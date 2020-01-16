 Сьогодні МВС презентує результати роботи чат-бота "Стоп наркотик"

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ
Спікери - заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, т.в.о керівника Департаменту з протидії наркозлочинності Нацполіції Сергій Федченко та розробники чат-бота "Стоп наркотик" - декан факультету В'ячеслав Марков, курсанти Денис Дацюк та Владислав Лактіонов.
Початок о 14:00, за адресою вул. Академіка Богомольця, 10
Людина, яка не вміє грамотно писати, не має жодного права повчати інших. Та й взагалі, як на мене, такі люди взагалі не повинні висловлюватися на політичні та гострі соціальні теми...
P.S. Ти все-таки українськомовний дядько, як можеш підтримувати російськомовного неукраїнця Зе??
іді воруй дурачок
Сейчас вот легализовали ларьки-казино, следующие проститутки, потом и наркотики!
Вы там осторожней, чтоб и наркодельцам не пришлось выплачивать компенсации за моральный и экономический ущерб из государственной казны! Она не резиновая!
Презентацию проводит чат-бот "Спикер", слушают чат-боты ...
Шо? Правда?