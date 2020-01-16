 Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук. ВIДЕО

Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

"Із самого початку проти команди Президента й Уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди - перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків. Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі!" - заявив Гончарук.

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"І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці!" - запевнив прем'єр-міністр.

"Останнім часом проти мене особисто і проти уряду розгорнули масовані медіаатаки в соціальних мережах і засобах масової інформації. Це свідчить, що наша команда на правильному шляху", - акцентував Гончарук.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.