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 Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук. ВIДЕО

Проти команди Президента та Уряду працюють багато людей.

Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

"Із самого початку проти команди Президента й Уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди - перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків. Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі!" - заявив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук

"І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці!" - запевнив прем'єр-міністр.

"Останнім часом проти мене особисто і проти уряду розгорнули масовані медіаатаки в соціальних мережах і засобах масової інформації. Це свідчить, що наша команда на правильному шляху", - акцентував Гончарук.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170189
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленые мочат зеленого, значит зеленые на правильном пути, - сказал зеленый Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6176
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Грофсман хоч до Кабміну містом керував, і непогано, а Гончарук лише самокатом. 😁
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Есть такое дело, ничего не поделаешь. Где то бабка согрешила в молодости
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Яка різниця яке прізвище, головне не бути зебілом чи кацапом.
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Отойди от зеркала, мы и так знаем, что у тебя за синдром...
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...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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Дурак сам на себя атаки устраивает. Рот нужно захлопнутым держать и делом заниматься а не публику эпатировать.
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так то чем оно занимается и есть дело)))))
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Макроекономічні показники це падіння промвиробництва на 7,5%, зростання негативного зовнішнього торгівельного балансу на 5% за рік. А заміна зовнішніх боргів у валюті (до 10%) на гривневі з валютною дохідністю до 40% подібна на велику аферу. Розкрутилось валютне заробітчанство і найперше воно дає можливість укріпляжу, але це також палка про два кінці на якій далеко не заїдеш.
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кожна жаба своє болото хвалить,комусь вигідно бакс по 50,комусь по 8
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вот только за 12 месяцев зарплаты в украине выросли, в долларах, на 35%

пиши еще!
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На счёт правильного пути он сильно загнул.
А атаку устроил беня каломойский, ему хочется иметь ещё более лояльное правительство.
Народу это похрен, так как среди зелёной команды абсолютно все идиоты и менять одних идиотов на других, нет никакого смысла.
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Як же у них вкорінились ці трафарети...Навіть копнутий в дупу і вилітаючи на звалище він буде казати - "ми на првильному шляху,нас не злякати"...
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І цей "правильний" шлях тепер "хохли" відчувають в своїх кишенях коли з них вже тепер не крадуть а тягнуть офіційно по "закону" космічні зарплати і премії у свої кишені різного роду аферюги типу "гончаруків"! А "хохли" мовчать - "хохлів" все влаштовує! Десь рік тому поляки взнали що їхні чиновники отримали премії 10 000 - 20 000 злотих по результатах роботи за рік (поляки визнали що результати були дійсно не погані) але вони заставили повернути всі ці премії державі - але то ПОЛЯКИ "хохли" ж дітей своїх з голоду їсти будуть як вже було в історії але будуть мовчати! Немає майбутнього в такої країни на превеликий жаль!!!
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Рекомендую лично тебе и свалить из Украины, т.к. детей своих ели именно такие гамнюки как ты Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1226
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"Значит правильно все делаем" Вы, негодяи, Пороха и его команду обсирали все 5 лет, выходит, и он все правильно делал?
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Результат "потужних реформ" Пороха всі побачили на виборах. Якщо в нової влади буде такий же результат - підуть з влади, як і Порох.
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на виборах ми вчергове побачили стадо лохів... вони і тепер із великим задоволеннням жруть кожен зашквар зеленої братви... критичне мислення відсутнє зовсім!
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ви казали, що Гончарук - сумне чмо, а він он які смішні анекдоти розповідає!
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Дали мяч-работай, люди вас туда не для самолюбования и обогащения поставили.
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Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Источник: https://censor.net.ua/n3170189
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чиновники почувствовали - оті обіцяні вчителям штири кілоєвро їм всипали
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А хотя бы коротенькая фраза "Я профан в экономике" это не нарезка была?
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собрались зе-ослы в своем кругу , обозвали главного осла, а виноват Порошенко Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7213
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Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать!Источник: https://censor.net.ua/n3170189

І продовження: "Ми нічого не знаємо і не вміємо, тому перелякані з самого початку. Але Бєня наполягає, щоб ми робили те, що він скаже. А Бєню ми боїмося сильніше, ніж "мудрий нарід"
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Вы либо больные на голову, либо"космонавты", просто нельзя не видеть что вы злите народ космическими зарплатами и отсуствием реальных шагов по улучшению экономической ситуации в стране. Вы подставляете Президента, 8 месяцев от вас только слышно, мы планируем, мы предполагаем, мы ожидаем, мы прогнозируем- где конкретные результаты?В не думаете что вы начинаете надоедать людям своим обещалками.
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Может ли ВМЕНЯЕМЫЙ человек ожидать от Зели, что тот разбирается в неокейнсианстве?
А то, что он пытается что-то понять - так это ХОРОШО, а не плохо, мать вашу!
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Які схеми ви перекрили? Перелічуй? А ніяких. НУЛЬ схем ви перекрили. Схем на митниці побільшало, бо недовиконання плану по митниці - 40 млрд. гр. за пів року. І найвидатніша схема, це спекуляція по ОВДП під 17% річних!!! Ще влітку позичили 2 млрд. дол. але навіщо? Бо на казначейських рахунках ці гроші продовжували лежати ще цілий місяць незаймані. А відсотки на державний борг капали, по 30 млн. дол. на місяць.... На цій оборутці нацбанк з мінфіном нагрілись біля 300млн. дол. Навіщо Гончаруку зарплатня, якщо є такі гроші???
Але шкода державі від дій Гончарука і Ко величезна. Аграрії недоотримали з експорту продукції сотні мільонів доларів і в багатьох не зійшлись кінці з кінцями. Про ці досягнення нам каже пан Гончарук???
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леша! почему за "рекордно мiцну гривну" можно купить все меньше и меньше товаров???
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Надо как-то отвлечь народ от поездки и встреч Зеленского в Омане, вот нам и сделали нарезку с Гончаруком)
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так гончарук и не сказал ничего криминального
всем и так ясно, шо зеленский это не гуру экономики
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Ты им ссы в глаза, а Гончарук ,,Это божья роса,, Предлагаю вспомнить Зоряна Шкиряка,,Повоняете и заткнетесь,, Это все запущено с позволения Самого, надо отвлечь народ от распродажи земли.
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Гончарук молоток.Раньше его как то не замечал.А теперь,похоже, это лучший из всех премьеров,которых я знаю.А лучших как оказалось не любят папередники-неудачники и аферисты всех мастей(типа Бени).
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"это лучший из всех премьеров,которых я знаю" - а знаешь ты лишь Гончарука.
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Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов.Источник: https://censor.net.ua/n3170189.Коли тільки встигли ці притоки зробити прямими .Маладец !!! Народ як валив за кордон так і звалює, а притоки ,YOПТЕНАХУЙ, прямі с . ка. Підрядні організації в яких велика частина (на ... нного) народу працює нишпорять в пошуках роботи або зовсім развалюються. Контролю за підприємствами ,які віддали під керівництво баригам, немає. Витворяють кожен 'хозяёк' що хоче,як з оплатою так і з забезпеченням робочих безпечними умовами праці.Але уряд контролює кожного робітніка у фуфайці,щоб він (платнік податків) не заборгував країні бо хатку відіжмуть(таке от воно життя) А на підприємствах такий самий демарш проти уряду (саботаж), бо не за того проголосували ми , (не за Вілкула на приклад) ..."от тепер начувайтеся "фуфайки".
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мальдивские мародеры жаждут реванша, бревна в колеса НЕ прекратятся,если пан Баканов и его ведомство будет и дальше делать вид - что все хорошо прекрасная маркиза.
Не та война,что в дЫрЕ,а та,что внутри страны за корыто.
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Получается, что и правительство Пороха (который до сих пор гадит в труселя украинофобам) было всегда на правильном пути, потому что, представители 95 квартала, зрадофилы и рыгоаналы, все 5 лет визжали от злости и кидались в него говном?! Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7106
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1-й поляк: "Что- то не нравится мне этот Сусанин, бродим и бродим"
2 -й поляк: "Слышишь как вороны каркают? Мы на верном пути!"
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..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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юлия тимошенко, залогинтесь, пожалуйста!

и верните 100 млрд долларов, которые вы украли подписав газовые соглашения
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НЕ ВІРТЕ ЖОДНОМУ ЇХНЬОМУ СЛОВУ, ВОНИ НАГШЛО БРЕШУТЬ. ДИВІТЬСЯ, ЯК КАЖУТЬ ЗА РУКАМИ, ЩО ВОНИ РЕАЛЬНО РОБЛЯТЬ.
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Как по мне нормальный премьер если сравнить с теми кто был до него
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Что тоже неплохо, человек за здоровьем следит.
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Не могу понять почему на него все накинулись???
Главный критерий отбора во власть Молодой и креативный,
Он шо постарел??? Нет.! Скреативил??? Да!

Какие к нему претензии? или вы хотите из Садика в Кабмин набирать?
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Шото я не понял...

1. Премьер Гончарук говорит, что он и ЗЕ вообще не отбивают дупля по ситуации в стране.
2. Премьер Гончарук говорит, что он и ЗЕ на правильном пути.

Ребята!!! У нас точно разные пути с этими ЗЕлеными дегенератами.
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азаров - ето российское говно
гончарук - нет
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"Якщо на зміну "стратегічним сімкам", "любим друзям" і "плівкам Мельниченка" прийшли "записи Honcharukа", значить, все не так вже й погано. Так, напевно, могли б говорити на латині і в риму, але в цілому ніякого криміналу", - вважає ексдепутат і заступник керівника "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.
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З ним(Мустафой) погоджується журналіст Сергій Сидоренко: "Якщо це весь "компромат", який вдалося нарити, то знімаю шляпу перед урядом".
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за премьерами всегда следили медиа и критиковали, не больше не меньше чем сейчас. Гройсман Яценюк да и на Азарова постоянно "лили", потому что они много косячили.
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Я знаю ещё одну страну, в которой считают так же
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Слушая Гончарука я плакаль.
Как ти выжил, как ти спасся, каждий лєз і пріставал...
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И шо теперь скажут на это дубино-бужанские?
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"В последнее время против меня лично и против правительства развернули массированные медиа атаки в социальных сетях и средствах массовой информации. Источник: https://censor.net.ua/n3170189

Дубінський і Бужанський тебе вже знайшли і поатакували?
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