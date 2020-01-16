 Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б порушив питання, якщо це сталося в Кабінеті нарад прем'єра, і там хтось може записувати, то це дуже велика небезпека. Ми ж не знаємо, хто записував, чи це приватна компанія, чи якісь спецслужби... Я вважаю, що це дуже небезпечно, бо в кабінетах на цих нарадах багаторазово обговорюються питання національної безпеки і такі, що становлять державну таємницю", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.