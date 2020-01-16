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Все про:пам'ять (649) Донбас (12964) донецький аеропорт (105)

 Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів"

В Україні сьогодні, 16 січня, відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту.

Всеукраїнський день пам'яті "кіборгів" був встановлений за ініціативою українських воїнів, які 242 дні захищали Донецький аеропорт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.

За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

Також дивіться: Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 "кіборгів", тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170194
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять загиблим..
Вічна слава живим !
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Вечная память защитникам, выстоявшим против палачей, убийц из пидорашки. Спасибо живым, что дали возможность о вас помнить .
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Герої не вмирають не гине справа їх,
бо прапор піднімають руки молодих...
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Вечная память защитникам, выстоявшим против палачей, убийц из *********. Спасибо живым, что дали возможность о вас помнить .
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Вічна пам'ять загиблим..
Вічна слава живим !
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Герої не вмирають не гине справа їх,
бо прапор піднімають руки молодих...
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Слава Героям! И позор весельім пиар асам,которьім воиньі дают возможность голосовать ливером за предателей и бандитов. Ценой своей жизни.
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Кіборги - це Люди, які дали можливість іншим людям не відчути війни. Погано це чи добре?
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Слава и Вечная память ,настоящим Героям Украины!
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Схиляю голову! Вічна пам"ять!
Живим здоров"я і слава!
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Слава Україні Яка родила такіх Синів. Ген Свободи Живий і не Був Витравлений і Згноблений , як комусь і Хотілось. А нащадки Рабства підуть у Забвіння .
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КИБОРГИ- наша национальная гордость! Низкий поклон и вечный покой павшим! Искренняя благодарность и слава выжившим!
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Слава героям! Вічна пам'ять полеглим за незалежність України!
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Ага, День Памяти, а подвиг Киборгов в медиа между тем системно ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ !
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Я всегда писал, что солдатская медаль "За ДАП" должна стать в Украине аналогом советской медали "За отвагу". Слава Героям! Украина гордится!
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Самое главное это то, что ОНИ смогли показать силу несломляемого украинского духа!
Ребята, вы навсегда в нашей памяти, наших сердцах!
А живым, долгих лет!

Слава нації!
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От справжні Громадяни, справжні Воїни, справжні Герої !!
Вічна пам"ять та земний уклін тим, хто загинув!!
Шана та подяка всім Кіборгам, які вижили. !! Тримайтесь, хлопці! Колись ця гидота звалить з України !
Тисну Вам руку !!
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Вічна пам'ять полеглим Героям України!!!
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Думка з приводу: є бельгійська група Front 242, заснована ще у 1981 році (одні із засновників індустріального жанру ***). Що цікаво, вони ніде не пояснювали свою назву...
Після 242 днів захисту ДАП стає якось аж моторошно. Фронт 242 став реальністю...
Слава Героям! Вони вистояли - не вистояв лише бетон...
Front 242 - Kampfbereit

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів" - Цензор.НЕТ 8021
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Вічна слава та шана живим кіборгам!
Царство Небесне та вічна пам'ять загиблим кіборгам...
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