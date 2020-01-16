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 Сьогодні МВС презентує результати роботи чат-бота "Стоп наркотик"

У четвер, 16 січня, відбудеться презентація результатів роботи всеукраїнського чат-бота "Стоп наркотик".

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ

Спікери - заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, т.в.о керівника Департаменту з протидії наркозлочинності Нацполіції Сергій Федченко та розробники чат-бота "Стоп наркотик" - декан факультету В'ячеслав Марков, курсанти Денис Дацюк та Владислав Лактіонов.

Також дивіться: Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі. ФОТО

Початок о 14:00, за адресою вул. Академіка Богомольця, 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170204
 
 
 Топ коментарі
 
А ти пише грамотніше - не "поймав", а "зловив", не з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Про коми мовчу вже...

Людина, яка не вміє грамотно писати, не має жодного права повчати інших. Та й взагалі, як на мене, такі люди взагалі не повинні висловлюватися на політичні та гострі соціальні теми...

P.S. Ти все-таки українськомовний дядько, як можеш підтримувати російськомовного неукраїнця Зе??
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Не переконав! 😁 Про Мвловпнова більш переконливо! А про Самого..!! - то взагалі всі сумніви відпадають. 😁
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ти так дуже нехвилюйся,бачу ти пріход поймав,пиши повільніше і змістовно
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То не купуй кацапських канхвєт, переходи на українські. Там сої немає. Європейці довели. 😁
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вуйку ти мало райони перепутав,у нас так по бичому як твої прародичі нерозмовляють
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А ти пише грамотніше - не "поймав", а "зловив", не з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Про коми мовчу вже...

Людина, яка не вміє грамотно писати, не має жодного права повчати інших. Та й взагалі, як на мене, такі люди взагалі не повинні висловлюватися на політичні та гострі соціальні теми...

P.S. Ти все-таки українськомовний дядько, як можеш підтримувати російськомовного неукраїнця Зе??
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Друже,я живу в тій частині України,яку товарищ сталін приєднав,тому я себе на всї 100% Українцем не вважаю,а про граматику,то я в школі на тройки вчився,головне щоб ти поняло про що Я мав на увазі
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Ну якщо ти на трійки вчився, то кого цікавить думка трійочника? Долю України повинні визначати розумні інтелігентні люди
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Ага. Тебе і послухаю. Коли буду тобі в "лічку" писати. В іншому житті. Може. 😁
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якщо чесно,то мені всерівно,хто ти будеш в іншому житті,но кочегаром в чорта,ти будеш точно Сьогодні МВС презентує результати роботи чат-бота "Стоп наркотик" - Цензор.НЕТ 8669
іді воруй дурачок
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Пуйди, поникай, малийко, може дащо уп'єш. Мало-мало палєнки. Но той ни, закуси крумплями і кислими парадичками, то ти попустит. 😂
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Эээ, стопе!
Сейчас вот легализовали ларьки-казино, следующие проститутки, потом и наркотики!
Вы там осторожней, чтоб и наркодельцам не пришлось выплачивать компенсации за моральный и экономический ущерб из государственной казны! Она не резиновая!
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прикольнее было бы, если бы вместо ота стоп-наркотик работал бот стоп-рюкзак
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состоится презентация ...
Презентацию проводит чат-бот "Спикер", слушают чат-боты ...

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Показуха для нелоха. Народ уже в эту мусарские спектакли не верит.
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Ну заблочат они каналы или чаты барыг. В тот же день барыги новые создадут. Бороться нужно с теми кто завозит наркотики в страну и кто их крышует. А крышуют их мусора.
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А потом легализируют в свою пользу как и азартные игры
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