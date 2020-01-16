 Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років

Відповідний указ №13/2020 розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні-червні 2020 року; у жовтні-грудні 2020 року", - йдеться в тексті указу.
Також Зеленський ухвалив звільнити в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а саме військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр і які вислужили встановлені строки строкової військової служби, а також інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.
Шо ж ты так))
Чужих отправить готова, а своего ни-ни ?))
Закройся зеленая мартышка.
если делать нечего тебе мой друг
если в жизни не держал в руках автомат
может быть заглянешь, ****, в военкомат
Денег наверно подкинули.
Банить беспощадно !Всю ветку обгадили.
Жуков под Ржевом превратил в фарш миллион таких рабов, именно гоня палками "туда беги, ура кричи, за Сралина подыхай"
Д О Л Б А Е Б Ы одним словом.)))))
Хотя, с другой стороны, позже начинаются институты, работа, барышни - уже не до Армии.
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Но в 18 годиков - это не воин. Невозможно 18-19ти летнего сопляка научить. Он не высыпается, дремлет на занятиях. Он недоедает (молодой организм вечно голодный, сколько его не корми).
Боец не мотивирован. В одно ухо влетает - в другую вылетит.
Штатные инструктора в учебках - их самих учить нужно. Видел я всех этих вечно полупьяных капитанов с майорами.
Учат детишек обращаться с оружием, но ни разу не слышали о фундаментальных 4-х правилах.
Что в Десне, что в Гончаровском, что в Дивичках, что Старичах (туда тоже заносило вместе с американской спецурой ))).
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Имею мнение, что срочная служба в Украине не нужна от слова "совсем". Бордюры красить - можно привлекать и гражданских.
Бойцу должно быть интересно то, чему его учат.
А из-под палки - то и такая служба. Вырванные годы, а не служба.
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Спустя 25 лет после дембеля, в 2014-м, вспоминал, с какой стороны на АК предохранитель ))
А то военный збор отменяют, а 18 летний возраст призыва вводят.
Справа в тому, що нас с побратимами інколи тепер залучає воєнкомат як цивільних інструкторів. Теооборона, само собою. А так - то до тих хлопчаків строчників на їх стрільби, то курсантів з військових кафедр перед Присягою.
Знаю все з середини, як то кажуть.
почему мой сын должен защищать вас и Конституцию по которой вы выбрали президента,а ваш нет?есть альтернатива-альтернативная служба,пусть горшки в больнице моет в чем проблема,громадяне!?
И что значит, службу нести? Как не спать на посту в карауле? Или как срать на общем толчке, толкаясь жопами, словно курицы на насесте?
Тяготы, мать их, и невзгоды ))
По первой тематике (инженерно-саперное) - это высокое искусство. Срочников тонким материям не учат. А вот, как видишь, понадобилось (хотя, каюсь, имею пробел)
(стараюсь перенимать опыт. Но все равно, это так. На уровне слабого любителя).
По второй - то же самое.
Подозреваю, что стрелять на срочной тебе, как и мне, приходилось один-два раза от силы. Один раз - перед Присягой, потом по прихоти командиров.
Ни такмеда, ни саперки, ни ориентирования, ни обращения с оружием, ни тактики малых групп в разных условиях, ни многих других обязательных вещей.
Всему этому нам, старым пердунам, пришлось учится уже сейчас.
Забезпечення одностроєм, умови проживання, харчування, мізерна, але матеріальна компенсація, списання поламаного чи загубленого ними майна, витрати пов'язані з несенням служби і тд. І так кожного року.
Строковики це не солдати, а раби і слуги для лінивих контрактників і хитрих шакалів.
Мені дійсно шкода молодих, адже ми з ними в одній лодці, просто мій причал ближче, тому допоможу:
{ De Jure} Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст.335ККУ. Україна, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
{De Facto} Комісарам наплювати на законність і правову процедуру,вони виконують план любою ціною, поліцейським наплювати на свавілля комісарів, бо вони є частиною однієї структури - України, а сам себе не вдариш. Тому надіятись варто лише на свої сили і на Бога. Як показує аналіз полювання на призовників наряд комісарів це 4-5 осіб + 1 поліцейський, з них 3 комісари полюють разом з поліцейським, 1 сидить в машині і охороняє здобич, ще один може бути в резерві. За умови, що вас впіймали,ваше завдання, це пройти в сторону машини з супроводжуючим, але не дійшовши до неї вирватись і втекти. Для цього:
1. Ходіть на стадіон і тренуйтесь бігати спринт.
2. Не носіть рюкзаків, сумок і інших речей за які вас можна схопити, на час призову
3. Комісари ******* полювати вночі,не гуляйте по ночам на час призову
4. Уникайте людних місць на час призову: ж-д, автостанції, метро і тд.
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді, обовязково вимагайте дублікат на руки.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя і не хочете взагалі в це все занурюватись, то 3 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.
начал типо с советов, а продолжил бредом. давай тя выгоню в лес с волками, дам Пиплию и надейся там себе
Если все сделают так как сделал Зеленский?
и чего токо ЗЕ не обещал......
Малий ***бол.
естественно, он сцЫкун. сцЫтся под себя.
если это не хуцпа, то что?
Ну типа как неслуживший)))
Или Бубочке Членограйсману это не кошерно?)))
В который раз спрашиваю, кого вы твари выбрали и за что голосовали?