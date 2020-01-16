 "Трамп збрехав", - помічник Джуліані Парнас заявив, що президент США знайомий з ним і знав про всі його дії в Україні

Про це повідомив сам Парнас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не робив без згоди Руді Джуліані або президента США. У мене немає намірів, у мене немає причин говорити з ким-небудь із цих чиновників. Навіщо оточенню Зеленського, або міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, або п'ятому президенту Петру Порошенку зустрічатися зі мною? Хто я такий? Їм сказали, щоб вони зустрілися зі мною", - зазначає соратник Джуліані.

"Він збрехав", - каже Парнас, коментуючи заяви Трампа про те, що він не знайомий з ним та Ігорем Фруманом.

У Білому домі поки що ніяк не відреагували на озвучене Парнасом.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.