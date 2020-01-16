 Deutsche Bahn розглядає можливість інвестування в "Укрзалізницю", - німецький політик

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЦТС, про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник директора Берлінського центру вивчення Східної Європи та ексдепутат Бундестагу Дмитро Стратієвський.

За його інформацією, представники німецького концерну планують відвідати Київ найближчими днями. "Альянс із Deutsche Bahn - це цікаво для України, передовсім, технологіями та інвестиціями в оновлення інфраструктури. Безсумнівно, лідерам німецького ринку є чим поділитися з українськими колегами. До цього процесу планують підключитися Deutsche Bank і E.ON", - говорить ексдепутат.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і МІУ розробити план реструктуризації "Укрзалізниці", який передбачає поділ компанії на трьох операторів: інфраструктурного, вантажного і пасажирського, а також виробничий блок.

Пізніше міністр Владислав Криклій обіцяв визначитися з керівництвом найближчим часом.

У самій компанії зазначають, що поділ підприємства на трьох операторів - вантажного, пасажирського та інфраструктурного - планується завершити до кінця 2021 року.