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 З 9 лютого зміниться порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом, - Держприкордонслужба

З 9 лютого 2020 року набувають чинності зміни до затвердженого урядовою постановою порядок, що стосується виїзду на тимчасово окуповану територію України (ТОТУ) і в'їзду з неї громадян України у віці до 16 років (дітей).

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно зі змінами, внесеними постановою Кабміну України №1157 від 24 грудня 2019 р, з 9 лютого цього року, виїзд на ТОТУ дітей віком до 16 років можливий у супроводі когось із батьків*, або уповноважених ними осіб.

"Така можливість виникає, якщо ці діти в’їхали на підконтрольну українській владі територію в супроводі цих дорослих (когось із батьків чи уповноважених ними осіб). У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов’язкова", - йдеться в повідомленні.

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Виїзд дітей віком від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки* яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В’їзд на ТОТУ громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з ТОТУ осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) ДМС.

"Крім того зазначимо, змінами передбачено, що виїзд на ТОТУ та в’їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - додали в Держприкордонслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170186
 
 
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Ординські борцюни з хфашизмом їздять до хунти щоб їх там вбили.
Рахунок таких випадків вже на десятки тисяч, безіменні могили у Одесі до горизонту.
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То приховують правду.
Можеш сам з'їздити туди і почути
крики з могил: «путін, ввєді вайска».
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За БЕЗВІЗОМ лізуть кримські КРИСИ і за смачненькими українськими харчами. Камні с неба -не вкусні !!!!
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