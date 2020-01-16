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 Політика України
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 Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вбачає небезпеку в тому, що запис плівок із прем'єром Олексієм Гончаруком можна було здійснити в кабінеті, де проводять наради.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б порушив питання, якщо це сталося в Кабінеті нарад прем'єра, і там хтось може записувати, то це дуже велика небезпека. Ми ж не знаємо, хто записував, чи це приватна компанія, чи якісь спецслужби... Я вважаю, що це дуже небезпечно, бо в кабінетах на цих нарадах багаторазово обговорюються питання національної безпеки і такі, що становлять державну таємницю", - сказав Арахамія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170223
 
 
 Топ коментарі
 
Еще большая опасность, если то, что записали - правда.
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Розголошено державну таємницю: "Бубачка нє вьішел умом"!
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А ещё большая опасность, что хоть какие, но специалисты, дают оценку умственным способностям Зелемойского...
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Еще большая опасность, если то, что записали - правда.
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Тією трубою тільки гівно розмішувати, що, власне, Портнов і робив.
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Самая главная тайна известная всему народу Украины и миру что избрали в очередной раз ублюдочных- подонков.во власть.... причем если раньше была розница и мелкий опт отъявленных негодяев то Зеклованские евреи просто сделали закупку крупный ОПТ и весом НЕТТО БРУТТО...имею ввид вес дебелизма туппости наглости зашквара и прочей лабуде ЭТОЙ типа власти.....
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Пряма мова Порошенка: "Щодо ситуації із записами прем'єра - це не український сценарій. Слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які представлені у розмові прем'єра і керівництва економічного блоку, треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію, щоб протидіяти цим викликам.
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Ещё большая опастность, когда вот такие как ты Антип долбо**бы начинают учить людей жить.
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Порошенко з диктофоном. Місіон імпосібле 😂
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Він таємно гроші з бюджету краде і усім зелібобікам в штани сере.
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дядько дуже ображений на тупий нарід, який його не переобрав..все може бути
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крАвавый мАрадер на крАви Пэтро подчинул жучка в банку с сахаром, попили пацаны кофейку и оказалось шо тупой с дипломом не государственного образца ещё тупее, а ещё тварей очень беспокоит где люди делают закупки и считают боинги с алиэкспресс и прочих магазинов.
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А ещё большая опасность, что хоть какие, но специалисты, дают оценку умственным способностям Зелемойского...
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Да,оказывается Бубочке надо было не анализы сдавать, а ЗНО...
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Ну если анализы не "смог" сдать, то что-там говорить о ЗНО...
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анализы брал повар из мастершефа, так шо не надо киздеть, зелох42 нацюцюрил полную баночку, Зёзик из 95 шапито не даст скиздеть.
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ему нельзя! тонкохрупкая натура -на ЗНО сознание теряет
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самая большая опасность когда идиоты во главе страны сидят
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Розголошено державну таємницю: "Бубачка нє вьішел умом"!
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это "таємниця" только для 73%, и то они не верят, т.к. сами не вышли умом.
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большая опастность это люди с такими вот личиками у власти
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Когда американцы первыми ввели обязательную запись всех переговоров в кабине самолета, летчики подняли вой. Но потом, когда убедились что именно благодаря записи ежегодно спасются тысячи жизней все согласились.

Самая большая опасность в том, что Арахамия считает открытую работу Правительства опасностью. Он заранее предполагает что будут мутить и заранее боится что эта муть будет выходить в люди.
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Так у рас все так, школа учителя тоже не исалючение
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Ха-ха.-ха. Да в кабинете премьера только бомжи еще не спят. Зеленая слизь развалила всю систему безопасности в государстве, москва теперь знает ВСЁ - все планы, все наши ресурсы, всё абсолютно. А ты переживаешь, что треп Гончарука кто-то писал. Да этот треп 4 спецслужбы разных записали, чисто чтобы поржать.
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Самая большая опасность - не компетентность людей, которые несут ответственность за страну..........
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А еще большая опасность доверить страну долбодятлам!!!
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Не там начинаешь. У нас создание правителей доверено долбодятлам. А вернее долбодятлихам, єто училки.
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скиньтесь и закажите беню ,придурки... а то .пока вы с зелей панически боитесь Порошенко. беня вас жрет с потрохами по очереди
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може акцію - "закажи беню в смартфоні, скинемось по рябчику алехарху на макентош" ?
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Я так понимаю, что в Раде, Кабмине и Национальном банке много специалистов с французской фамилией Де Бил.
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надо опасаться опровержения слов ЗЕ что он не лох. это опровержение дали Гончарук с Рожковой. я в их разговоре понял что ЗЕ в их глазах, самый настоящий лошара, что президент никто и звать его никак. пацану который защищает наш спокойный сон и его *ЗЕ* тоже, он мог сказать * я през. этой страны и я не лох а на прямое унижение: язык в жопе, реакции ноль. так кто рулит Украиной????????????
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Тобто питання автентичності записів у вас сумнівів не викликає? Отже можна зробити висновок, що ви достеменно знаєте про цю розмову та її зміст. Тоді особисто в мене питання "а хто це зробив" з вуст Арахамії викликає сміх
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В Кабинетах такого уровня проводят специальные мероприятия и присваивают категорийность на предмет возможного обсуждения информации содержащей гостайну. Само наличие этих записей в данной комнате - ПОЗОР для служб безопасности.

Это к тому, что Зеленский собрался оупеспейсу строить вместо администраций...
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КАЛ , как и Лолита все пишут . Олиграхи всегда на стреме .
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Опасность для арахамии в том, что народ начал понимать, что нами править тупое, вороватое, безпринципное, безчестное быдло и жлобьё.
Чего у него всегда на фото рожа дегенерата?
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Рожа ... Ну, так це здивування, наклав в штани і невинний погляд "хто це зробив?"
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А где может дегенерат взять другую рожу?
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Нацбезопасность и воровство это разные вещи.
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Поводьтеся по-людські і ні якої небезпеки не буде. Всрався - у відставку, а не триматися за посаду.
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В зв'язку з тим що зебіли бовдури в питаннях національної безпеки, небезпека значно зменшується.
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Только Сивохе не говорите, что в СНБО тоже вопросы нацбезопасности обсуждаются.
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Щас всех писать можно. Технологии позволяют.
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Сам Арахамия определился уже, кто кому служит в этом бурлящем зловонном зеленом болоте , которое уже становится похожим на зловонно бурлящую сливную яму в которую Коломойский подбрасывает кремлевского производства. Хотя... он как та обезьянка с фотошопмема "а причем здесь ЗЕ".
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Слишком мало на лице места без лохматости, чтобы заметить что ему бывает стыдно
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Зверніть увагу, тільки но появилося розуміння того, що шкандаль не про Гончарука, а про Зєєєлю, про його тупість, про не здатність зрозуміти елементарне, про те що кабмін витрачає час намагаючись придумати як пояснити зарозумілому та мстивому довбню елементарні речі, тему зняли.
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
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Самая большая опасность - то что вы у власти.
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нац безопасность... это за закрытыми дверьми с х.ло теребенькать...
нац безопасность.. это молчать-скрывать о том где и каким ветром носило по пути из Омана
нац. безопасность... это маленькие радости в Буковеле и большие неожиданности в Омане
нац безопасность... это все равно под каким памятником встречаться... (и с кем)
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Арахамия о трёх под слушек у премьера. Это плохо для них, ара хамиях. А для нас-хорошо? Хочу все знать! Браво тем, кто выложил плёнки гончарука. Зеленский опять "съест", как и всегда. А вспомнить, свою предвыборную речуху и другие речевки? Нет??? Понятно...
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Посадить всех на 15 лет за разглашение государственной тайны. ОНИ ГОВОРЯТ ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ДЕБИЛ а это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА!
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це всьо самокат, там в коліщатах жучки і камери а антена з аккумами в борді
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Блин, инфантилы креативные - роверьте самокат Гончарука на наличие жучков. И поставьте ему в кабинет холодильник Днепр советский - шоб потом в него айфоны и ****** складывать во время сходок. А вообще-то из Кабмина и Банковой в Москву еще при КГБ проложена оптическая линия для передачи информации...
Да и какие секреты могут быть в Кабмине - только диаграммы глубины погружения в жопу страны! Единственный секрет страны в Нацбанке - каким завтра сделают курс доллара, шоб знать - покупать или родину продававать!
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Що ж ви, питання нацбезпеки де ні попадя обговорюєте???
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страшную тайну скрывемую от избирателей зе открыли сии записи
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Простой вопрос, сколько гражданств у Арахамии?
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Самая большая опасность для Украины в том, что ее безопасность в руках креативных инфантилов и творческих личностей!
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Я точно знаю, що в країні є багато розумних і моральних людей, в тому числі і молодих, і не дуже молодих. Я знайомий з багатьма особисто!

А нам якісь злі сили підсовуть оці от лушпайки. То холодні злодії-спекулянти у вишиванках, то оці от анально-оральні ... Задумайтесь про це. Час щось робити. Не знаєш,що,- роби що-небудь.
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Ну тогда увольняй начальника СБУ, это его косяки!!!! Как казино - косяки авакяна!!!!
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Сами дали добро на подслушку. Раз пока говно сливы только низов, то зе с коломоем за одно.
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К счастью секреты там не обсуждали. А ввести в заблуждение президента - это нормальная практика. Премии их хоть лишите что-ли. Чтоб в следующий раз не попадались. И о Смелянском не забудьте. А то чувак получает как за Новую почту
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Надо все госорганы перевести в стеклянный "оупен спейс". А также усилить диджитализацию. В оупен спейс посадить еще больше дебилов, обязательно со смартфонами. И с нацбезобасностью станет полный порядок.
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Тогда 95 квартал останется без работы.От слова совсем.
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