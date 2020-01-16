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Все про:СІЗО (463) в'язні (184) Рябошапка Руслан (248) Малюська Денис (24) Офіс генерального прокурора (27)

 Рябошапка пропонує збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв. м на людину до 4 кв. м, - Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Міністра юстиції України Дениса Малюськи з пропозицією переглянути низку нормативно-правових актів, що регламентують діяльність установ виконання покарань і попереднього ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Зауважується, що зазначені документи не відповідають європейським нормам і не враховують практику Європейського суду з прав людини.

Зокрема, Офіс Генерального прокурора пропонує збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв м на особу до 4 кв м. Також потребує вирішення питання забезпечення дотримання прав засуджених на працю та її належної оплати.

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"Крім того, необхідно звернути увагу на проблему виконання судових рішень, за якими призначено покарання у виді арешту або позбавлення волі особам, які на момент набрання рішеннями суду законної сили не перебували під вартою. Так, за кілька останніх років у державі своєчасно не виконано понад 800 вироків судів стосовно 838 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також потребує змін, доповнень та конкретизації план реформування пенітенціарної системи, який необхідно привести у відповідність до міжнародних стандартів переліку прав в’язнів та гарантій їхнього захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170221
 
   
 Топ коментарі
 
Для своих старается, знает скоро туда перейдут.
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Готовятся, зебилы к ответственности?
Так тут не про метры, а про длину веревки и кола говорить надо...
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Рябошапка предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу......

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По просьбе Пети?




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шо знов в'язниці будувати почнуть? де ж стікі площі на всіх набрати?
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и тут же все камеры Лукьяновки по мановению мальчика-пажа из тыквы превратятся в карету. Мне кажется надо сначала тюрьмы перестроить из 2,5 на 4 квадрата на чела, а потом может и норма не понадобится, потому что уже будут камеры просторнее Рябошапка пропонує збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв. м на людину до 4 кв. м, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9615
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Для своих старается, знает скоро туда перейдут.
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Готовятся, зебилы к ответственности?
Так тут не про метры, а про длину веревки и кола говорить надо...
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Это всё,что генпрокурора заботит? А почему это не заботит заведующего зонами? Может рябошабка еще озадачится улучшением половой жизни в колониях?
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А Малюська в своем кабинете на столе в позе лотос прикинул шо и 2,5 кв.м. хватает....
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Но тогда необходимо Выпустить осужденных за торговлю в неустановленном месте , тогда и будит площадь для расширения.
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а приватизировать можно ? или купить землю под СИЗО и переделать его в лунапарк с блэкджеком и шлюхами ? хотя о чем я говорю ? это и сейчас лунапарк с блекджеком и шлюхами, если есть деньги.
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А на большее ума не хватает. Счастье выпало, а как его использовать не знает. Бывает такое.
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Рябошапка предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу......

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По просьбе Пети?




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Тюрьмы должны быть современными.Законы жёсткими.Дешевле преступника содержать в тюрьме на самообеспечении,чем быть рабом или жертвой преступника.Наши дети и старики должны жить вне криминала.У США много тюрем,много заключённых,есть смерть,есть пожизненное.Но у них интернациональная страна,у них больше проблем ,чем у нас, и они очень жёстко относятся к умыслу!Во многих штатах третье привлечение к ответственности становится пожизненным.
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Может в тюрмах установить ещё и джакузи!! А кто за это всё будет платить????
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Для этого есть Денисова и другие. Где посадки, Рябошапка? Слишком издалека начал
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джакузи, бассейн предлагаю и по интернету в каждую хату чтоб удобнее было релаксить и прямо оттуда руководить пацанами с воли....
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панамка заботится о будущем 95 квартала и правильно делает, осталось проголосовать за бесплатный вайфай в каждую камеру и обязательно кондишен.
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И тюрьме будет комфортнее, чем на воле.
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4кв. на рыло. Жирно не будет? А потом опять на наши деньги, будут содержать всякую кацапню. Лучше бы 1 электро стул и длинный коридор очереди. Дешево и сердито. Пользуйтесь.
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