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 Пропонували велику зарплату і квартиру в Донецьку, якщо я піду воювати проти України, - звільнений з полону "ДНР" воїн Пантюшенко

Український воїн Богдан Пантюшенко, який був звільнений з полону найманців РФ на Донбасі, розповів, що терористи пропонували великі зарплати і житло полоненим в обмін на те, що вони залишаться і воюватимуть проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Фактам".

За словами Пантюшенка, його вмовляли залишитися, перевезти свою дружину на окуповану територію і воювати проти України.

"Пропонували велику зарплату і квартиру в Донецьку, якщо я піду воювати проти своєї країни, обіцяли перевезти сюди мою дружину. "Ти подумай, може, це найсерйозніше рішення у твоєму житті", - заявив мені якийсь їхній "співробітник" ще в підвалі СБУ і... не прийшов за відповіддю. Імовірно, заздалегідь знав, що може почути", - розповів звільнений український воїн.

Пантюшенко розповів, що на такі пропозиції відгукувалися лише місцеві, які збиралися залишитися на Донбасі після обміну.

На запитання журналістки, як він витримав 5 років у полоні окупанта, Пантюшенко відповів: "Витримав, бо знав, за що пішов воювати, - за незалежність і суверенітет своєї країни".

Нагадаємо, український воїн Богдан Пантюшенко перебував у полоні окупанта 5 років, із січня 2015 року. За версією "слідства", яке нібито провели терористи, він підірвав міст на дорозі Донецьк - Авдіївка.

У жовтні 2019 року його "засудили" до 18 років ув'язнення.

Пізніше пропагандистський телеканал "Росія 1" показав сюжет за участю трьох українських військових, які перебувають у полоні "ДНР", серед яких був і Пантюшенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охоронець у СІЗО зізнався, що чекає, коли з Донецька піде "русский мир", - звільнений з полону найманців РФ воїн Пантюшенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170180
 
 
 Топ коментарі
 
Про Крым - там все сложно, но как колонну боевиков ГЫркина-СтрЫлкова пропустить из Славянска в процветающий миллионик Донецк ( 245 км)? И не нужно мне рассказывать , что виноваты три тысячи безумных старух вышедших на митинги в Донецке. Донецк был слит, не без помощи украинской власти.
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А скільки бабла взяв Нелох Оманійський за злив України?
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Так мужненко на рыбалке же был, выходной. Не заметил.
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Занадто добре до нього ставились...
Чи я не все знаю... ?
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тока за последние слова патрыоту надо дать две премии, как у малюськи, а у малюськи отобрать - фамилинй не вышел
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Ну да. Замок высаживают бывших местных сбежавших жителей. Вот те и квартира.
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Запомни парень! Здесь многие из категории порохоскота требовали чтобы ты умер на подвале.
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Интересно сколько падлошенко с дурчиновым взяли лв за слитый Крым и Донбасс
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Коли їм яйця в тиски засунути тоді й узнаємо подробиці
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А скільки бабла взяв Нелох Оманійський за злив України?
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Про Крым - там все сложно, но как колонну боевиков ГЫркина-СтрЫлкова пропустить из Славянска в процветающий миллионик Донецк ( 245 км)? И не нужно мне рассказывать , что виноваты три тысячи безумных старух вышедших на митинги в Донецке. Донецк был слит, не без помощи украинской власти.
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Так мужненко на рыбалке же был, выходной. Не заметил.
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От Славянска до Донецка плюс минус 120 км, откуда 245?
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Соррян , напутал 125 км. Смысл от этого не меняется , коллоне Гиркин НЕ ПРИ КАКИХ обстоятельствай нельзя было дать возможности зайти в Донецк.
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Начнем с того, что нужно было в апреле-мае не допускать "референдумов" и захвата власти в Донецке. Но слишком сильно прогнила система. Засбоила по всем направлениям
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Вы , видимо из тех краев? Сочувствую. А кто доложен был не допускать " референдумов", Власть, не?
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Ишь ты. Квартира в донецке. Куда там квартирам в Нью-Йорке или Дубаи. Огромные перспективы.😄
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забавно читать, как диванные зедегенераты-ыксперты рассказывают про зверства "хунты" порошенка-турчинова. к слову, ваш оманский ушлепок, за 7 месяцев разведения и перемирия угробил больше пацанов чем тот же барыга за весь 2018 год активной войны. именно ваш криворожкий кретин отдал 120 убийц украинцев, а взамен получил только 12 наших воинов. и занавес, именно ваш квартальный имбицил поздравил ***** с новым годом. карл, презедент Украины поздравляет убийцу 13000 украинцев. ****, это угарный треш.
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