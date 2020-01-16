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Все про:армія (2655) Зеленський (4140) призов (177) наказ (218)

 Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2020 році".

Відповідний указ №13/2020 розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні-червні 2020 року; у жовтні-грудні 2020 року", - йдеться в тексті указу.

Також Зеленський ухвалив звільнити в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а саме військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр і які вислужили встановлені строки строкової військової служби, а також інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Читайте також: Осінній призов до армії завершено: 9 тис. осіб проходитимуть службу в ЗСУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170229
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет - Цензор.НЕТ 1422Щяс ровные пацыки и их родители, голосовавшие за слуг запрыгали от щястья.
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Естественно, ведь теперь можно четыре раза не являться по повестке и тебе за это ничего не будет и даже можно стать за это Верховным главнокомандующим...
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вам зебилам, только ЭТО и интересно... что печально...(
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мне в отличие от тебя сектанта , пофигу !
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Какой призыв? Мыжипиристалистрилять
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Ахахахахах Скасую призив! @ 73% @ Призив с 18 лет! 10/10
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Почему было принято решение в 20 лет брать в армию, а потому что провели реформу образования ввели 12 лет школы, и следовательно выходило что люди будут школу в 18-19 лет заканчивать т.е. сразу после школы в армию а некоторых (те которые в 7 лет пошли в школу) прямо со школы будут забирать не успеют даже доучится! вот потому и ввели 20 лет!! а теперь вернули опять 18 лет, вот мне интересно что военкомы будут приходить в школу и набирать в армию?! по закону так сказать можно а раз можно то будут делать как говорится ГАРАНТИРУЮ!!
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Офигеть - и так эти школы выпускают преимущественно полудебилов, так еще и 12 лет ввели? И сразу со школы чудака который еще вчера пердел на галерке и тупо ржал с этого - забирают.... Это как царек Дарий - нагреб чуть ли не миллион колхозников в армию и обосрался от в 20 раз меньших сил Воинов Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 1189
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Так у них же полный хаос в правительтсве, пришла новая метла Загороднюк в МОбороны и не понимая, что происходит в МОбразования, начинает свои РЕХФОРМЫ. Надо же что-то отрехформировать... Мало того, что из школы надо выдергивать или сразу с выпускного забирать , не дав поступить и ЗНО пропадет, так еще и почувствуйте разницу - приходит это пацан 18 лет в военную часть, а там старше его все минимум на 2 года!!! А это дедовщина в перспективе...
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полная страна ********* голосовавших за **********, ну теперь умойтесь говном ссуки
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Все вірно. В країні війна, а хлопці вчаться лише підкатувати джинси, фарбуватись, інстаграмитись і грати в танчики. Росте покоління не чоловіків, а ні на що не здатних субстанцій. Хтось же має їх вчити дисципліні, відповідальності і порядку. Хтось булькне - совок, але обзивайте як хочете, а факт є факт. Країні необхідні захисники, не на словах по сайтам, а в реальності.
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а ты тех хлопцев растила кормила, ты тем хлопцам джинсы покупала чтобы распоряжаться и решать кому куда идти и чего делать?!!
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поздно призыв с 18 лет так сказаль воевака вован великий покоритель армейских вершин и анралисимус оманской ишакерии
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не плачь мамаша,это Конституция так говорит,и еще,не хочешь кормить свою армию,будешь кормить чужую
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конституция как раз этого не говорит! если умеешь читать то вначале прочти а потом поговорим про то что говорит конституция!!
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Так отправь своего отпрыска в 18.
Шо ж ты так))
Чужих отправить готова, а своего ни-ни ?))
Закройся зеленая мартышка.
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уклонисты,пацифисты!РРРаааВняйсь!На Первого,Второго Ррраасчитайсь!Песню запееевай! Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 9079
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каждый вечер, вечер начинает вдруг
если делать нечего тебе мой друг
если в жизни не держал в руках автомат
может быть заглянешь, ****, в военкомат Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 3661 Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 3661 Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 3661
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запирай покрепче дверь,из военкомата может постучаться "зверь"!"ходи и оглядывайся"! Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 2109
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Ты смотри, сколько кацапов набежало!
Денег наверно подкинули.
Банить беспощадно !Всю ветку обгадили.
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С 18 лет прям уже в армию шуровать? Ребят, а вы там берега не попутали часом или действительно прикидываетесь дурочками, когда видите статистику, что молодежь валит с Украины не только потому что нет перспектив развития в стране, но и потому что ваши бесполезные призывы, созданные для отмывания денег, уже всех затрахали. Как обычно всё у нас, предвыборные обещания сокращать призыв превращаются в совковые правила, которые принимают человека не за гражданина своей страны, а за раба, который что-то кому-то должен.
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та ты не бойся срочников на передок не посылают,еще при "Порошенко кровавом" запретили!сейчас правда не знаю как будет
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"Порошенко-кровавый" только в больных снах кацапов был, есть и будет
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А може 18-,літнім занадто рано і на вибори ходити. Ось понавибирали на свою голову, а тепер маємося. Воно ж, малеча, думало, що буде як в 95 кварталі - весело та прикольно.
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2019 рік.Голосуйте за зеленського,армія тіки контрактная,барига не буде на хлопчиках наживацця. 2020 рік.Зеленський повернув призов до армії з 18 років. Ви трутні,так і не зрозуміли,шо зєля мае в хвіст і гриву насамперед тих,які "за зеленського" і "против Порошенка".Фінансово теж Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 1935
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Антон ты реальный АНТОН! Служба в армии научит держать автомат в руках.а это может понадобится. Я служил ДМБ 89.и в то время косить было в заппдло... хотя и Авган был.
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Я за срочную службу. Только сделайте там человеческие условия и возможность легально откупиться.
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так сделали-не стреляют уже! Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 309 может без оружия армию сделать?как думаете?
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Ну да - как у попов с "грехом" - ты должен уже потому что родился) Хотя ничего и не одалживал собственно.
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Срочная служба существенно повышает обороноспособность страны. Надо брать пример с Израиля иначе РФ рано или поздно уничтожит наше государство.
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Ну да, палками гнать всех служить, а потом хоронить нескольких ибо "срочник ВНЕЗАПНО и без повода расстрелял сослуживцев" и сделать вот так: Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 118 Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 1810 - и набрать новых взамен дослужившихся до гроба.
Жуков под Ржевом превратил в фарш миллион таких рабов, именно гоня палками "туда беги, ура кричи, за Сралина подыхай"
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Поэтому надо топить не против срочной службы, а за НАТО. Тогда избавимся от совкового дебилизма в армии и принудительного призыва. Иначе рискуем оказаться в российской армии как в Крыму и на Донбассе.
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Хох...зек вроде бьі обещал отменить призьів в принципе?😂Пейте, раки, анализьі теперь. С 18-ти лет😂
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Ну як головнокомандувачем може бути людина, яка мало того, що не служила в армії, та ще й тікала від повісток на службу. Тепер він хоче щоб жовтороті хлопчики захищали його та його слуг? Хоча, якщо розібратись, то чому 18-літнім не можна служити, а обирати недолугого президента можна. Може хоча б такі і подібні закони, які понаприймали слуги свого барина опустять їх на землю.
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В казино можно играть с 21 а вармию с 18. Как при СССР в Афган с 18 а водку пить только с 21 го.
Д О Л Б А Е Б Ы одним словом.)))))
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Клоун!!! Как же так??? Опять сбрехал??? Эта падла хоть одно предвыборное обещание выполнила?
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Совсем не уверен в том, что загребать на срочную 18-ти летних - правильная идея.
Хотя, с другой стороны, позже начинаются институты, работа, барышни - уже не до Армии.
==
Но в 18 годиков - это не воин. Невозможно 18-19ти летнего сопляка научить. Он не высыпается, дремлет на занятиях. Он недоедает (молодой организм вечно голодный, сколько его не корми).
Боец не мотивирован. В одно ухо влетает - в другую вылетит.
Штатные инструктора в учебках - их самих учить нужно. Видел я всех этих вечно полупьяных капитанов с майорами.
Учат детишек обращаться с оружием, но ни разу не слышали о фундаментальных 4-х правилах.
Что в Десне, что в Гончаровском, что в Дивичках, что Старичах (туда тоже заносило вместе с американской спецурой ))).
==
Имею мнение, что срочная служба в Украине не нужна от слова "совсем". Бордюры красить - можно привлекать и гражданских.
Бойцу должно быть интересно то, чему его учат.
А из-под палки - то и такая служба. Вырванные годы, а не служба.
===
Спустя 25 лет после дембеля, в 2014-м, вспоминал, с какой стороны на АК предохранитель ))
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вы знаете что такое резерв и из кого он формируется?
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Из меня он формируется ))) И, из Вас, наверное. Что ОР-1, что ОР-2. Только ОР-2 нужно полностью переучивать.
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Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью украинцев призывного возраста (ст. 65 Конституции и ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»). Воинская обязанность устанавливается с целью подготовки граждан Украины к защите своего государства, обеспечения личным составом ВСУ, Национальной гвардии, Пограничной службы и других воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения и Государственной спецслужбы транспорта, должности в которых комплектуются военнослужащими. Составляющей частью воинской обязанности является срочная служба в армии
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И нахера тут выдержки из Законов? Человек правильно сказал шо срочная служба это отстой и нафиг ни кому не нужна. армия должна быть чисто профессиональной. А мы гражданские должны платить налог, достаточный для содержания высокопрфессиональной современной армии.
А то военный збор отменяют, а 18 летний возраст призыва вводят.
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Ну, ми зараз не за Конституцію, а за практику. Безпосередньо прикладні питання.
Справа в тому, що нас с побратимами інколи тепер залучає воєнкомат як цивільних інструкторів. Теооборона, само собою. А так - то до тих хлопчаків строчників на їх стрільби, то курсантів з військових кафедр перед Присягою.
Знаю все з середини, як то кажуть.
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Так нехай Конституція і служить в армії. Законно не означає правильно, бо закон має позитивну природу, а те що ти апелюєш до нього називається легалізм.
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оставте ,ах оставте!Конституция-основной закон,президент гарант конституции,какие вопросы?
почему мой сын должен защищать вас и Конституцию по которой вы выбрали президента,а ваш нет?есть альтернатива-альтернативная служба,пусть горшки в больнице моет в чем проблема,громадяне!?
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Мої слова лишаються неоспореними. Щодо вашого сина, то держава Україна змушує його захищати мене, і протиставляє нас один одному ніби я кращий за нього, але це не так. Україна поневолила вашого сина, а мене не змогла. В цьому і вся різниця.
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Херово, видать, тебя в учебках сержанты учили. Меня, научили, до сих пор знаю и помню. как службу нести. РЕЗМ, РВСН.1979-1981...
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И стесняюсь спросить, в ВУС теперь что записано? Сапер (если РЕЗМ) или водитель межконтитентальной баллистической ракеты?
И что значит, службу нести? Как не спать на посту в карауле? Или как срать на общем толчке, толкаясь жопами, словно курицы на насесте?
Тяготы, мать их, и невзгоды ))
По первой тематике (инженерно-саперное) - это высокое искусство. Срочников тонким материям не учат. А вот, как видишь, понадобилось (хотя, каюсь, имею пробел)
(стараюсь перенимать опыт. Но все равно, это так. На уровне слабого любителя).
По второй - то же самое.
Подозреваю, что стрелять на срочной тебе, как и мне, приходилось один-два раза от силы. Один раз - перед Присягой, потом по прихоти командиров.
Ни такмеда, ни саперки, ни ориентирования, ни обращения с оружием, ни тактики малых групп в разных условиях, ни многих других обязательных вещей.
Всему этому нам, старым пердунам, пришлось учится уже сейчас.
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Порадуемся за 18-летних избирателей Зеленского, которые сделали себя вместе "паприколу"
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Очень жаль, но складывается впечатление что проект по созданию контрактной армии накрылся медным тазиком.
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контрактникам нужно бабло платить, а нафих платить если можно набрать срочников, а бабло ********... армия должна быть на добровольной или контрактной основе, те кто идут в армию отслужив должны получать от государства серьезные социальные льготы и оплату образование на выбор в лучших вузах страны, так это работает на западе... а у нас это просто потеря года своей жизни, зачастую физичиского и психологического здоровя...
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Так строковики теж беруть на себе ресурси:
Забезпечення одностроєм, умови проживання, харчування, мізерна, але матеріальна компенсація, списання поламаного чи загубленого ними майна, витрати пов'язані з несенням служби і тд. І так кожного року.
Строковики це не солдати, а раби і слуги для лінивих контрактників і хитрих шакалів.
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да уж придеться все таки служить некоторым Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 5200
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Для ветеранів призову це хороша новина, адже збільшується кількість призовників зразу на 3 позиції:18,19,20рр.Тоді, як раніше було лише 20р. Це означає, що стане простіше косити, для старих косарів 25+ , бо комісари підуть за легкою здобиччю -молодими хлопцями. Також, невідомою є кількість строковиків, яких КабМін вирішить призвати, в попередні роки це було 30тис. на рік.
Мені дійсно шкода молодих, адже ми з ними в одній лодці, просто мій причал ближче, тому допоможу:
{ De Jure} Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст.335ККУ. Україна, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
{De Facto} Комісарам наплювати на законність і правову процедуру,вони виконують план любою ціною, поліцейським наплювати на свавілля комісарів, бо вони є частиною однієї структури - України, а сам себе не вдариш. Тому надіятись варто лише на свої сили і на Бога. Як показує аналіз полювання на призовників наряд комісарів це 4-5 осіб + 1 поліцейський, з них 3 комісари полюють разом з поліцейським, 1 сидить в машині і охороняє здобич, ще один може бути в резерві. За умови, що вас впіймали,ваше завдання, це пройти в сторону машини з супроводжуючим, але не дійшовши до неї вирватись і втекти. Для цього:
1. Ходіть на стадіон і тренуйтесь бігати спринт.
2. Не носіть рюкзаків, сумок і інших речей за які вас можна схопити, на час призову
3. Комісари ******* полювати вночі,не гуляйте по ночам на час призову
4. Уникайте людних місць на час призову: ж-д, автостанції, метро і тд.
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді, обовязково вимагайте дублікат на руки.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя і не хочете взагалі в це все занурюватись, то 3 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.
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на Пога надеяться - дураком быть. как тебе чужой Пог поможид то?
начал типо с советов, а продолжил бредом. давай тя выгоню в лес с волками, дам Пиплию и надейся там себе Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 4188
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Гарно ж ти, ****, молодь вчиш, свою землю любити та захищати! Через таких, чмо, як ти і немає нормальних патріотів. Все, якісь пристосуваньці, та сцикливі у...бани. Сумно...
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Я і є молодь і вчу своїх. А ти комісар мій ворог, твоя поразка це моя перемога.
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Не Лоха призовите. Пусть послужит.
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Служба по контракту,анплогичная США ОТМЕНЯЕТСЯ! НАЗАД В СОВОК! А ПОТОМ,БУДЕМ СОПЛЯКОВ ИЗ ПЛЕНА МЕНЯТЬ
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Президент Зеленский я поддерживаю вас в этом вопросе полностью,мало того все мужское население подлежащее моилизации должно пройти медкомиссию и переподготовку и наказывать уклонистов безпощадно,а то многие у нас очень "устали от войны"
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Надо вернуться к двухлетнему сроку службы в сухопутных войсках и трехгодичный в военно-морском флоте. Распустить Нацгвардию и учредить Внутренние Войска и подчинить Управлению исполнения наказаний
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В ідеалі треба розпустити МВС і зробити як во Франції - всі будуть військовими, не буде ментов і у містах і на нульовкє. До речі Нацгвардія це таж поліція.
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В Франції є Жандармері насйональ, це наша нацгвардія і є Поліс насйональ це наша поліція. А в 2016 повернули на служби їхнью Гард насйональ - та сама нацгвардія, але підпорядковується МінОборони, а не МВС, як жандармері. От вони разом і патрулюють в містах.і допомагають воєнним.
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а давай сразу 25 лет службы как в царской росии!!
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Коли вже призивати будуть з 20 - 21 років, бо по суті діти йдуть в армію
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" - Зеленский проигнорировал четыре повестки в военкомат, - Генштаб

Если все сделают так как сделал Зеленский?
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А чи не Зеля йшов з обіцянками відмінити призов ?
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обещать не значит женится
и чего токо ЗЕ не обещал......
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Президент Украины Зеленский Владимир не служил в армии .Может у него какие то отклонения. Тогда вопрос к медицине . А если здоров. тогда есть ответ... ОТКУПИЛСЯ !!!
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отклонения?

естественно, он сцЫкун. сцЫтся под себя.
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бегавшее 4 раза от армии ЗеЧмо еще имеет наглость кого-то призывать?

если это не хуцпа, то что?


Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 7866
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А ЗЕленая мартышка Нелох Оманский будет призван?)))
Ну типа как неслуживший)))
Или Бубочке Членограйсману это не кошерно?)))
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Уе.бок, откосивший от армии,главнокомандующий сраный, хочет опят детей после школьной парты в армию отправлять? Они ещё совсем дети. Я как мать двух пацанов, один из которых попадает под призыв, в марте родился, проклинаю тот день когда это чмо стало президентом и будьте прокляты все голосовавшие за него.
В который раз спрашиваю, кого вы твари выбрали и за что голосовали?
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Страна без Армии, неспособна себя защитить! Потому нужно увеличивать численность Армии! Вообще нужно создать Армию, как в Швейцарии, чтобы все могли защищать страну при надобности!
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у всех топых Армий мира есть свои легионы армии наемников! Украине тоже нужно создать свой аналог французского легиона и набирать легионеров из бедных стран!
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