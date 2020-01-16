 12-річний хлопчик зазнав осколкових поранень обличчя на окупованій Луганщині, - звіт СММ ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
"12 січня з н.п. Міусинськ (непідконтрольний уряду, 62 км на північний захід від Луганська) до них доставили 12-річного хлопчика з осколковими пораненнями обличчя (в тому числі очі)", - повідомляється в звіті.
Зазначається, що дитина зазнала поранень унаслідок спрацьовування невідомого пристрою.
Жінка, що представилася матір'ю хлопчика, розповіла спостерігачам, що 12 січня недалеко від їхнього будинку в західній частині окупованого Міусинська (приблизно в 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.
Выше тэна помещается небольшой медный же колпачек, заполненный инициирующим ВВ - гремучей ртутью (0.5 грамма). На рисунке она выделена коричневым цветом. Гремучая ртуть обладает плохими взрывным качествами, но очень чувствительна ко всяким внешним воздействиям, к форсу пламени, в частности.
Вот в оставшуюся свободной часть медной трубочки и вставляют огнепроводный шнур. Когда пламя, горящего пиротехнического состава шнура доберется до конца, то фрос пламени ударит в гремучую ртуть. Последняя от пламени взорвется и вызовет взрыв тэна. Взрыв тэна и будет передан обычному бризантному ВВ, в которое и помещен капсюль-детонатор. Иногда вместо тэна используется тетрил (не тротил, а тетрил!) или гексоген. Трубочка может быть не только медная, но также стальная (тогда это КД № 8-С) или бумажная (КД №8-Б).
В армии чаще применяется алюминиевый капсюль-детонатор (КД №8-А). Однако гремучая ртуть вступает в реакцию с алюминием и ее применение в этом случае невозможно. Поэтому, вместо гремучей ртути здесь используется инициирующее ВВ тринитрорезорцинат свинца (ТНРС) (на рисунке слева он выделен красным цветом) и под ним азид свинца (выделен светлокоричневым цветом). ТНРС очень слаб как ВВ, но обладает чувствительностью гремучей ртути. Т.е. от пламени взрывается ТНРС, он в свою очередь взрывает азид свинца, а тот уже тэн (тетрил, гексоген).
Вроде бы взрывчатки в капсюле-детонаторе всего ничего - 1.2 гр. тэна плюс полграмма ТНРС и азида свинца, но этой небольшой трубочки длиной 4.5 см. и диаметром 7 мм. достаточно, чтобы оторвать пиротехнику-любителю три пальца и выбить глаз (стандарт!!). Ну, если это представить наглядно, и чтобы внушить уважение к этой небольшой симпатичной трубочке, то скажу, что ее взрыв перебивает черенок лопаты начисто.
Вот этот капсюль-детонатор со вставленным в него отрезком огнепроводного шнура называется зажигательной трубкой. С ее помощью взрывают заряды бризантного ВВ так называемым огневым способом взрывания при производстве различных взрывных работ...".
Насчёт "пальцев и глаз..." - узнали?
Скоро Бубочка так волать будет - to be continued...............