 12-річний хлопчик зазнав осколкових поранень обличчя на окупованій Луганщині, - звіт СММ ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"12 січня з н.п. Міусинськ (непідконтрольний уряду, 62 км на північний захід від Луганська) до них доставили 12-річного хлопчика з осколковими пораненнями обличчя (в тому числі очі)", - повідомляється в звіті.

Зазначається, що дитина зазнала поранень унаслідок спрацьовування невідомого пристрою.

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Жінка, що представилася матір'ю хлопчика, розповіла спостерігачам, що 12 січня недалеко від їхнього будинку в західній частині окупованого Міусинська (приблизно в 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.