 Сьогодні МВС презентує результати роботи чат-бота "Стоп наркотик"

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ

Спікери - заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, т.в.о керівника Департаменту з протидії наркозлочинності Нацполіції Сергій Федченко та розробники чат-бота "Стоп наркотик" - декан факультету В'ячеслав Марков, курсанти Денис Дацюк та Владислав Лактіонов.

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Початок о 14:00, за адресою вул. Академіка Богомольця, 10