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 Арахамія про "записи Гончарука": Просто нарізка якихось фраз, щоб створити сенсацію

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував опубліковані в мережі аудіозаписи нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами по уряду і керівництвом Нацбанку. Арахамія стверджує, що була "склейка" низки записів, хоча і не заперечує, що на аудіо голос Гончарука.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Це просто нарізка якихось фраз різних людей у різний час, щоб створити сенсацію. ... Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії з фінстабільності, яка тривала три години", - зазначив Арахамія.

Він вважає, що записи опублікував один з учасників цієї стратегічної сесії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук. ВIДЕО

Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Олександр  Дубінський і Максим Бужанський пропонували провести "сигнальне" голосування щодо оголошення недовіри Гончарук, але цю ініціативу підтримали тільки 10 осіб і, за словами голови фракції, "всі голоси пов'язані з однією і тією ж групою".

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170190
 
 
 Топ коментарі
 
аха-ха-ха! что вы говорите ?
а как на волонтеров "нарезки" озвучивать так нормально... даже нашефсё поверило )))))
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И кто там у вас побеждает жабы или гадюки?)))) Ждём первого Зебила который напишет что виноват Порошенко
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😂 Опередил мой коммент, приз Зебила дня твой)))
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Это ты нарезка. А это - записи. И это серьезно.
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А что какие то сюрпризы были в этой записи ? Да эти секреты полишинеля , типа того что Осел Оманский дебил при чем клинический , Гончарук говно , а не премьер посадивший экономику Украины в жопу с дыркой в бюджете в 100 лярдов , знали все еще некоторое время назад . Тут вся сенсация в том , что эта инфа от премьера-самоката вышла .
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Так нужно уточнять что эта группа связана с Коломойским.
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