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Все про:ВР (5598) азартні ігри (26)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор

Верховна Рада підтримала в повторному першому читанні законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 260 народних депутатів.

Також дивіться: "Мене звати Ольга і в моїй родині є залежний... Убивства теж є, але ви не даєте ліцензій", - нардеп Белькова про легалізацію азартних ігор. ВIДЕО

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170203
 
 
 Топ коментарі
 
Ну наконец-то! Вот он план! Щас ишшо землю роздеребанят и план перевыполнен!!
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Так шо, зря громили игровые забегаловки? Не хорошо,не хорошо, ребята.
Придется возместить этим частным предпринимателям понесенные ими убытки с фонда зарплаты учителей!
А то, сами понимаете, это плохо повлияет на инвестиционный фон в стране!
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Ну наконец-то! Вот он план! Щас ишшо землю роздеребанят и план перевыполнен!!
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Еще неделю назад весь ФБ был завален спамом про зелю борца с игровыми автоматами.
"Пітримуєш заборону гральних автоматів став лайк", фоточка зюзюдента і сопливі коментарі як добре що вовочка це заборонив. І ось вам.

Не ту страну назвали Гондурасом....
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Зараз вони заволають: значіт так нада! зєлє віднєє!!
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Достижение зеленой власти и Гончарука в экономике и развитии страны - ЛЕГАЛИЗАЦИЯ АЗАРТНЫХ ИГР. Только на это и способна новая власть. Уроды гребаные.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
.
А как там с 3енелейсским ?

////......
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Что один еврей, что второй.... Результат зеьеное стремительно превращается в сревое, только еще тупее...
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Еще ни один человек не доказал документально, что Порошенко еврей.
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Обыкновенный еврей., ко орый перекрасился мри Советах
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У зеленых факап за факапом, каждый последующий хуже предыдущего, и мы задаемся вопросом "Когда это уже закончится? И чем?"

Говорят, история учит. История с Зеленским, я думаю, должна научить нас ответственности. Научить ценить свое государство, показать цену компетентности и еще бОльшую цену - некомпетентности. Научить отличать правду от фейков, отличать свои интересы от дутых пропагандой пузырей.

Объяснить, как правильно реагировать, когда дядя Коломойский подходит с зеленой конфеткой и говорит: "Возьми, мой маленький избиратель, это тебе. Пойдем ко мне в машину, я там тебе еще конфетку пососать дам". Научить, что плакать потом "Ааааа, невкусная конфетка, ААААА! А это не конфетка!!" бесполезно, что надо было сразу дядю посылать, а зеленую конфетку запихивать в ж"пу Дубинским-Мосейчучкам-Ивановым и прочим коломойским геббельсам.

Научить следовать здравому смыслу, а не эмоциям, накачанным геббельсами олигархов. Научить, что выброшенный в помойку телевизор - это лучшая инвестиция в будущее из всех возможных.

История учит. Учит, учит, учит, пока не научит. Если, конечно, ученик не помрет в процессе учебы. Это не редкость - было много исчезнувших народов, есть много народов без своего государства, много народов, выродившихся в фольклорные группы. Чем сейчас чуды и вепсы отличаются от гномов и эльфов? Да, в общем-то, уже ничем. Впрочем, отличаются: гномы и эльфы популярнее.

За полгода мы прошли интересный путь. И дальше будет еще более интересно. "Вы хочете шоу? Их есть у меня!" История эмпирическим путем подбирает для нас подходящий урок. Такой, знаете, - "ШОБ ДОШЛО".

И именно это я имею в виду, когда пишу, что каждый день зеленых при власти увеличивает цену для украинцев. Вопрос в том, дойдет ли до нас, пока цена еще посильна. Или цена станет такой, что мы потеряем все, еще и должны останемся? Или такой, мы сами просто потеряемся? Кто знает. Это зависит только от нас.

Пока можно сказать одно: катастрофа с Боингом и реакция на нее зеленых кого-то протрезвила, но до критической массы опомнившихся еще далеко. А значит, Боинг - это еще даже не цветочки. И цветочки, и ягодки еще впереди.....
.
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Так шо, зря громили игровые забегаловки? Не хорошо,не хорошо, ребята.
Придется возместить этим частным предпринимателям понесенные ими убытки с фонда зарплаты учителей!
А то, сами понимаете, это плохо повлияет на инвестиционный фон в стране!
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Ясно, що громили даремно. Навіть більше скажу- тепер навіть вокзальних наперсточриків "вєрчю-кручю" чіпати буде якось некомільфо.
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Понятное дело. Иметь многосоттысячные зарплаты и нет казино. Не порядок. Нужно же где то развлекаться....
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Я так Розу ію, що високопо тавлені наперсточники легалізували всіх інших. Як братів по аферах. 🤔
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Все разрешить , что не запрещено Законом Умные люди разберутся как вести Бизнес.
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Давно пора сделать казино легальными. Но - с жесткими требованиями и соответствиями. Меньше лудоманов от этого не станет, но хоть бюджет дополучит средства.
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Этот закон о легализации игорного бизнеса из серии - А теперь, танцуют Все !!! А Мы тупо стоим в недоумении, улыбаемся и машем ...
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краще нехай легально платять апаратки налоги,чим під кришею мусорів
а ті хто там іграють,то їх проблеми,і тих хто таких дебілів нарожав
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Піпец у тебе логіка. А ти своїм мозжочком не додумався, що ті хто грають, потім грабують, вимагають, крадуть, вбивають?
Ніхто не подумав про різкий ріст злочинів? Ах да, в кончу-заспу не їздять. Повибирали...
Як на рахунок більше 10000 ЗАЛІВ по всій Україні? А до них ходять СОТНІ тисяч "клієнтів", хворих, залежних людей. Ви "депутани" в церкву не ходіть, там вам робити нічого.
Як можна легалізовувати абсолютне ЗЛО. Завтра наркоту легалізуєте? Післязавтра доженем "Сомалі" та інші африканські, демократичні республіки. Нема слів.
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кароче, в пдкидного теперь можно открыто играть в здании цирка так же, как искать дев для культурного времяпровождения с табу в интернет-онлайне Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 958
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браво! не останавливайтесь на достигнутом, уроды! легализуйте тяжелые наркотики, секс с несовершеннолетними, рабство.....
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Юлія Тимошенко: Я була тим прем'єр-міністром, за якого гральні заклади в Україні були заборонені. Тому що лудоманія - це хвороба, яка витягує з кишень останні копійки, руйнує родини, доводить людей до божевілля та самогубств.
Сьогодні Верховна Рада намагається знову запустити цю чуму в нашу країну, розглядаючи закон про гральний бізнес.
Ви хочете 4 мільярди гривень залучити в бюджет. Ви розумієте, що українці для цього мусять програти 40 мільярдів???
Це неприпустимий для України закон. Батьківщина буде голосувати проти.
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За основу депутаты принимают проект Кабинет Министров в лице Юлии Тимошенко №3535 «О государственном урегулировании деятельности в сфере игорного бизнеса». Лицензию владельцам (казино, игровые автоматы, букмекерские конторы, салоны виртуальных игр) предлагают приобретать ежегодно. Стоимость одной - 400 тысяч евро.
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ясно... и тут юлькаворовка крайняя вышла... Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 384
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Баба Жюлка пускай расскажет своему лохтарату, какой ценой и как она закрыла игорный бизнес в 2009 и кто её это приказал. А закрыла с помощью поджога игорного клуба, где погибли невиновные люди, и это был повод, по указания ***** тогда она с ним целовалась в десна. Так что пускай эта старая тварь идет на помойку истории, и не пудрит остатки мозгов своим избирателям.
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Та ладно "игорный клуб", сколько пафоса. А может реально очередной гнойник, в котором даже огнетушителя не было. Естественно виновата юля, ага. А в очередных "свинарниках" атмосфера монако? Нет, а какая? Может тупо пара сраных компов за 3 копейки, пепельницы кругом, бухло. Или не так?
Эти клоаки давно нужно было закрыть. Увы, не тот у нас президент
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К чему твой высер, не знаешь что да как не пиши ахинею. Я в той время работал менеджером и знаю эту кухню изнутри.
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Неужели всем было не ясно, что гопкампания просто борется за перераспределение кормушек?
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
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( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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Радійте, лохи! Вас аж 73%. Чому Цензор не написав, що слуги дали 231 голос?
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Ушастую жопу Кломойского,прописали в законе как смотрящего?
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Останнім бажанням султана Оману на смертному одрі було побачити "найвеличнішого лідера **********"
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https://www.youtube.com/watch?v=JQvNYp9-Eew

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Истерика шлюх кому приносили пакеты с баблом налом знатная была, как же они будут кормиться, теперь в бюджет будут идти деньги.
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Делайте ставки, господа... Восемнадцать красное... Кто больше? Хорошее подспорье рабочему человеку и крестьянину после тяжёлого трудового дня отдохнуть и подправить свое состояние
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А в чём зрада ? Что игорный бизнес легализовали ? А что, нужно было как раньше, в тихую вся Украина в забегаловках с автоматами и всем по цымбалам ? Кто то из вас "зрадныкив" закон читал ? Или дальше цензоровского названия статьи не дошло ?
Это так же как по земле волают. Всю землю раздеребанят. Вопрос ещё проще. У кого из писак на "ветке" есть пай ?
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Це "перемога"! Наша экономика "расцветёт"!? "Простые" украинцы разбогатеют, нас настигнет "конец", но не эпохи бедности", а совсем другой, противоположный.
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Делайте ставки, господа... Восемнадцать красное... Кто больше? Хорошее подспорье рабочему человеку и крестьянину после тяжёлого трудового дня отдохнуть и подправить свое состояние.Казино станет градообразующими предприятиями.
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А проституцию когда легализуют? А то больно смотреть на то, как депутаты вынуждены мучиться, прячась от камер вызывая и переписываясь с проститутками.
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А как же сообщать в гарячую линию о работающих игровых залах? Уже отбой? Ну и клоуны...
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а в чём проблема ? иди звони , сам попроси лицензию, а начнут бить вызывай или друзей или мусоров.
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