутации налоговой ничего не может повредить.... её нет...
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Переселенка из луганды, попавшая на прокорм в одесскую налоговую, наверняка в шоке.
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Задача рабочей группы узнать сколько скрысятничала макеевская шмара!?
План по ежемесячному откату на Киев будет пересмотрен и откорректирован!
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вот дурик єтот Верланов (что за фамилия такая) думают что все вокруг лохи. Они же 50% сразу "на Киев" отдавали)) Или хочет проверить учет... не обманывали ли и не крысятничали "долю киевсую"?
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а он же типа долю сразу в Минфин заносил. Может стоит начать с "Макаровой и Ротшильдов" ?
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Та там все нормально. Все свои как и везде. Ну может премии лишить за залёт...
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