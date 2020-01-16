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 Політика України
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Все про:Зеленський (4140) Кабмін (3208) економіка (304) Рожкова Катерина (54) Маркарова (105) Сологуб (5) Гончарук_Олексій (452)

 Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим". ВIДЕО

У мережі опублікували третю частину розмови нібито прем`єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube.

У розмові обговорювали ревальвацію гривні та економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція "а давайте будемо щось робити!".

"Льошо, наступного року, якщо приватизація включається нормально і, умовно кажучи, у нас така ситуація, коли люди починають впроваджувати ресурси, щоб щось будувати... Давайте тоді шукати. Не шукати, а завдання ставити... Умовно там. Якщо наше завдання, крім того, щоб сільське господарство щось виробляло, нам завжди треба залучати тих, хто буде будувати щось. Ну, коротше, зрозуміло. Насправді ми коли були останній раз, всі ці чинники назвали. І газ - і населенню добре. І зарплати. Зараз треба систематизувати", - повідомляла нібито Рожкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

Також голос, схожий на главу Кабміну, повідомляв, що потрібно представити президенту Зеленському реалістичний прогноз у країні на наступні три роки.

"Мені здається, головне питання - реалістичний і там довгостроковий прогноз. Реалістичний. Ми розуміємо, що все там насправді до осені отримаємо. Може, до літа. Концесія... Те саме. У нас є більш-менш реалістичний прогноз. Те, що ми маємо представити президенту і сказати: на наш погляд, у наступні три роки ситуація в країні буде така. І ось там більш-менш детально... З огляду на цей маневр нам треба слабкі сторони. Хто програє? Це два моменти, як ми рятуємо", - йдеться у записі.

"Дивіться. Скажу людською мовою на... Йому (Зеленському. - Ред.) треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року на наступному новорічному столі", - казав нібито прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

Його думку продовжив Сологуб: "не буде дорожчим, ніж цього!". Однак Маркарова йому заперечила: "Не факт!".

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170178
 
   
 Топ коментарі
 
Сука, до слёз, экономисты от бога.
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Ему (Зеленскому - Ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе.
Боже, за кого вони нас мають??? За худобу, яка тільки про повні ясла думає?
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Мудрий наРід довго тужився і таки вичавив з себе наймерзенніших людців за всю історію людства..
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Вас - це кого? Кацапів, малоросів, ольгинців?
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Верещук уже верещить про сигнальні голосування, бо Беню ніхто в кабміні несприймає до уваги, тепер йому через своїх мойш, треба змінити прем'єра
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та запретите секонд, введите ввозную пошлину от 20$ и живите бахато!!!...самокатчики!!!)))
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мля обычное совещание,ничего такого не услышал
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Главное, как нарезать записи , и как подать , чтобы вышла зрада-зрадная.
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угу... и я ничего такого (в плане работы экономистов) не услышал. Так се - обговаривалось сколько, как и какой лапши навешать вислюку
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Пропоную на противагу індекса Біг- Мака,ввести в Україні індекс олів'е. А що, класна відмазка...

Хотя спасибо и на том, что многим открыли глаза на "эффективных" менеджеров-технокрадов типа Гончарука )))
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Саморе интересное, в этой истории с Гончаруком, что эти ,,проффесора" экономики жалуются на маленкие зарплаты как для таких профессионалов и выписывают себе заоблачные премии за эфективность работы ,,ухайдокав" при этом экономику. И тут стает вопрос:
У приЗЕдента ,,пусто в голове" или ее вообще нету с такой кадровой политикой.
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Вова, наступного року олів'є буде тільки в смартфоні.
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Проблема ведь не в том что премьер олигофрен и даже по собственной оценке, - профан в економике. Проблемой было найти такого кадра и усадить его в кресло премьера.
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Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою .шпро себе.
Гончаруку не позаздриш.
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В государстве 3 независимые ветки власти; президентская, исполнительная и законодательная. У каждой ветки свой "Наполеон" -Зерро, Гочарук и Разумков. С какого перепуга гончарук чего-то должен объяснять невіласу? Зерро надо было не в кавеене играть, а учиться в институте, а не вызжать на мразе-отце.
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Ви упевнені, що в людини, яка здатна заробити мільйони своєю працею, талантом (а не вкрасти, як деякі державні мужі) інтелект прибиральниці і він "дубак"? Ви або пишете за гроші, або самі підходите під цей опис, якщо не здатні збагнути, що дурнів у вищій владі не може бути. Навіть Януковича, незважаючи на всю його "проФФесорську" неосвіченість, не можна назвати "дубаком" з інтелектом прибиральниці. Біда тільки в тому, що всі вони працюють не не країну, а на себе.
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Зєєєля нічого не заробив. Він у Кварталі зіц-прєдсєдатєль Фунт, а справжній власник - Клопомойький. Зєєєля там лише папери підписував і продовжує це робити і зараз.
Папери, що йому приносять.
Не розуміючи що там написано.
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Я не понимаю, в чем сенсация? Ничего такого, сенсационного или обидного, он не сказал.
Понимаю что Беня заплатил за сенцацию, и куча комментаторов в интернете отрабатывают, + Дубинский на камеру старается, но эти все в общем невинные фразы, на сенсацию не тянут...
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тебе везде Беня мерещится?
Ти еще скажи рука Путина и нога Кремля.. (по Геращенку)
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"Дивіться. Скажу людською мовою на... Йому (Зеленському. - Ред.) треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року на наступному новорічному столі", Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3170178

???? Я завис...
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А Кличко розумніший за Гончарука і проххвесора Зеленського.
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олів'є наступного року (2020) на наступному (2021) новорічному столі Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 2401
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сорі не дочитав Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 9137
олів'є наступного року (2021) на наступному (2022) новорічному столі Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 6675 Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 2052
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Человек, который говорит то, что думает, - конченный человек; а человек, который думает то, что говорит, - законченный идиот . Хоххут
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О Небо!
Зібралась шобла ідіотів із інтелектом скалозубів!
Взагалі то велика подяка 73% виборців, аби не Порошенко, дурбалеси!
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Зато весело...а гражданам слуги в принципе не нужньі. И сами они никому не служат. В отличии от рабского стада т.н. наріда😂
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И еще порция здорового юмора от Рожковой - Нам пора уже строить перерабатывающие заводы и начинать продавать какую-нибудь итальянскую вермишель.
Всех в Квартал-95 ))))
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Лапша на уши это любимое блюдо 73%, поэтому и нужны заводы для ее производства. Теперешних мощностей не хватает так как лапши надо много.
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Не говори ерунды! В разговоре специалистов они обмениваются информацией на неофициальном языке, так везде. Например при обсуждении численного моделирования роста кристалла я говорю НЕ "при потере устойчивости формируется малоамплитудное возмущение" а "тут пыпсик вырос" - так в два раза БЫСТРЕЕ обмен информацией.
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так может они на "неофициальном языке" обсуждают причёску маркаровой...

Может расшифруете пёрлы от Гончарука ))):
"Я полный профан в экономике - я юрист по образованию....
У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.....
Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент....
У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить.....
Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.."
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Интересно, что скажет по поводу этого геволта папа-проФФесор ЗЕ ?
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интересно, а хоть кто-то из высокоинтеллектуальных ( ) комментаторов слушал эту запись? или комментируют здесь только заголовки? как по мне, эта довольно топорно склеенная нарезка, режущая даже мой, далеко не музыкальный слух, вызывает очень большие сомнения в подлинности. о грамматических ошибках в комментариях даже упоминать не буду. в общем очень здорово воняет от этой записи Ылитными прахвесианалами деланной, а у гончарука нарисовался неплохой шанс поднять свой практически нулевой авторитет.
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*** (три звездочки в видео) єто типа - "Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений".
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Не говорите ерунды! В разговоре специалистов они обмениваются информацией на неофициальном языке, так везде. Например при обсуждении численного моделирования роста кристалла я говорю НЕ "при потере устойчивости формируется малоамплитудное возмущение" а "тут пыпсик вырос" - так в два раза БЫСТРЕЕ обмен информацией.
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Ничего сильно крамольного в записи не вижу. Просто собрался потрендеть про экономику продвинутый офисный планктон. А так, как с практической промышленностью и мать из них дела не имел, вот и вышли перлы про итальянскую вермишель и давайте что то строить.
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Якщо вже в зеленій команді Зєлю вважають за дебіла то що вже думати нам?..
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Глупец, который знает свою глупость,
Тем самым уже мудр.
А, глупец, мнящий себя мудрым -
Востину глупец.
Дхаммапада
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Этаже фсьо нарезка . вот и нарезались на морду в оливье.
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Я офігіваю з їхньої неосвіченності і неграмотності, ну мутити схеми вони мабуть вміють а от з економікою як наукою, там складно.Хоча, хіба я чогось іншого чекала від цих служок...
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Я бы в колени падал, лишь бы зашли производители электрокаров. Потом мы сами все технологии сопрём, но автопром это будущее. В электро машинах ничего сложного по сути нет. Батарейка. Вот тогда и будет положительный баланс. Нефть у россиян через белоруссию не надо будет покупать. Весь экономический пистец начался с машин
По сути запретили импорт б.у. Своего для народа предложили л.анус 80-х годов, и кредиты под 20 и больше годовых.
Хотите больше налогов с таможни, сделайте нормальные ставки. Иначе вообще нех не получите. Люди найдут как ввозить
Они жизнь не нюхали, разговор в детском саду
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Вони такі прикольні були б, як бы це не був уряд моеї України. А так, ганьба вам зебіли...
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итальянскую вермишель из отечественного зерна.... ну ну жги исчо...

разве что в африку продавать потом
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PS даже если условно "вермишель" делать тут и продавать там... то как минимум нужно чтобы тут был сырье, газ, электричество, топливо, налоги дешевле... любая продукция произведенная тут дороже будет.

а это нереально...
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Курс укрепляется а цены ростут, и к чему это? 😉
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Це гармонічні коливання на валютному ринку. Вони ініціюються і реалізуються тими, хто має можливість розпоряджатися валютними резервами і емісією національної валюти. Тут треба зважати на той фактор, що зміцнення гривні відбувається одночасно з падінням промислового виробництва. Якщо пам'ятати, що кількість грошей в державі має бути еквівалентною кількості товарів і послуг, то з падінням виробництва частина від загальної кількості грошей стає надлишковою і це прискорює процес інфляції, тобто знецінення гривні. Якщо відбувається абсолютно протилежний процес в умовах падіння економіки, зменшення експорту і негативного торговельного сальдо, значить, хтось викидає на валютний ринок велику кількість іноземної валюти і це призводить до падіння її курсу.
Але одночасно з продажем іноземної валюти відбувається і її скуповування і важливо на самому початку цієї фінансової махінації правильно задати і скоригувати в часі її алгоритм.
Зараз вже абсолютно зрозуміло, що зміцнення гривні є штучним і фінансові втрати заробітчан є чи не найважливішою рушійною силою цього процесу. Падіння курсу долара на 5 тисяч гривень від кожної тисячі доларів, при загальному об'ємі переведеної в Україну заробітчанами за рік валюти в 11 млрд. доларів, принесло фінансовим махінаторам з НБУ 5.5 млрд гривень, а це складає 230 млн. доларів, які знову можна викидати на валютний ринок і продовжувати зміцнювати гривню.
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А раньше в Украине был *борщевой набор*. Зебилам не скрепно. Теперь *оливье набор*. Хорошо, что не для щей или шаурмы. Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 7394
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Гончарук - Маркарова - Рожкова - КРЫСЫ.
Урок - Зеленскому: или-или, но КРЫС нужно избавляться.
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