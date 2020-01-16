 Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями

Правила лотереї Powerball

Для виграшу першого призу Пауербол США потрібно вгадати 5 куль від 1 до 69 і "Пауербол" - додатковий номер з діапазону 1-25. У лотереї також існують 9 другорядних призових категорій, включаючи приз в $ 1 млн доларів за збіг 5 основних номерів.

Джекпоти Пауербол стартують з $ 40 млн. Обмежень у призу немає - він збільшується, поки комусь не вдається правильно передбачити всі номери тиражу. Ця особливість дозволила лотереї розіграти найбільший джекпот в історії лото в $ 1,586 мільярда, а також регулярно проводити тиражі, в яких можна виграти сотні мільйонів доларів.

Грати в Пауербол може кожен Час, коли участь в лотереях було обмежено вашим географічним місцем розташування давно минув. Для покупки білетів абсолютно необов'язково перебувати в країні, в якій ця лотерея проводиться, або навіть взагалі будь-куди йти. Завдяки таким сервісам як theLotter.com, купити лотерейні білети онлайн стало просто і безпечно.

Це легально? Згідно з офіційним сайтом Powerball.com, "для участі в Powerball необов'язково бути громадянином США або резидентом США. Учасники з юрисдикцій, де білети Powerball не продаються, можуть купувати білети Powerball у продавця, ліцензованого або авторизованого торговою юрисдикцією". Оскільки theLotter.com купує офіційні білети Powerball у ліцензованих роздрібних продавців, грати в Powerball на вебсайті абсолютно законно.

Як взяти участь у тиражі Powerball США з-за кордону? Наступний тираж відбудеться в суботу, 18 січня, о 22:59 EST (рано-вранці в неділю для країн Європи). Білети на нього можна купити на сторінці лотереї Powerball на сайті theLotter.

Після того, як ви оберете ваші номери, представник сервісу, що знаходиться в США, придбає за вас білет і завантажить його копію в ваш акаунт. Фізичний білет буде надійно зберігатися в сейфі. Другорядні призи надійдуть на ваш баланс на сайті, як тільки лотерейний оператор переведе їх. У разі виграшу першого або другого призу вам, можливо, знадобитися, приїхати в США, щоб отримати гроші. За перший тиждень 2020 року 4 гравцям вдалося стати мільйонерами завдяки другому призу лотереї Пауербол. Але джекпот лотереї, який вже досяг неймовірної суми в $ 321 млн, все ще не був зірваний. Хто знає, може бути ви і є той самий перший переможець лотереї в нинішньому році.

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