 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За проголосували 260 народних депутатів.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
"Пітримуєш заборону гральних автоматів став лайк", фоточка зюзюдента і сопливі коментарі як добре що вовочка це заборонив. І ось вам.
Не ту страну назвали Гондурасом....
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
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А как там с 3енелейсским ?
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Говорят, история учит. История с Зеленским, я думаю, должна научить нас ответственности. Научить ценить свое государство, показать цену компетентности и еще бОльшую цену - некомпетентности. Научить отличать правду от фейков, отличать свои интересы от дутых пропагандой пузырей.
Объяснить, как правильно реагировать, когда дядя Коломойский подходит с зеленой конфеткой и говорит: "Возьми, мой маленький избиратель, это тебе. Пойдем ко мне в машину, я там тебе еще конфетку пососать дам". Научить, что плакать потом "Ааааа, невкусная конфетка, ААААА! А это не конфетка!!" бесполезно, что надо было сразу дядю посылать, а зеленую конфетку запихивать в ж"пу Дубинским-Мосейчучкам-Ивановым и прочим коломойским геббельсам.
Научить следовать здравому смыслу, а не эмоциям, накачанным геббельсами олигархов. Научить, что выброшенный в помойку телевизор - это лучшая инвестиция в будущее из всех возможных.
История учит. Учит, учит, учит, пока не научит. Если, конечно, ученик не помрет в процессе учебы. Это не редкость - было много исчезнувших народов, есть много народов без своего государства, много народов, выродившихся в фольклорные группы. Чем сейчас чуды и вепсы отличаются от гномов и эльфов? Да, в общем-то, уже ничем. Впрочем, отличаются: гномы и эльфы популярнее.
За полгода мы прошли интересный путь. И дальше будет еще более интересно. "Вы хочете шоу? Их есть у меня!" История эмпирическим путем подбирает для нас подходящий урок. Такой, знаете, - "ШОБ ДОШЛО".
И именно это я имею в виду, когда пишу, что каждый день зеленых при власти увеличивает цену для украинцев. Вопрос в том, дойдет ли до нас, пока цена еще посильна. Или цена станет такой, что мы потеряем все, еще и должны останемся? Или такой, мы сами просто потеряемся? Кто знает. Это зависит только от нас.
Пока можно сказать одно: катастрофа с Боингом и реакция на нее зеленых кого-то протрезвила, но до критической массы опомнившихся еще далеко. А значит, Боинг - это еще даже не цветочки. И цветочки, и ягодки еще впереди.....
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Придется возместить этим частным предпринимателям понесенные ими убытки с фонда зарплаты учителей!
А то, сами понимаете, это плохо повлияет на инвестиционный фон в стране!
а ті хто там іграють,то їх проблеми,і тих хто таких дебілів нарожав
Ніхто не подумав про різкий ріст злочинів? Ах да, в кончу-заспу не їздять. Повибирали...
Як на рахунок більше 10000 ЗАЛІВ по всій Україні? А до них ходять СОТНІ тисяч "клієнтів", хворих, залежних людей. Ви "депутани" в церкву не ходіть, там вам робити нічого.
Як можна легалізовувати абсолютне ЗЛО. Завтра наркоту легалізуєте? Післязавтра доженем "Сомалі" та інші африканські, демократичні республіки. Нема слів.
Сьогодні Верховна Рада намагається знову запустити цю чуму в нашу країну, розглядаючи закон про гральний бізнес.
Ви хочете 4 мільярди гривень залучити в бюджет. Ви розумієте, що українці для цього мусять програти 40 мільярдів???
Це неприпустимий для України закон. Батьківщина буде голосувати проти.
Эти клоаки давно нужно было закрыть. Увы, не тот у нас президент
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( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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Останнім бажанням султана Оману на смертному одрі було побачити "найвеличнішого лідера **********"
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https://www.youtube.com/watch?v=JQvNYp9-Eew
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Это так же как по земле волают. Всю землю раздеребанят. Вопрос ещё проще. У кого из писак на "ветке" есть пай ?