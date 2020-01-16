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 Політика України
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Все про:героїзм (84) Порошенко (8068) донецький аеропорт (105)

 "Ми повернемо Донецьк", - Порошенко в День пам'яті "кіборгів"

Цими днями 5 років тому тривало запекле протистояння українських воїнів з російським агресором у Донецькому аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook нагадав п'ятий президент України Петро Порошенко.

""Кіборги" вистояли, не вистояв бетон…

Нам випала честь жити в один час із справжніми Героями. Історія кіборгів – історія мужності, незламності та боротьби. 242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти.

Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор.

Пам’ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів"

Ми повернемо Донецьк, - Порошенко в День памяті кіборгів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170202
 
   
 Топ коментарі
 
По крайней мере Порох не поздравлял Куйла с праздниками и не желал ему счастья и долгих лет жизни как Зебил Нелохович Оманский ... ))))
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Порох настоящий лидер украинского народа , не то что нынешнее недоразумение ... ))))
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О! Выполз дважды подписант Минских капитуляций! Какая лживая и циничная тварь эта Порошенко......
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О! Выполз дважды подписант Минских капитуляций! Какая лживая и циничная тварь эта Порошенко......
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По крайней мере Порох не поздравлял Куйла с праздниками и не желал ему счастья и долгих лет жизни как Зебил Нелохович Оманский ... ))))
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Зачем ***** поздравления от холопа низкого ранга? Достаточно того, что Порошенко все хотелки ***** в Минске принял и подписал. Включая и сдачу ДАП.
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А не вы мне прошлым летом доказывали , что прекратить стрелять очень хороший план от зе ?
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Именно. После подписания безаговорочной капитуляции стрелкотня бесполезна и глупа. Она ничего не меняет и результат только трупы. Порошенко, раз подписав капитуляцию, пошел по молдавскому пути мелкого кидалово и был принужден капитулировать второй раз. Вся эта возня привела только к трупам без всяких результатов.
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А может подымим тот разговор В нем о минском договарняке ничего не было Просто такие как вы устали от войны даже не видя её
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Можно. Но эти манипуляции ничего не изменят по сути. Война на истощение с рф была проиграна еще до начала собственно БД малой интенсивности после Минска 2. Это глупое , даже не авантюрное, а просто глупое решение вести войну на истощение с рф вылилось в сотни убитых и раненых. Результат - зеро в военной и политической плоскости.
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Понятно вы любитель манипулировать Тогда простой вопрос , что бы вы предложили на тот момент вместо минского договорняка
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Это хороший вопрос и я дам на него ответ. НЕ ЗНАЮ. Но! Приняв ,решение капитулировать, Порошенко обязан был принять на себя полную ответственность за это решение и его последствия. А он трусливо и подло спрятался за формулой "я ведь ничего не подписывал и вообще это перемога!" Кстати такое поведение "мокрой курицы" и доказывает, что не все шансы были потеряны и капитуляция не была единственным выходом.
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Не тупи шановний, кто прийняв капітуляцію?? Мінські домовленності зупинили рогате бидло!! смерть клятой расії!!!!
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А я дам не скрываясь за не знаю 1 объявить военное положение и таких как ты погнать на фронт и тогда война по всей границе Украины с Россией 2 сдаться - это ближе к вам 3 заморозить ситуацию и перевести ее в вяло текущий конфликт , что и сделали минским договарняком
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Так а какой твой вариант из трех? Кстати, вариантов в бесконечность раз больше чем три, я тебе могу еще 99 прямо тут нарисовать но это вообще значения не имеет, выбрана была капитуляция с ее непременным перемирием на линии контроля нарисованной на карте.
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Мой вариант первый это ты должен был понять ещё с нашей первой беседы , когда ты предлагал не отвечать огнём на обстрелы , чтобы не злить сепарню.А тебя петя спас от всеобщей мобилизации и ты на него зол , хотя теперь я понял для тебя ближе второй вариант
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Поздравлять может быть и не поздравлял, но подметки лизал....
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Да ты что, это тебе потрох рассказал? На, лови, я освежу твою память:

По данным пресс-службы 12 червня 2014

«П.Порошенко поздравил В.Путина с национальным праздником - Днем России»
Как сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сегодня во второй половине дня состоялся телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным пресс-службы президента Украины, телефонным разговор был «содержательным и долгим»: стороны обговорили мирный план Порошенко об урегулировании ситуации на востоке Украины.
«Также президенты подняли вопрос о шагах, которые необходимо осуществить для прекращения огня и решения ситуации мирным путем», - отметили в пресс-службе.
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дату бачиш? на той час рогаті тільки Крим віджали, та у Слав'янск вдерлись і то це були тільки лайно гіркін та ко. тому на той час він, Порошенко і поздоровив в останне цього плешивого виродка!!
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Ви йому не докажете. Вони заразилися ненавистю до Пороха і України.
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
./
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Это днище
Эта тварь предала защитников аэропорта
сдала их в Минске
теперь поздравляет
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Пяти лет не хватило Порошенко,чтобы сдать Украину.
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Слабак. "Ми повернемо Донецьк", - Порошенко в День пам'яті "кіборгів" - Цензор.НЕТ 8508 Мы теперь знаем что это можно сделать за полгода. "Ми повернемо Донецьк", - Порошенко в День пам'яті "кіборгів" - Цензор.НЕТ 5471
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А он то хоть причем? Или опять барыга виноват что вам приходится репостить такую х_ню?
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Порох настоящий лидер украинского народа , не то что нынешнее недоразумение ... ))))
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откуда там 8%
тыпорылые забитые вуйки по селам ему дописали 6%
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Только не народа . А шайки воров,коррупционеров и предателей. Так правильно.
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Порошенко є патріот України і президент! Дякуємо захисникам аеропорта і України,Дякуємо, Петро Олексійовичу. А тут є такі, що базікають - це "какая разница", це морські огірки, їм наша мова, церква, армія і держава стоїть поперек горла. Це внуки і діти віртухаїв, які морили наших дідів голодомарорами і терорами.
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зебилам надо высратся- где ваш великий воевака бубочке ишаке оманское "Мы вернем Донецк", - Порошенко в День памяти "киборгов" - Цензор.НЕТ 8049 "Мы вернем Донецк", - Порошенко в День памяти "киборгов" - Цензор.НЕТ 1584
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А ты согласился бы ради смерти зебилов,если бы я вас всех зашил в мешок с гадюками /кошкой,собакой и кинул в море ? ))
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О ...сколько зеленых соплей повылазило.... идите отпишитесь за Оман и похождения клована офшорного..
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!!!!!!
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Слава им. Позор брехунам. Политическим импотентам и мародерам на бедах.
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Вам треба менше дивитись Г+Г та «расєюшка сьодні» , а вчити мову та любити Неньку.
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Я ваще телик не смотрю. Брехуны,мародеры тебя устраивают ?
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Насколько я помню ДАП просрал глава Генштаба Мужеложенко лично. И теперь трусливое главнокомандущее пытается из полного провала вяжать какой то успех. Не бетон не выдержал, а трусы и предатели сделали свое черное дело.....
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Трусы и предатели зделали свое дело- в Одессе закрыли военный аэродром.зекоманде не надо пр крывать юг Украины с воздуха... клован выполняет план пуйла.
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В огороде бузина в Киеве дядько. О, что зеленое недоразвтое делает вред для Украины, ну никак не оправдывает Порося.....
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галетей провел парад в Крыму, возвращать нужно было сразу а не задним умом.
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начиная с этих слов воистину начинаешь верить в святость и непогрешимость пети
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Внимание! Фотографии Порошенко должны в обязательном порядке удаляться!
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..."закончим войну за 2 недели"...........остановите этого шизоида,ему б полечится.
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Это у него такой "здоровый" образ мышления )) Клиника ждет не дождется.
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Якби при владі опинилися ні ці чмошнікі - Порошенко, Аваков, Турчинов, Парубій (та інша ліва публіка) - то війна закінчилася ще в 14- 15 роках..

А ці гниди будуть тягнути Україну вниз.
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Якби не вони, то ви вже були б сірою зоною і непризнаним неророським утворенням. Слава захисникам аеропорту. Слава Україні!
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За пять лет не вернул. На шо расчитывает ? Веры нет ему. Пустобрех.
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А вообще-то на нас напав путін зі своєю ордою. Чому ніхто про нього не пише? Це він тут наших вбиває, на нашій землі.
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Мы, бывают разные.
Вы уже давно вернули, если торговля идет полным ходом.
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***
Кіборг я ? Надзвичайна людина?
Ні... Із плоті і крові такий.
І сумує за мною дружина,
на дзвінок мій чекають батьки.

Чи пишається мною Країна?
Я виконую сердця наказ.
Найстрашніше - це смерть побратима,
А зі мною? Мо буде гаразд.

Бо я Кіборг - незламний і сильний!
(хто придумав цю байку про нас?)
І малюнок маленького сина
рятуватиме серце не раз.

Ще не раз буду я воскресати,
підійматись крізь морок і дим.
У сльозах шепотітиме мати:
«Повертайся благаю живим…»

На згорілих постану руїнах
переможцем у дивній війні.
Я життя віддаю Україні,
бо воно не належить мені.

Так, я Кіборг! По духу й по крові,
войовничий солдат проти зла.
Я укотре померти готовий,
щоб моя Україна жила!!!
автор: кіборг (АТО)
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Петя , а ты каким боком ? Ни ты .ни Зе не вернут Донбасс и Крым . Это сделают патриотические силы , когда придет час .
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Я думаю Зеленский реально вернёт Донбасс. И уже в этом году.
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Вернет дамбас в етом году? Что ты куришь? В етом году ЗЕ только капитулировать может и дать автономию даунбасу. А ето никак не возвращение дамбаса а скорее наоборот официальное отсоединение его от Украины.
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"Я думаю" - "Ми повернемо Донецьк", - Порошенко в День пам'яті "кіборгів" - Цензор.НЕТ 7087
""Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану и что думает о геях во власти." Вернет, обязательно вернет...
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А чо Бкбочка молчит?Признать Киборгов,значит обидеть его московского покровителя? Затаился и памперсы меняет?
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да, Петя, так тебе и поверили...

Целых 8% осталось, кто верит.
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Ага, вернешь урод. Нахер ты его сдавал. теперь попробуй забрать обратно. Теперь в таком состоянии и на таких условиях тот Даунецк нахрен нужен. Оставшуюся донецкую и луганскую область разделить и присоеденить к другим областям, чтобы у сепаров и кацапов небыло даже мысли требовать особый статус всей области. А сам Даунецк с Лугандой когда вернется в Украину лет через 5-10 будет обычным селом или поселением для отбросов, а не городом миллионником как раньше.
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Що воно несе?!
Мабуть як завжди - п'яне...
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А как там трусливый дезертир клоун опять пуйло поздравит
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