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Все про:Дніпропетровщина (633) дороги (810) Голик (57)

 На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик

У Дніпропетровській області в 2020 році буде відремонтовано дороги Дніпро-Решетилівка, Дніпро-Нікополь, Дніпро-Кривий Ріг і Об'їзна Дніпра.

Про це в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник премєра Голик 01

Частина дороги Кропивницький - Кривий Ріг, що проходить по Кіровоградській області, є в фінансуванні цієї області теж.

"Чудові новини для Дніпропетровської області, яка стала для мене рідною", - написав Юрій Голик. За його словами, кілька років Укравтодор не помічав Дніпропетровську область і фінансував її за залишковим принципом.

Гроші передбачені у стратегії по ремонту доріг, прийнятій на засіданні уряду 15 січня. Голик опублікував карту доріг, які відповідно до цієї стратегії будуть ремонтуватися за рахунок Дорожнього Фонду.

"Це ще не всі джерела фінансування і не всі дороги, які будуть робитися по всій країні в цьому році. Буде ще більше. Технічна і процедурна робота над кожною дорогою вже йде повним ходом", - додав він.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Голик опублікував звіт про те, як обласні державні адміністрації використовують гроші Дорожнього фонду. Лідери у використанні коштів, виділених на ремонт і утримання доріг обласного та сільського значення, є Хмельницька, Сумська, Луганська, Харківська та Дніпропетровська області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170224
 
   
 Топ коментарі
 
коли вже відремонтують Дніпропетровщину на Дніпровщину?
доки ще ця комуняча херня буде?
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На Кривой Рог не надо! На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 8457 На Донецк уже как то отремонтировали На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4666
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Какой трёп ты слышишь? При Гросе построено дорог, как за все годы независимости вместе взятые! А с приходом зелебобиков все стройки встали На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 2341
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коли вже відремонтують Дніпропетровщину на Дніпровщину?
доки ще ця комуняча херня буде?
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знищувати ж-камуняцькі призвиська для шмаркль=табу На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4571 а деякі з них просто вважають знищення призвиськ -бланка-джугошвіллі-пердовского "антісємітізьмом" На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4245
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На Кривой Рог не надо! На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 8457 На Донецк уже как то отремонтировали На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4666
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этот треп слышу РЕГУЛЯРНО на протяжении последних шести лет.
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Какой трёп ты слышишь? При Гросе построено дорог, как за все годы независимости вместе взятые! А с приходом зелебобиков все стройки встали На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 2341
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Днепр-Никополь?на карте не обозначена
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От трассы на Запорожье поворот направо, Томаковский район. Эта дорога в плохом состоянии, так как на протяжении 5-6 лет была подверженна авиабомбардировкам и ударам вражеской артиллерии.
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пс..а на ДНМетЗаводі скопичилось 300000м3 шлаку.. якого вистачить на 140км нових дорог.. На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 6431 А ще є Запоріжжя Кам'янське.. А використання шлаку робить дороги набагато дешевшимии
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Было бы сказано.
Интересный факт, дороги в области не ремонтировались (кроме одной, самой короткой на Запорожье), но бывший губернатор на этом умудрялся пиариться и даже президента-открывашку приглашал на один несчастный ремонт за 5 лет.
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так на Кривой Рог уже в прошлом году отремонтировали он сам писал
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На карте будущих ремонтов дорог со всех сторон опоясан красными линиями Кривой Рог.У нас,действительно, не было нормальных дорог ни в одном направлении.А как тогда объяснить статью автора в "ЗН",где он пишет ,что они вместе с бывшим губернатором превратили Днепропетровскую обл. в образцово-показательную по дорогам для всей Украины? Вот так складываются легенды...
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