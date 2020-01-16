EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  753  4
Все про:Миколаїв (391) Нацполіція (8826) стрілянина (1109)

 Двох людей поранено внаслідок стрілянини в Миколаєві, - поліція

У середу, 15 січня, в Миколаєві конфлікт між двома групами молодих людей закінчився стріляниною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Стрілянина сталася на вулиці Театральній біля спорткомплексу. За словами правоохоронців, конфлікт виник через особисті відносини.

"Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, з іншої – четверо. З часом розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо - травматичної дії, та здійснив декілька пострілів у напрямку опонентів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік стріляв із рушниці по сусідських дітях: вони надто галасували

З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A 160. Згодом поліція знайшла авто разом з одним з учасників подій.

Поліцейські вилучили пістолет, попередньо - травматичної дії, який зловмисники встигли викинути в сміттєвий бак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170185
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Війскомату треба взяти до уваги.
Гарний стрілець буде на передовій.
 показати весь коментар
 
 
В николаеве скоро людей не останется, только быдло и воры
 показати весь коментар
 
 
а почемуразборка проводилась без нацфруктов - гранат?
 показати весь коментар
 
Надо продавать боевые пистолеты! Тогда бы к перестрелки могли бы подключиться прохожие и были бы трупы ! А то что за дискриминация?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору