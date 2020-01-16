 Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук. ВIДЕО

Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.
"Із самого початку проти команди Президента й Уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди - перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків. Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі!" - заявив Гончарук.
"І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці!" - запевнив прем'єр-міністр.
"Останнім часом проти мене особисто і проти уряду розгорнули масовані медіаатаки в соціальних мережах і засобах масової інформації. Це свідчить, що наша команда на правильному шляху", - акцентував Гончарук.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
пиши еще!
А атаку устроил беня каломойский, ему хочется иметь ещё более лояльное правительство.
Народу это похрен, так как среди зелёной команды абсолютно все идиоты и менять одних идиотов на других, нет никакого смысла.
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чиновники почувствовали - оті обіцяні вчителям штири кілоєвро їм всипали
І продовження: "Ми нічого не знаємо і не вміємо, тому перелякані з самого початку. Але Бєня наполягає, щоб ми робили те, що він скаже. А Бєню ми боїмося сильніше, ніж "мудрий нарід"
А то, что он пытается что-то понять - так это ХОРОШО, а не плохо, мать вашу!
Але шкода державі від дій Гончарука і Ко величезна. Аграрії недоотримали з експорту продукції сотні мільонів доларів і в багатьох не зійшлись кінці з кінцями. Про ці досягнення нам каже пан Гончарук???
всем и так ясно, шо зеленский это не гуру экономики
Не та война,что в дЫрЕ,а та,что внутри страны за корыто.
2 -й поляк: "Слышишь как вороны каркают? Мы на верном пути!"
и верните 100 млрд долларов, которые вы украли подписав газовые соглашения
Главный критерий отбора во власть Молодой и креативный,
Он шо постарел??? Нет.! Скреативил??? Да!
Какие к нему претензии? или вы хотите из Садика в Кабмин набирать?
1. Премьер Гончарук говорит, что он и ЗЕ вообще не отбивают дупля по ситуации в стране.
2. Премьер Гончарук говорит, что он и ЗЕ на правильном пути.
Ребята!!! У нас точно разные пути с этими ЗЕлеными дегенератами.
гончарук - нет
Как ти выжил, как ти спасся, каждий лєз і пріставал...
Дубінський і Бужанський тебе вже знайшли і поатакували?