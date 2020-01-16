 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 260 народних депутатів.

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Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.