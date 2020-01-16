 Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів"

Всеукраїнський день пам'яті "кіборгів" був встановлений за ініціативою українських воїнів, які 242 дні захищали Донецький аеропорт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.
За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.
У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.
У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 "кіборгів", тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.
Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.
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Вічна слава живим !
бо прапор піднімають руки молодих...
Живим здоров"я і слава!
Ребята, вы навсегда в нашей памяти, наших сердцах!
А живым, долгих лет!
Слава нації!
Вічна пам"ять та земний уклін тим, хто загинув!!
Шана та подяка всім Кіборгам, які вижили. !! Тримайтесь, хлопці! Колись ця гидота звалить з України !
Тисну Вам руку !!
Після 242 днів захисту ДАП стає якось аж моторошно. Фронт 242 став реальністю...
Слава Героям! Вони вистояли - не вистояв лише бетон...
Front 242 - Kampfbereit
Царство Небесне та вічна пам'ять загиблим кіборгам...