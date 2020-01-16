 Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років

Відповідний указ №13/2020 розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні-червні 2020 року; у жовтні-грудні 2020 року", - йдеться в тексті указу.

Також Зеленський ухвалив звільнити в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а саме військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр і які вислужили встановлені строки строкової військової служби, а також інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

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