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 Deutsche Bahn розглядає можливість інвестування в "Укрзалізницю", - німецький політик

Deutsche Bahn з урядом України і найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовує питання стратегічного партнерства.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЦТС, про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник директора Берлінського центру вивчення Східної Європи та ексдепутат Бундестагу Дмитро Стратієвський.

За його інформацією, представники німецького концерну планують відвідати Київ найближчими днями. "Альянс із Deutsche Bahn - це цікаво для України, передовсім, технологіями та інвестиціями в оновлення інфраструктури. Безсумнівно, лідерам німецького ринку є чим поділитися з українськими колегами. До цього процесу планують підключитися Deutsche Bank і E.ON", - говорить ексдепутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент "Укрзалізниці" купив газ на 18 млн грн в обхід тендерів, компанія почала розслідування

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і МІУ розробити план реструктуризації "Укрзалізниці", який передбачає поділ компанії на трьох операторів: інфраструктурного, вантажного і пасажирського, а також виробничий блок.

Пізніше міністр Владислав Криклій обіцяв визначитися з керівництвом найближчим часом.

У самій компанії зазначають, що поділ підприємства на трьох операторів - вантажного, пасажирського та інфраструктурного - планується завершити до кінця 2021 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170188
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, теперь и поезда в Украине на евробляхах попрут... Deutsche Bahn розглядає можливість інвестування в "Укрзалізницю", - німецький політик - Цензор.НЕТ 1968
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без лоха и жизнь плоха, еще одним источником металлолома будет больше, инновационные волы перспективней в качестве инвестиций
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У Deutsche Bahn вроде как проблемы были?!
Так вот теперь они поймут, что то была белая полоса )))
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без лоха и жизнь плоха, еще одним источником металлолома будет больше, инновационные волы перспективней в качестве инвестиций
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У Deutsche Bahn вроде как проблемы были?!
Так вот теперь они поймут, что то была белая полоса )))
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В замен инвестициям заберут пару плацкартных составов
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В Момент Голода когда жить Осталось Часы , - Мы посмотрим и расмотрим о предоставлении корочки Хлеба , но прежде рассмотрит Парламент утвердит Правительство Подпишет Председатель Европарламента ,- И помогать дудит Некому . И как бы и Благодетели и финансы на Месте . Щиро Дякуємо.
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Ну, теперь и поезда в Украине на евробляхах попрут...
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тут от своих кровопийц не отделаешься, так еще и немецкие набежали...
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O, ja ja! Полколеса от старого тепловоза теперь ваши! Ни в чем себе не отказывайте.
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На фоне сотрудничества наших с Дженерал -электрик из США,немцы учуяли запах денег.Нам выгодней с США,поскольку ФРГ почти ничего не делает для Украины,а с Путлером -вась-васьНужно запросить технику для изготовления стволов пушек,либо сами стволы..Так сказать ,для укрепления дружеских связей.
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Дойчебан научит сушить мокрые простыни.
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