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 Управління держохорони заявляє про непричетність до публікації "записів Гончарука"

Управління державної охорони України спростовує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про свою причетність до публікації "записів Гончарука".

Про це УДО повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради Прем’єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

В УДО підкреслили, що вони "здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які спрямовані на попередження будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про "записи Гончарука": Просто нарізка якихось фраз, щоб створити сенсацію

" Звертаємось до представників ЗМІ з проханням не використовувати в своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену маніпулятивну інформацію з сумнівних джерел, яка дискредитує військовослужбовців Управління державної охорони України", - підкреслили в УДО.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.

Управління держохорони заявляє про непричетність до публікації записів Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170206
 
 
 Топ коментарі
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Управління Державної охорони потрібно розформувати, бо вони не можуть забезпечити захист інформації яка містить державну таємницю! Їх потрібно назвати бодігарди бо на більше вони не здатні, в них немає мізків! СБУ потрібно ліквідувати, бо такий витік інформації це катастрофа! Вже зрозуміло що заміна керівника не допомогла перезапустити СБУ, вони як були дебілами та агентами ворожих спецслужб, так і лишились ними!
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І шо ж там за "державна таємниця"? Шо в голові у гідранта пусте місце? Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации "записей Гончарука" - Цензор.НЕТ 624
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Державна таємниця це інформація заступника керівника НБУ Рожкової про очікування курсу гривні на 3 роки вперед! На підставі цієї інформації валютні спекулянти будуть планувати свої подальші дії! Державна таємниця що Рожкова непрофесіонал і не розуміє ситуації, як і все керівництво НБУ!
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В НБУ, звичайно не ангелочки, але аж ніяк не дурники...
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Те що зелена команда стовідсотково складається із дебілів не є державною таємницею.
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Як раз записи показали що Зеленський не дебіл і не задовільняється простими поясненнями непрофесіоналів з НБУ, а вимагає чіткого бачення ситуації та плану подальших дій на 3 роки вперед!
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Управління держ.охорони не виконує функцій з захисту інформації. Ці функції належать до обов'язків Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
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Управління державної охорони забезпечує відсутність прослушки в кабінетах Кабміну!!!! І це провал роботи Держохорони! А Держспецзв'язку займається захистом інформації яка передається по державним каналам зв'язку! Я бачу Ви взагалі не розумієте хто за що відповідає! Тут була нарада не по телефону а явочним порядком, тобто захист інформації мала забезпечити Держохорона. Відібрати у всіх учасників всі засоби зв'язку та диктофони перед нарадою, перевірити приміщення на наявність записувальної апаратури, увімкнути генератори білого шуму, для унеможливлення технічного запису розмов!
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половину министров выгнать к чертям. зачем они просирают бюджетные деньги?Понаплодили министров для галочки.
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Начинается , Все белые и Пушистые. Ну кто же признается , - Только терористы признаются и берут на себя ответственность , Мы же не такие.
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во фсем виноват таинствееный джокер - у него цих записей, ну, просто завались, вот и шлет кому попало Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации "записей Гончарука" - Цензор.НЕТ 1151
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И записей не было.
И Гончарука не было.
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Це знову клятий Порошенко, уся вазелінова рать це підтвердить...
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все вказує на те,що запис організувала Рожкова..
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Те, що в таких питаннях на перший погляд здається простим, простим не може бути апріорі...
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Тю, все гораздо проще. Кто-то из присутствующих включил диктофон на телефоне и положил его на стол.
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Слив прослушки премьер-министра - не компромат. Если это все, что смогли на него накопать, то это говорит, что на него ничего нет.-Борислав Береза.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/borislav-bereza/sliv-proslushki-premer-ministra-ne-kompromat-esli-eto-vse-chto-smogli-na-nego-nakopat-to-eto-govorit-chto-na-nego-nichego-net-1483046.html
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Конечно не компромат, это компромат на Зелемойского с заявлениями свидетелей, которым пришлось иметь тесные контакты с Зелемойским.
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Однако госохране ничто не мешает точно также думать о великом лидере современности.
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сколько лукашистов ты "победил" у себя на родина, шкура ? Какого подберёзовика ты тут трёшся ? Ты мусор-провокатор на подаяниях фсб, которое вас уже давно имеет во все щели .
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Але... а где ответ клована на запрос о приключениях буратины в Омане?
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"осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий" Источник: https://censor.net.ua/n3170206

"Сложнейший" вопрос . Если ГСО всё "предупреждает", тогда как вы провтыкали прослушку ?
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Сталкивался с работой этого управления в конце правления Януковича.
В кабинете директора 100 процентов имелась прослушка.
Разговоры один на один потом цитировались нам дословно представителями набсовета.
Решили выявить.
Детективное агентство захотело 5200 грн по безналу, а это управление - 4000 грн в конверте.
Шеф почесал репу и решил привлечь управление, вроде ж им больше доверия.
Когда они начали выгружать килограмм 500 разного оборудования, я сразу понял, что будет развод.
Современное оборудование это широкополосная антенна типа ёлочки, генератор и ноутбук.
Это добро на 30 минут оставляют в помещении и идут пить кофе, потом на экране компа видим точки закладки и довбим стены.
Естественно, что своими допотопными узкополосными миноискателями управление не выявило ровным счётом ничего.
За то начали требовать не 4000 грн, а 4000 евро и угрожать директору, его семье и сотрудникам.
Но тут грянула революция и они дрыснули на донбас.
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"Управление государственной охраны Украины опровергает появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к публикации "записей Гончарука"

ВОТ КОГО НАДО УВОЛИТЬ НАХРЕН !!!
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Зеленвласть! Вы хоть понимаете, что у нас нет никакой защиты от прослушки ни на каком уровне!?? МЫ КАК ГОЛЫЕ перед всем миром! Вы же присутствуете во всех структурах власти, откуда же такие зашквары? Не справляетесь с работой,- уйдите по собственному желанию! Украина- не лаборатория, а украинцы,- не подопытные животные. Думай-ТЕ!
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Та ну ! Дайте вгадати,хто ж буде звільнений після численних скандалів з прослуховуваннями депутатів,ДБР,кабміну....Начальник УДО Рудь ? СБУ Баканов ? Нє ? Може хоча б мєнта паганенького викинуть,чи прибиральницю ?
Сміх сміхом,але хто з закордонних делегацій захоче вести переговори з українськими посадовцями,обвішеними "жучками" ?
В стопісотий раз обісрались.
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А в списках СН человека-невидимки не было?
Клоуны были, массажисты были, визажистки были, борцы были (дипломатов и экономистов, к сожалению, не было).
Наверняка и для невидимки место нашлось. Вот он незримо и записал все.
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