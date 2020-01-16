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Все про:ВР (5598) освіта (644) школа (759)

 Рада ухвалила закон про середню освіту

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про середню освіту" (законопроєкт №0901).

За відповідне рішення проголосували 327 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закон ухвалено в цілому", - сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Закон урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти сертифікації педагогічних працівників ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Законом визначається, що мовою освіти є державна мова, а також врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

Також вводяться поняття інституційний аудит закладів середньої освіти, сертифікація вчителів, в то й же час закон залишає таку процедуру, як атестація педагогічних працівників.

Визначаються функції, права та обов’язки керівників закладів середньої загальної освіти, порядок конкурсу на посаду директора школи.

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Згідно з законом заклад загальної середньої освіти має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору.

Передбачено, що наповнюваність класів у державних та комунальних школах не може становити менше 5 учнів. Для класів початкової школи гранична наповнюваність має становити 24 учні, для базової та профільної школи - 30 учнів.

Законом вводиться поняття "індивідуальна освітня траєкторія" учня, яка реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану.

Також вводиться поняття педагогічної інтернатури для вчителів, які не мають досвіду роботи. Педагогічна інтернатура передбачає супровід та підтримку більш досвідченого педагогічного працівника, різні форми професійного розвитку. За виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20% його посадового окладу.

Згідно з законом норма педагогічної діяльності вчителя на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень.

Закріплюються доплати: за класне класне керівництво у 1-11 (12) класах - 20-25% до тарифної ставки; перевірка навчальних робіт учнів - 10-20%; завідування майстернями, кабінетами інформатики - 15-20%; кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%; структурними підрозділами закладів освіти – 25%.

За завідуваннями навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками доплата становитиме 10-15%; бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15%; за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20%; обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15%; проведення позакласної роботи з учнями – 10-40%.

Інші види доплат можуть встановлюватися засновником навчального закладу.

За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам встановлюються доплати в розмірі 15-30% посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.

За педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10-30%.

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Розміри тарифних ставок педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти встановлюються Кабінетом міністрів.

Законом визначено типи закладів спеціалізованої освіти: мистецький ліцей; спортивний ліцей; військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою; науковий ліцей - заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та\або профільної середньої освіти наукового профілю; професійний коледж (коледж) спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю; мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170210
 
 
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Це мінімальна необхідна освіта для нових СН? Рада приняла закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 7166
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Нет это для их выборцев. Побольше ПТУ хороших и разных. Высшее образование не для черни
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
.
( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
.
НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
.
или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,..................
.
.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,..............................................................................
.???????????????????????????????
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там компенсация немаленька... так что работодатель буде трохи думати
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И это правильно, ибо в Зеленом балагане его не все имеют.
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Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также регулируется вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинствИсточник: https://censor.net.ua/n3170210
К стати, русский не является языком вообще и уж тем более не существует никаких "коренных русских народов", так что и преподавать этим языком нельзя.
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"коренных русских народов" - это что? Это как?

А можно перечислить РУССКИЕ народы?
И где их корень?
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Ну и Ладненько Церковно приходская школа дала Старт Многим ученым и Мыслителям.
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не совсем понятно... т.е будет минимальное образование, типа считать до трех и ставить подпись на документах... а если кто захочет учится дальше, тот платит бабло дополнительно?
вот это экономисты! - все таки выполнит Бубочка свое обещание, заставит свой лохторат платить зарплату учителям! Рада приняла закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 5139
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Середня освіта давала знання більші ніж у деяких слуг.
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Почему образование "среднее" ?
Это время обучения или объем полученных знаний и навыков?
Если не знает таблицу умножения, области Украины и произведения Шевченко - можно ли считать образованным?
Вопросы и вопросы. А законы ответов на эти вопросы не дают.
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Образованія як у буратіни цілком вистачить... так виглядає що 73 кращого і не мають
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Надо называть вещи своими именами и уже не слуга народа , а воры народа
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С 5% доплаты за лаборатории, библиотечные материалы и прочее?
Совершенно согласна, Квартал - воры как есть.
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ох, гройсман, ох, падло, разом із всіма прогосувавшими.
всупереч ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" знов дозволили цю гидоту щодо навчання мовою нацменшин.
знов замість української України отримаємо руську ненависницьку масу
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так це закон ще Гройсмана.. Зелені тут ніяким боком
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яким.

проголосували його саме вони.
а те,що самі не здатні законопроект написати це вже відомо.
тут що гройсман, що зеленські - всі одне лайно.
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"За заведование учебными (учебно-методическими) кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками, учебно-опытными участками доплата составит 10-15%, библиотекой (медиатекой) или библиотечную работу или работу с библиотечным фондом учебников - 5-15%"
Источник: https://censor.net.ua/n3170210

Божечки мои, какие же гроши, 5% доплаты.
А материальную ответственность кто несет за библиотечные материалы и лабораторное оборудование?
А ремонтировать (переплетать книги, например) за чей счет?
Крохоборы чертовы, сучье вы племя, Квартал.
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хто там їх переплітає.. там за шоколядку спишуть всі борги по книжках.. народ ніщій шо капєц
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С 5% доплаты за работу кроме как нищими и не будешь.
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Прекрасно , ЗЕ обещал зарплату учителям 4000$ в месяц , а подарил дополнительный геморрой в виде дополнительной сертификации учителей.
ЗЕ красава, он учит дебилов что не надо доверяться клоунам ибо они злые
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Интересный факт. В статье не слова о языке обучения. Прочел на другом сайте разъяснения по данному закону касаемо языка обучения. Не все там однозначно ( мягко говоря) "Коренные народы" могут все 12 лет учиться на своем языке, с сомнительной прибавкой в виде дополнения что украинский язык для них должен преподаваться "основательно", что имеется в виду.. ( размыто основательно. ) Дальше нац. меньшинств народов входящих в Европейский союз - с 1 по 4 кл - все преподавание только на родном языке, потом с 5 го не менее 40% предметов на украинском ( например физкультура), с каждым годом количество предметов на украинском языке должно увеличиваться аж в итоге до 40% в 9 м классе, и до 60% в 12 классе. Следующей группой идут другие нац. меньшинства ( тут касаемо русского и т.д.), до 5 го класса все предметы на русском но с 5 го класса до 80% предметов должно быть переведено на украинский. В общем крутили вертели и вернулись к законам до майдановского времени. Все эти три категории толком так и не будут знать украинский язык, лазейка остается а значит все останется как и раньше, ни тэ ни сэ.
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