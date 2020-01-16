 Законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду для доопрацювання, - Арахамія

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми спілкувалися з нашими колегами в залі, і в них є зауваження з приводу повноважень префектів. Тому ми вирішили зараз це питання зняти з розгляду і доопрацювати його разом з колегами з інших фракцій, щоб знайти компромісну позицію, зокрема, попрацювати з Асоціацією міст України, знайти компромісну ситуацію і після того виносити законопроєкт у зал", - сказав Арахамія.
Таке рішення, за його словами, було ухвалено після переговорів з главами парламентських фракцій і груп, а також консультацій з президентом України. Причиною ж ухвалення такого рішення стала необхідність затвердження законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" 300 голосами.
Иначе бы стадо проголосовало на раз-два по команде своих пастухов.
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Просто..-
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Останнім бажанням султана Оману на смертному одрі було побачити "найвеличнішого лідера **********"
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https://www.youtube.com/watch?v=JQvNYp9-Eew
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