 Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б порушив питання, якщо це сталося в Кабінеті нарад прем'єра, і там хтось може записувати, то це дуже велика небезпека. Ми ж не знаємо, хто записував, чи це приватна компанія, чи якісь спецслужби... Я вважаю, що це дуже небезпечно, бо в кабінетах на цих нарадах багаторазово обговорюються питання національної безпеки і такі, що становлять державну таємницю", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.
За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.
Самая большая опасность в том, что Арахамия считает открытую работу Правительства опасностью. Он заранее предполагает что будут мутить и заранее боится что эта муть будет выходить в люди.
Это к тому, что Зеленский собрался оупеспейсу строить вместо администраций...
Чего у него всегда на фото рожа дегенерата?
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
нац безопасность.. это молчать-скрывать о том где и каким ветром носило по пути из Омана
нац. безопасность... это маленькие радости в Буковеле и большие неожиданности в Омане
нац безопасность... это все равно под каким памятником встречаться... (и с кем)
Да и какие секреты могут быть в Кабмине - только диаграммы глубины погружения в жопу страны! Единственный секрет страны в Нацбанке - каким завтра сделают курс доллара, шоб знать - покупать или родину продававать!
А нам якісь злі сили підсовуть оці от лушпайки. То холодні злодії-спекулянти у вишиванках, то оці от анально-оральні ... Задумайтесь про це. Час щось робити. Не знаєш,що,- роби що-небудь.