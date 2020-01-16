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Все про:США (5942) Трамп (2103) Джуліані (92) Парнас Лев (15)

 "Трамп збрехав", - помічник Джуліані Парнас заявив, що президент США знайомий з ним і знав про всі його дії в Україні

Президент США Дональд Трамп був у курсі всіх дій в Україні свого адвоката Руді Джуліані і його помічників Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, які зараз перебувають під слідством.

Про це повідомив сам Парнас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не робив без згоди Руді Джуліані або президента США. У мене немає намірів, у мене немає причин говорити з ким-небудь із цих чиновників. Навіщо оточенню Зеленського, або міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, або п'ятому президенту Петру Порошенку зустрічатися зі мною? Хто я такий? Їм сказали, щоб вони зустрілися зі мною", - зазначає соратник Джуліані.

"Він збрехав", - каже Парнас, коментуючи заяви Трампа про те, що він не знайомий з ним та Ігорем Фруманом.

У Білому домі поки що ніяк не відреагували на озвучене Парнасом.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170196
 
   
 Топ коментарі
 
Кац, у США закон один для всіх.
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Всему свое время!))
Трамп и ко. лжесвидетельствовали...
Беня крутил фин.аферы...

В итоге сядут все!)))
Включая ЗЕленую куклу дедушки Бени...
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Нет, закон - один для всех. Надеюсь, что мы убедимся в этом скоро
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Нет, закон - один для всех. Надеюсь, что мы убедимся в этом скоро
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Порохоботы, а как так получилось что Коломойский якобы под следствием в США, но там же арестовывают его оппонентов?
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Всему свое время!))
Трамп и ко. лжесвидетельствовали...
Беня крутил фин.аферы...

В итоге сядут все!)))
Включая ЗЕленую куклу дедушки Бени...
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И поверь...будет за шо их садить!)))
Включая предателя Бубку ОМАНСКОГО...Авака Рюкзаковича...Кончиты Вюрст у которой мама любит скорость...и многих многих других СЛУГ!)))
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А Руди , что Думал когда Спалился , что медаль или премию Дадут. Только в нас дают Премию и медаль
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Как скоро? Ты мне сообщиш когда этот момент случится? 😂
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Зато у вас на нарашке нет коррупции, нет митингов и протестов- тихо , как в гробу.
Может, вы уже давно умерли?
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У них коррупция 80 уровня)) страна ушла в сумрак коррупции
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От що буває коли керувати країною ставлять відвертого профана або віслючка...
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Скоро ты за кондитером еще плакать будешь!))))
Президент...откровенный вислюк
Премьер...профан в экономике
Парламент...сборище збочинцев и наркоманов
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Зе куда не поедет с кем не свяжется везде несёт одни несчастья..
Вы представляете что будет с Украиной с таким человеком?
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