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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3208) економіка (304) Гончарук_Олексій (452)

 Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів України має стратегію розвитку економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві.

"Ми добре розуміємо, що робити. У нас є план. І про його невелику частину ми сьогодні говоритимемо дуже детально і професійно", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд у фінсекторі має два пріоритетні завдання: дешеві кредити, першим кроком до яких буде запуск кредитної програми для малого бізнесу з 1 лютого, і розширення доступності фінансових послуг, що дозволить збільшити цей ринок.

"Збільшити ринок, залучити максимальну кількість людей - це завдання №2", - підкреслив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170200
 
 
 Топ коментарі
 
А "плана" сколько? Мешков пять? Маловато... Вы его за месяц скурите, а "Ьоазень" ведь, "коксом" делиться не станет...
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То есть он говорит о программе социально-экономического развития страны? Так а че такая секретность? - расскажите людям, что вы собираетесь делать в ближайший год хотя бы? чума йоб..я
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да хоть три плана, важно по какой задней траектории поедет самокат
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План, я так розумію, міловановскій? Нє? 😏
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Исходя из того кто у нас президент, план "николаевский" из города корабелов! Хотя может "корабли" в кабмине уже дешевле?
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план уже не спасет......теперь нужен крэк , героин, крокодил!
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А "плана" сколько? Мешков пять? Маловато... Вы его за месяц скурите, а "Ьоазень" ведь, "коксом" делиться не станет...
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То есть он говорит о программе социально-экономического развития страны? Так а че такая секретность? - расскажите людям, что вы собираетесь делать в ближайший год хотя бы? чума ***..я
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ще трошки підвищать собі зарплатку-а там і за нас візьмуться..
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Интересненько! Тут заявляет, что у них есть план развития экономики, в "сливе", что нет такого плана. Где Гончарук искренен?
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Модератор, наверное, телепортировал. Я в восточной Украине.
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Григорий Шверк
2 ч. ·
Уважаемый Владимир Александрович!
А вы можете позвонить Ивану Геннадьевичу, чтобы он забрал у этого чёрта оборудование для прослушки?
А то стыдно уже.
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Если есть План , ждем результата , времени в Обрез . Если всполнить про все Планы с 91 года то у некоторых уже и Жизни не хватило.
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Следи лучше за своим ******. И не забудь запастись валежником
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Слідкуй за Базаром , коли Недостатність Мізків , так і Скажи люди поправлять і Пояснять.
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Ага министр агралной политики подогнал ящик плана
Гончарук о развитии экономики в Украине: "Мы хорошо понимаем, что делать, у нас есть план" - Цензор.НЕТ 3450
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У нас есть план........
Я так понимаю - у вас МЕШКИ «плана»........
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И это не просто план, а офигенно забористый ганджубас!
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Гончарук, ты учти - за тобой следят не 8% петиков или рыгов, а минимум 73% украинцев. Поэтому спрос будет соответствующим, убежать как Яценюку или отморозиться как Гройсману не получится.
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Не важно - какие слова зеб вставляет в пост, суть не в них, ему важно произнести фразу "убежать как Яценюку или отморозиться как Гройсману "...
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дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля" - вы идиоты? будете стимулировать импорт? У нас же малый бизнес - это в 90% случаев купил в китае за 2 бакса - продал в Украине за 20.

Может стоит подумать над тем, что дешевые кредиты на жилье людям начать выдавать?
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кабмин и подумать это не совмещаемые сущности!
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На промышленность но не коломойскому, ахметову, медведчуку и подобной сволочи.
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візьму но я кредит..
СКІльки дадуть..
хоча б мільйонів 200. під 5-7-9 відсотків..
"на розвиток бізнесу"(є у мене виробниче приміщення,збудоване "за бабці Австрії")..
куплю станок (не обовязково робочий)..Запланую випуск(неважливо чого,хоч ракет на Марс)..
кошти,що залишились від кредиту(90 відсотків) покладу "під відсотки" у банк мого знайомого,котрий допоможе їх зняти перед "годиною Ч"...(під 13,5 відсотків)...
Так,підприємство буде планово збитковим,але хіба у виробництві щастя ? Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план" - Цензор.НЕТ 2028
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у Гончарука план, у Милованова марихуанна, у зели кокс, у чубаки шлюхи..... "нормально" движимся....
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Откровенные ребята . Интересно от кого из них первого услышим каминг-аут
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я одно знаю,что цензор,это доп.зароботок для минстеця(рошеновского) и пища для порохоботов
аля фсё пропало,петя наш чемпион
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Лишнехромосомное, а 21-го разве всех не уволили?
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А я то думаю - почему у лишнехромосомных минстець(рошеновский) до сих пор работает?.
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Самая беззубая, глупая и импотентная реакция, которую только можно было представить. Соплежуйство на грани с дебилизмом ... Ну и шо там у вас с рейтингом теперь Зебуины??? Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план" - Цензор.НЕТ 4190
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Євген Магда @rozumaha 13 ч

Уявіть, що Ви починаєте рух на електросамокаті, і раптом продовжуєте його на "Зайчику" з додатковими колесами, але без сідла)))
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_91.html Свідотство ваших талантів!
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Кликабельная ссылка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_91.html

В статье
"
Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании. "

"Найдётся" именно то, что можно предоставить...
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Есть ли у меня план? есть ли у меня план? ДА У МЕНЯ ЭТОГО ПЛАНА ЗАВАЛИСЬ ПРОСТО ВАГОНАМИ! Я ОСТАНОВЛЮ ЭТОГО ФОГА!
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Пятая колонна Каломойского в СН, в лице Дубинского,Бужанского,Куницкого и других давно ведут внутреннюю войну в рядах монобольшинства и ситуативно работают на нерушимый блок сепаратистов в лице Вакарчука,Мертвечука,Порошенко и примкнувшей ЮВТ.И пока они ставят брёвна в колёса прогрессу, Украина будет топтаться на месте.
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причем зАААААААААААААААААбористый!
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Слуги УРОДА!!! Только такие ничтожества могли принять Закон о легализации игробизнеса!!!
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В Украине нет проституток,нет наркотиков.Однако соседка совмещает.В США за порванный флаг ЛГБТ дали активисту толи 10,толи 15 лет.И проституция есть,и Лас -Вегас,и марихуану легализовали.Даже многоженство допускают нелегальное.
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... он угощал нас табаком и планом, а напоследок водкой и вином...
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Даже страшно какие это планы судя по действиям.
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Господин премьер,ваши планы нам подходят.Обещания выполняете,в платежке за декабрь цена на отопление и горячую воду стала меньше.Так что продолжайте в том же духе.Нападки и провокации неудачников-папередников и прочих аферистов,вам только на пользу.
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Господин премьер,ваши планы нам подходят.Обещания выполняете,в платежке за декабрь цена на отопление и горячую воду стала меньше/Народ

ГОсподін премьер..
Ваши плани нам не подходят/Мвф... Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план" - Цензор.НЕТ 3620
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Действительно стала меньше. Но как долго они это смогут держать, месяц, два? А дальше стремительный рост вместо экономики?
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Непоганий, видно, у них план. Фабричний певно)
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"а давайте будем что-то производить!"?
Это и есть план? За пятьдесят лет жизни в этой стране я повидал многое, и меня трудно чем-то шокировать. Но у меня вопрос, за кой ляд они требуют такие зарплаты??? Попить чай в милой беседе можно и за меньшие деньги.
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у їх випадку головне - нє побольше нагрєсть под сєбя, а воврємя с етім смиться
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Переглянувши коментарі, я впевнилась, що не тільки у мене слово "план" при нинішньому керівництві, м"яко кажучи, трохи викривлене.
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Было бы замечательно чтобы их "план" был известен не только им. В чём он заключается? В уменьшении количества пенсионеров, учителей, медиков, вообще населения??? В дальнейшем систематичном продолжении повышении цен и тарифов, в обесценивании последних сбережений украинцев путём искусственного снижения курса валют? В чём ваш план??? В распродаже за бесценок оставшейся гос. собственности, земли вместе с недрами??? А не пошли бы вы подальше, плановики чёртовые!!!
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у Гончарука є план - півроку лежить в заначці
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Ага, знаем! В трех частях "записей", выложенных на Youtube , весь ваш план по спасению экономики Украины. Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план" - Цензор.НЕТ 5709
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Так дайте и нам покурить ваш план, может и мы чего поймём!
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а план какой? узбекский или афганский?
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Злочинці ОЛІГАРХИ .... вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ... ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги
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Людям нужны реальные действия, а не планы которыми вы думаете кормить через несколько лет. "шото" не так в нашем королевстве. быстрее думайте, времени в обрез.
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С перепугу за ночь на коленке накрапал план спасения экономи. Вот, шо страх животворящий делает!
Нами правит тупое и вороватое быдло и жлобьё. Других в этой клоаке уродов нет.
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План , чуйский ? А что уже порошок не возят?
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Порошенко и его заплечники скоро и наркотики СН подкинут на камеру.
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