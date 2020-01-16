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 Політика України, Економіка
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Все про:економіка (304) Маркарова (105) Гончарук_Олексій (452)

 Зараз є все, щоб економіка України стрімко зростала в найближчі кілька років, - Гончарук

Макроекономічна ситуація дозволяє економіці України стрімко зростати в найближчі кілька років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"За нашими оцінками, макроекономічна ситуація дуже сприятлива для зростання. У нас є зараз все, щоб стрімко зростати в найближчі кілька років", - сказав він.

Як зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова, поставлена ​​раніше мета 5-7% зростання економіки щорічно є досяжною.

"Ми на початку формування нашого уряду сказали, що наша мета - 5-7% зростання ВВП щорічно, 40% - за п'ять років. Це амбітна мета, але досяжна мета", - наголосила міністерка.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів України має стратегію розвитку економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170201
 
 
 Топ коментарі
 
Ухайдоканная вами зелёными экономика будет расти ещё или ещё ухайдакиваться ?)))
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Не ну он в принципе прав, есть всё но ни кто не ожидал, что к власти придут долбодятлы и с успехом просрут всё, что с таким трудом сделала Украина за прошедшие пять лет.
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Видимо есть две Украины. В одной гончарук с зеленским, в другой все остальные Зараз є все, щоб економіка України стрімко зростала в найближчі кілька років, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4803
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Є все. Тільки якір потрібно викинути. Зелений.
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это уже даже не смешно...над дураками смеяться грех...
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Але чомусь на плівках сам ж признається, що темпи росту ВВП в 4 кварталі 2019 скоротилися з 4,6 до всього 2%...
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Ухайдоканная вами зелёными экономика будет расти ещё или ещё ухайдакиваться ?)))
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У нас 28 лет независимости есть всЁ для роста и развитя, но мы почему то в ЖОПЕ! интересно почему?!
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Щойно проголосували закон про лібералізацію грального бізнесу. Слуги видали 231 голос. Ну шо, лохи, нєсітє ваші дєнєжкі. Готуйте гроби вашим діткам.
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Так уже давно несут в космолоты и прочее говно. Кто-то заставляет туда нести денежки?
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Пока не наведут порядок в полиции, сбу прокуратуре и судах, НИКАКИЕ реформы не помогут.
У нас ментовской беспредел в стране. В таких условиях экономика не может развиваться !
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Погремушка. Пустопорожние обещания. Где дела? Я вижу только рост цен. Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1000
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Гривна выросла,коммунальные тарифы снизились.Вы на правильном пути господин премьер-министр.
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"А много ль корова дает молока? Да мы молока не видали пока"©
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Глазков, вам ***** тарифы снизил? Мы рады за вас Зараз є все, щоб економіка України стрімко зростала в найближчі кілька років, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5167
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Когда я слышу о ревальвации гривни, мне представляется такое. Человек заболел и у него повысилась температура. Человека можно обложить льдом и температура понизится. Вроде все вернулось в норму. Но улучшится ли здоровье этого человека?
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При Ющі було 7-8% росту за рік, а ще найбільші в історії золотвалютні резерви і по 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій щороку (зараз в 4-5 разів менше). І навіть у світову економічну кризу гривня впала усього лиш з 5 до 8... І по півмільйона нових машин в рік купували, і 1000 баксів зарплати в Києві можна було легко мати...

Чого не вистачало нашому мудрому наріду, що він зека обрав???
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Давйте ВВП на хлеб Намажем , сытый Голодному не Товарищ.
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жить в незалэжной - несбыточная мрия каждого африканца и нецивилизованного европейца
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Тёмный Рыцарь, [16.01.20 09:59]
Хааааааа, заднеприводный самокат вместо заявления об отставке записал видео про то, что он - молодец.
Мне кажется, большего доказательства не готовности власти принимать решения и нести ответственность - не может быть.
Ставьте нам на голову ведро с говном. Чуть ровнее. Ещё чуть. Вот, так хорошо.

Тёмный Рыцарь, [16.01.20 10:22]
Какое невероятное новаторское решение. Первый зампред Нацбанка предлагает главе правительства прекратить продавать пшеницу, вместо этого делать из нее итальянскую вермишель и продавать.
Ощущение, что власть в стране захвачена самонадеянными студентами, отважными пионерами, они нихрена не понимают, но очень, очень хотят, чтоб выглядело, что понимают.
И сейчас им срочно и решительно нужно выдумать что-то эдакое, а чтоб выглядеть увереннее, нарисовать под это слайды, и побольше. Так есть больше шансов втюхать президенту их студенческую самодеятельность.
Естественно тема доклада: «Новое экономическое чудо», другие темы для наших пионеров слишком мелкие. Если возникнет ощущение, что кто-то говорит банальную ерунду, практически цитатами из ВКонтакте и студенческих рефератов первокурсников, то слайдег призван усилить значимость спикера.
И было бы не так страшно, если бы это все было студенческим самоуправлением, но это, к сожалению, украинское правительство. 🤦‍♂️
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Вова, олів'є на слідуючий рік буде не тільки не дорожче, а ще й новий компонент добавиться - "икра заморская кабачковая".
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Навіщо Гончарук і Ко зміцнюють гривню? Експортери потерпають, економіка отримує вериги собі на ноги, імпорт отримує пільги, баланс зовнішньої торгівлі погіршується. А ось чому пан Гончарук так чинить. На спекуляції курсом і надмірними позиками по ОВДП ця шобла з шести рил(гончарук, рожкова, маркарова, мілованов...) отримали по цій схемі близько 300млн. дол. з нічого. Ось, чому пан Гончарук зараз валяє дурня. Чуєш, Вовік? Це ти будеш відповідати за свого прем'єра, на всі 100%
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Павло Дудра

запитання риторичне
Дубинський це пояснив сотню разів..

Міжнародні фінансові спекулянти доять Україну(планується це робити до певного моменту,коли Україна" піде з молотка"...)
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Стремительно, это когда более 40% в год!
Если всё есть, но не растет - значит нужно "подчистить" мешающих сволочей.
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МЛЯТЬ НЕМАЄ СЛІВ. А ЧОГО ВОНА ЗАРАЗ НЕ ЗРОСТАЄ? ЗЕЛЕБОБІКИ СКАЖУТЬ ЩО ПРОМИСЛОВІСТЬ РОСТЕ І ТАКЕ ІНШЕ... НЕ БУДЕМО БАГАТО БАЛАКАТИ А ОСОБЛИВО ВІРИТИ ЦИМ БРЕХУНАМ, ПРОСТО ВІЗЬМУ ЗА ПРИКЛАД МІСТО В ЯКОМУ ЖИВУ - З 6 ЗАВОДІВ ЯКІ Є В МІСТІ І ФАКТИЧНО НЕ ПРАЦЮЮТЬ, НЕ ВІДНОВИВ РОБОТУ ЖОДЕН. Я ВПЕВНЕНИЙ ЩО ТАКА СИТУАЦІЯ В ІНШИХ МІСТАХ. ТО Ж З ЧОГО РІСТ ЕКОНОМІКИ, ЗІ СЛІВ П.ЗДУНІВ?????????????????????????
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Твои слова - просто калька по стране с экономикой. Жоппа пишется через 2 "п"....
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Дірка в бюджеті збільшить відсоток зростання економіки згідно плану? А той план вам не з аргентинською дип.поштою прийшов? Чи ви чекаєте "експерта з розвитку економіки", який нещодавно став вільним (я про медведку з Московії)? Скоро почуємо "Дєнєг нєт, но вьі держитєсь, здоровья и хорошєго настроєнія"?
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У Украины было и есть все, это вам не Гренландия, с дураками вот не повезло, многоВАТА...
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Є все, але не при вас. Основний тормоз - це Беня і його команда. Це ті, кому "какая разница", бо у них дома і паспорти інших держав. А тут вони заробітчани, не розуміючі ні мову, ні культуру, ні народ.
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Редкий случай - в этой личности все совпало - гей по хобби и ******* по жизни.
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