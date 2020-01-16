 Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві.
"Ми добре розуміємо, що робити. У нас є план. І про його невелику частину ми сьогодні говоритимемо дуже детально і професійно", - сказав Гончарук.
За його словами, уряд у фінсекторі має два пріоритетні завдання: дешеві кредити, першим кроком до яких буде запуск кредитної програми для малого бізнесу з 1 лютого, і розширення доступності фінансових послуг, що дозволить збільшити цей ринок.
"Збільшити ринок, залучити максимальну кількість людей - це завдання №2", - підкреслив Гончарук.
2 ч. ·
Уважаемый Владимир Александрович!
А вы можете позвонить Ивану Геннадьевичу, чтобы он забрал у этого чёрта оборудование для прослушки?
А то стыдно уже.
Я так понимаю - у вас МЕШКИ «плана»........
Может стоит подумать над тем, что дешевые кредиты на жилье людям начать выдавать?
СКІльки дадуть..
хоча б мільйонів 200. під 5-7-9 відсотків..
"на розвиток бізнесу"(є у мене виробниче приміщення,збудоване "за бабці Австрії")..
куплю станок (не обовязково робочий)..Запланую випуск(неважливо чого,хоч ракет на Марс)..
кошти,що залишились від кредиту(90 відсотків) покладу "під відсотки" у банк мого знайомого,котрий допоможе їх зняти перед "годиною Ч"...(під 13,5 відсотків)...
Так,підприємство буде планово збитковим,але хіба у виробництві щастя ?
аля фсё пропало,петя наш чемпион
Євген Магда @rozumaha 13 ч
Уявіть, що Ви починаєте рух на електросамокаті, і раптом продовжуєте його на "Зайчику" з додатковими колесами, але без сідла)))
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_91.html
В статье
"
Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании. "
"Найдётся" именно то, что можно предоставить...
Євген Магда
@rozumaha14 ч
Як думаєте, що сьогодні в чашці прем'єра???
ГОсподін премьер..
Ваши плани нам не подходят/Мвф...
Это и есть план? За пятьдесят лет жизни в этой стране я повидал многое, и меня трудно чем-то шокировать. Но у меня вопрос, за кой ляд они требуют такие зарплаты??? Попить чай в милой беседе можно и за меньшие деньги.
Нами правит тупое и вороватое быдло и жлобьё. Других в этой клоаке уродов нет.