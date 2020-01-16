 На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик

Про це в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Частина дороги Кропивницький - Кривий Ріг, що проходить по Кіровоградській області, є в фінансуванні цієї області теж.

"Чудові новини для Дніпропетровської області, яка стала для мене рідною", - написав Юрій Голик. За його словами, кілька років Укравтодор не помічав Дніпропетровську область і фінансував її за залишковим принципом.

Гроші передбачені у стратегії по ремонту доріг, прийнятій на засіданні уряду 15 січня. Голик опублікував карту доріг, які відповідно до цієї стратегії будуть ремонтуватися за рахунок Дорожнього Фонду.

"Це ще не всі джерела фінансування і не всі дороги, які будуть робитися по всій країні в цьому році. Буде ще більше. Технічна і процедурна робота над кожною дорогою вже йде повним ходом", - додав він.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Голик опублікував звіт про те, як обласні державні адміністрації використовують гроші Дорожнього фонду. Лідери у використанні коштів, виділених на ремонт і утримання доріг обласного та сільського значення, є Хмельницька, Сумська, Луганська, Харківська та Дніпропетровська області.