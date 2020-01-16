 Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим". ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube.
У розмові обговорювали ревальвацію гривні та економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція "а давайте будемо щось робити!".
"Льошо, наступного року, якщо приватизація включається нормально і, умовно кажучи, у нас така ситуація, коли люди починають впроваджувати ресурси, щоб щось будувати... Давайте тоді шукати. Не шукати, а завдання ставити... Умовно там. Якщо наше завдання, крім того, щоб сільське господарство щось виробляло, нам завжди треба залучати тих, хто буде будувати щось. Ну, коротше, зрозуміло. Насправді ми коли були останній раз, всі ці чинники назвали. І газ - і населенню добре. І зарплати. Зараз треба систематизувати", - повідомляла нібито Рожкова.
Також голос, схожий на главу Кабміну, повідомляв, що потрібно представити президенту Зеленському реалістичний прогноз у країні на наступні три роки.
"Мені здається, головне питання - реалістичний і там довгостроковий прогноз. Реалістичний. Ми розуміємо, що все там насправді до осені отримаємо. Може, до літа. Концесія... Те саме. У нас є більш-менш реалістичний прогноз. Те, що ми маємо представити президенту і сказати: на наш погляд, у наступні три роки ситуація в країні буде така. І ось там більш-менш детально... З огляду на цей маневр нам треба слабкі сторони. Хто програє? Це два моменти, як ми рятуємо", - йдеться у записі.
"Дивіться. Скажу людською мовою на... Йому (Зеленському. - Ред.) треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року на наступному новорічному столі", - казав нібито прем'єр.
Його думку продовжив Сологуб: "не буде дорожчим, ніж цього!". Однак Маркарова йому заперечила: "Не факт!".
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Хотя спасибо и на том, что многим открыли глаза на "эффективных" менеджеров-технокрадов типа Гончарука )))
У приЗЕдента ,,пусто в голове" или ее вообще нету с такой кадровой политикой.
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою .шпро себе.
Гончаруку не позаздриш.
Папери, що йому приносять.
Не розуміючи що там написано.
Понимаю что Беня заплатил за сенцацию, и куча комментаторов в интернете отрабатывают, + Дубинский на камеру старается, но эти все в общем невинные фразы, на сенсацию не тянут...
Ти еще скажи рука Путина и нога Кремля.. (по Геращенку)
???? Я завис...
олів'є наступного року (2021) на наступному (2022) новорічному столі
мляяя, абсолютные нули!!!
Зібралась шобла ідіотів із інтелектом скалозубів!
Взагалі то велика подяка 73% виборців, аби не Порошенко, дурбалеси!
Всех в Квартал-95 ))))
Может расшифруете пёрлы от Гончарука ))):
"Я полный профан в экономике - я юрист по образованию....
У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.....
Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент....
У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить.....
Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.."
Тем самым уже мудр.
А, глупец, мнящий себя мудрым -
Востину глупец.
Дхаммапада
По сути запретили импорт б.у. Своего для народа предложили л.анус 80-х годов, и кредиты под 20 и больше годовых.
Хотите больше налогов с таможни, сделайте нормальные ставки. Иначе вообще нех не получите. Люди найдут как ввозить
Они жизнь не нюхали, разговор в детском саду
разве что в африку продавать потом
а это нереально...
Але одночасно з продажем іноземної валюти відбувається і її скуповування і важливо на самому початку цієї фінансової махінації правильно задати і скоригувати в часі її алгоритм.
Зараз вже абсолютно зрозуміло, що зміцнення гривні є штучним і фінансові втрати заробітчан є чи не найважливішою рушійною силою цього процесу. Падіння курсу долара на 5 тисяч гривень від кожної тисячі доларів, при загальному об'ємі переведеної в Україну заробітчанами за рік валюти в 11 млрд. доларів, принесло фінансовим махінаторам з НБУ 5.5 млрд гривень, а це складає 230 млн. доларів, які знову можна викидати на валютний ринок і продовжувати зміцнювати гривню.
Урок - Зеленскому: или-или, но КРЫС нужно избавляться.