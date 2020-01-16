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 Політика України
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 Законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду для доопрацювання, - Арахамія

Президент України Володимир Зеленський і керівництво парламентської фракції "Слуга народу" після переговорів з іншими політичними силами вирішили зняти з розгляду і доопрацювати з урахуванням позицій представників опозиції та місцевого самоврядування законопроєкт № 2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)".

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми спілкувалися з нашими колегами в залі, і в них є зауваження з приводу повноважень префектів. Тому ми вирішили зараз це питання зняти з розгляду і доопрацювати його разом з колегами з інших фракцій, щоб знайти компромісну позицію, зокрема, попрацювати з Асоціацією міст України, знайти компромісну ситуацію і після того виносити законопроєкт у зал", - сказав Арахамія.

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Таке рішення, за його словами, було ухвалено після переговорів з главами парламентських фракцій і груп, а також консультацій з президентом України. Причиною ж ухвалення такого рішення стала необхідність затвердження законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" 300 голосами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170222
 
 
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ТОлько доработанное полено становится Буратином , но мысленная способность Вызывает Сомнение.
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Спасибо Канаде и Германии за вовремя отвешенный пендель зеленым.
Иначе бы стадо проголосовало на раз-два по команде своих пастухов.
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3ачем 3енелейсские летали в 06ман ??
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Просто..-
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Останнім бажанням султана Оману на смертному одрі було побачити "найвеличнішого лідера **********"
-
https://www.youtube.com/watch?v=JQvNYp9-Eew

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. . .!!.
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Вы дыбилы - гончарук доказал, какие **** изминения в Конституцию вообще? Тихо уйдите, может вас народ тогда и не тронет.
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забздел ослик! надо отдать ему должное, хоть и упрямый ослик, но тонко чует где ему могу пенделя дать...
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да просто поменяли сравнительную табличку, а текст закона переписать забыли. а комитеты так и утвердили, не читая. вот и пришлось теперь идти на попятную, нельзя же голосовать за старый текст. такое бывает, когда понятия не имеешь о своей работе, и подписываешь все что скажут.
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