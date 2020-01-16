 Зараз є все, щоб економіка України стрімко зростала в найближчі кілька років, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"За нашими оцінками, макроекономічна ситуація дуже сприятлива для зростання. У нас є зараз все, щоб стрімко зростати в найближчі кілька років", - сказав він.
Як зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова, поставлена раніше мета 5-7% зростання економіки щорічно є досяжною.
"Ми на початку формування нашого уряду сказали, що наша мета - 5-7% зростання ВВП щорічно, 40% - за п'ять років. Це амбітна мета, але досяжна мета", - наголосила міністерка.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів України має стратегію розвитку економіки.
У нас ментовской беспредел в стране. В таких условиях экономика не может развиваться !
Чого не вистачало нашому мудрому наріду, що він зека обрав???
Хааааааа, заднеприводный самокат вместо заявления об отставке записал видео про то, что он - молодец.
Мне кажется, большего доказательства не готовности власти принимать решения и нести ответственность - не может быть.
Ставьте нам на голову ведро с говном. Чуть ровнее. Ещё чуть. Вот, так хорошо.
Тёмный Рыцарь, [16.01.20 10:22]
Какое невероятное новаторское решение. Первый зампред Нацбанка предлагает главе правительства прекратить продавать пшеницу, вместо этого делать из нее итальянскую вермишель и продавать.
Ощущение, что власть в стране захвачена самонадеянными студентами, отважными пионерами, они нихрена не понимают, но очень, очень хотят, чтоб выглядело, что понимают.
И сейчас им срочно и решительно нужно выдумать что-то эдакое, а чтоб выглядеть увереннее, нарисовать под это слайды, и побольше. Так есть больше шансов втюхать президенту их студенческую самодеятельность.
Естественно тема доклада: «Новое экономическое чудо», другие темы для наших пионеров слишком мелкие. Если возникнет ощущение, что кто-то говорит банальную ерунду, практически цитатами из ВКонтакте и студенческих рефератов первокурсников, то слайдег призван усилить значимость спикера.
И было бы не так страшно, если бы это все было студенческим самоуправлением, но это, к сожалению, украинское правительство. 🤦♂️
запитання риторичне
Дубинський це пояснив сотню разів..
Міжнародні фінансові спекулянти доять Україну(планується це робити до певного моменту,коли Україна" піде з молотка"...)
Если всё есть, но не растет - значит нужно "подчистить" мешающих сволочей.