 Управління держохорони заявляє про непричетність до публікації "записів Гончарука"

Про це УДО повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради Прем’єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.
В УДО підкреслили, що вони "здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які спрямовані на попередження будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона".
" Звертаємось до представників ЗМІ з проханням не використовувати в своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену маніпулятивну інформацію з сумнівних джерел, яка дискредитує військовослужбовців Управління державної охорони України", - підкреслили в УДО.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.
За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.
И Гончарука не было.
не страна, а решето...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/borislav-bereza/sliv-proslushki-premer-ministra-ne-kompromat-esli-eto-vse-chto-smogli-na-nego-nakopat-to-eto-govorit-chto-na-nego-nichego-net-1483046.html
"Сложнейший" вопрос . Если ГСО всё "предупреждает", тогда как вы провтыкали прослушку ?
В кабинете директора 100 процентов имелась прослушка.
Разговоры один на один потом цитировались нам дословно представителями набсовета.
Решили выявить.
Детективное агентство захотело 5200 грн по безналу, а это управление - 4000 грн в конверте.
Шеф почесал репу и решил привлечь управление, вроде ж им больше доверия.
Когда они начали выгружать килограмм 500 разного оборудования, я сразу понял, что будет развод.
Современное оборудование это широкополосная антенна типа ёлочки, генератор и ноутбук.
Это добро на 30 минут оставляют в помещении и идут пить кофе, потом на экране компа видим точки закладки и довбим стены.
Естественно, что своими допотопными узкополосными миноискателями управление не выявило ровным счётом ничего.
За то начали требовать не 4000 грн, а 4000 евро и угрожать директору, его семье и сотрудникам.
Но тут грянула революция и они дрыснули на донбас.
ВОТ КОГО НАДО УВОЛИТЬ НАХРЕН !!!
Сміх сміхом,але хто з закордонних делегацій захоче вести переговори з українськими посадовцями,обвішеними "жучками" ?
В стопісотий раз обісрались.
Клоуны были, массажисты были, визажистки были, борцы были (дипломатов и экономистов, к сожалению, не было).
Наверняка и для невидимки место нашлось. Вот он незримо и записал все.