 Рябошапка пропонує збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв. м на людину до 4 кв. м, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Зауважується, що зазначені документи не відповідають європейським нормам і не враховують практику Європейського суду з прав людини.

Зокрема, Офіс Генерального прокурора пропонує збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв м на особу до 4 кв м. Також потребує вирішення питання забезпечення дотримання прав засуджених на працю та її належної оплати.

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"Крім того, необхідно звернути увагу на проблему виконання судових рішень, за якими призначено покарання у виді арешту або позбавлення волі особам, які на момент набрання рішеннями суду законної сили не перебували під вартою. Так, за кілька останніх років у державі своєчасно не виконано понад 800 вироків судів стосовно 838 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також потребує змін, доповнень та конкретизації план реформування пенітенціарної системи, який необхідно привести у відповідність до міжнародних стандартів переліку прав в’язнів та гарантій їхнього захисту.