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Все про:виграш (9) лотерея (76)

 Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями

39, 41, 53, 55, 68 і "Пауербол" 19 - ось номери, які могли минулої середи принести учасникам лотереї Пауербол $ 296 млн. Це нікому не вдалося правильно вгадати всі 6 куль. Тим часом, перехід джекпоту означає, що в цю суботу, 18 січня 2020 року, Пауербол розіграє вже $ 321 мільйон.

Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями 01

Правила лотереї Powerball

Для виграшу першого призу Пауербол США потрібно вгадати 5 куль від 1 до 69 і "Пауербол" - додатковий номер з діапазону 1-25. У лотереї також існують 9 другорядних призових категорій, включаючи приз в $ 1 млн доларів за збіг 5 основних номерів.

Джекпоти Пауербол стартують з $ 40 млн. Обмежень у призу немає - він збільшується, поки комусь не вдається правильно передбачити всі номери тиражу. Ця особливість дозволила лотереї розіграти найбільший джекпот в історії лото в $ 1,586 мільярда, а також регулярно проводити тиражі, в яких можна виграти сотні мільйонів доларів.

Грати в Пауербол може кожен Час, коли участь в лотереях було обмежено вашим географічним місцем розташування давно минув. Для покупки білетів абсолютно необов'язково перебувати в країні, в якій ця лотерея проводиться, або навіть взагалі будь-куди йти. Завдяки таким сервісам як theLotter.com, купити лотерейні білети онлайн стало просто і безпечно.

Це легально? Згідно з офіційним сайтом Powerball.com, "для участі в Powerball необов'язково бути громадянином США або резидентом США. Учасники з юрисдикцій, де білети Powerball не продаються, можуть купувати білети Powerball у продавця, ліцензованого або авторизованого торговою юрисдикцією". Оскільки theLotter.com купує офіційні білети Powerball у ліцензованих роздрібних продавців, грати в Powerball на вебсайті абсолютно законно.

Як взяти участь у тиражі Powerball США з-за кордону? Наступний тираж відбудеться в суботу, 18 січня, о 22:59 EST (рано-вранці в неділю для країн Європи). Білети на нього можна купити на сторінці лотереї Powerball на сайті theLotter.

Після того, як ви оберете ваші номери, представник сервісу, що знаходиться в США, придбає за вас білет і завантажить його копію в ваш акаунт. Фізичний білет буде надійно зберігатися в сейфі. Другорядні призи надійдуть на ваш баланс на сайті, як тільки лотерейний оператор переведе їх. У разі виграшу першого або другого призу вам, можливо, знадобитися, приїхати в США, щоб отримати гроші. За перший тиждень 2020 року 4 гравцям вдалося стати мільйонерами завдяки другому призу лотереї Пауербол. Але джекпот лотереї, який вже досяг неймовірної суми в $ 321 млн, все ще не був зірваний. Хто знає, може бути ви і є той самий перший переможець лотереї в нинішньому році.

Новина публікується на правах реклами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170214
 
 
 Топ коментарі
 
Физически билет будет храниться в надежном сейфе,а в случае выиграша изымется и исчезнет в неизвестном направлении. Налетай,лохи. Вас еще из США не разводили.
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Офіційно заявляю - якщо виграю джек-пот перешлю 1 млн.дол США особисто Ю.Бутусову. Можете заскрінити мій пост. Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 7821
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сайт "цензор.нет" опозиционирует себя,как борца с коррупцией и теневыми схемами
а,вот агитация среди читателей покупать лотерейные билеты у левых распространителей это как???)или это инфа на правах рекламы?)
бутусову нужно придерживаться или справедливости или проплат)
а,то какие то двойные ,а то и тройные стандарты


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Офіційно заявляю - якщо виграю джек-пот перешлю 1 млн.дол США особисто Ю.Бутусову. Можете заскрінити мій пост. Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 7821
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удачі вам,але ,ліпше віддайте тим, хто потребує допомоги
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Та там вистачить... ще ж 320 лямів залишиться... Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 670
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А внимательно прочитать религия не позволяет?

"За первую неделю 2020 года 4 игрокам удалось стать миллионерами благодаря второму призу лотереи Пауэрбол. Но джекпот лотереи, который уже достиг потрясающей суммы в $321 млн, все ещё не был сорван. Кто знает, может быть вы и есть тот самый первый победитель лотереи в нынешнем году.
Новость публикуется на правах рекламы. Источник: https://censor.net.ua/n3170214"
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Так. Добре хоч не про оту хрінь, що нібито перетворює пивне пузирло на кубики пресу Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 856
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(между прочим, когда было вчера хреновое (на погоду наверное))) настроение пересмотрел видосик со взрывом кака-колы на рашке...и артистическим голосом снимавшего...наржался!!! спасибо! теперь моя настольная ржака!...правда мой Коот пришел в глаза позаглядывал....но то только усилило эффект)))))
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Так, це відео в списку обраного Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 4815 Мужик коментує фекальний ексцес просто унікально... і пісня про "реку говна"...
(і фінальний акорд - пісня "How deep is your love?" по радіо... і негайна відповідь на це інтимне дівоче питання у вигляді копро-вибуху цистерни )
Ще оцей запоребриковий сюжет згадався: Газель тушат говном
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Физически билет будет храниться в надежном сейфе,а в случае выиграша изымется и исчезнет в неизвестном направлении. Налетай,лохи. Вас еще из США не разводили.
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"Типу" "чесний посередник", за ваші бабки.. ню-ню))
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А где в заголовке указание "РЕКЛАМА"?
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'харчовий ланцюжок'Цензора.

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Бутусов.
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Ваш билет будет лежать у нас в сейфе, и если он не выиграет, то мы его с радостью вам отдадим ...
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да кто угодно может причом тут украинцы😁😁
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там шанс выиграть как встретить трехногую балерину Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 801
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