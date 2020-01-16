 Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим". ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube.

У розмові обговорювали ревальвацію гривні та економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція "а давайте будемо щось робити!".

"Льошо, наступного року, якщо приватизація включається нормально і, умовно кажучи, у нас така ситуація, коли люди починають впроваджувати ресурси, щоб щось будувати... Давайте тоді шукати. Не шукати, а завдання ставити... Умовно там. Якщо наше завдання, крім того, щоб сільське господарство щось виробляло, нам завжди треба залучати тих, хто буде будувати щось. Ну, коротше, зрозуміло. Насправді ми коли були останній раз, всі ці чинники назвали. І газ - і населенню добре. І зарплати. Зараз треба систематизувати", - повідомляла нібито Рожкова.

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Також голос, схожий на главу Кабміну, повідомляв, що потрібно представити президенту Зеленському реалістичний прогноз у країні на наступні три роки.

"Мені здається, головне питання - реалістичний і там довгостроковий прогноз. Реалістичний. Ми розуміємо, що все там насправді до осені отримаємо. Може, до літа. Концесія... Те саме. У нас є більш-менш реалістичний прогноз. Те, що ми маємо представити президенту і сказати: на наш погляд, у наступні три роки ситуація в країні буде така. І ось там більш-менш детально... З огляду на цей маневр нам треба слабкі сторони. Хто програє? Це два моменти, як ми рятуємо", - йдеться у записі.

"Дивіться. Скажу людською мовою на... Йому (Зеленському. - Ред.) треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року на наступному новорічному столі", - казав нібито прем'єр.

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Його думку продовжив Сологуб: "не буде дорожчим, ніж цього!". Однак Маркарова йому заперечила: "Не факт!".

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.