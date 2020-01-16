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Все про:відставка (576) Слуга народу (594) Гончарук_Олексій (452) Верещук (45)

 "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук

Парламентська фракція "Слуга народу" провела сигнальне голосування з приводу відставки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це заявила 15 січня о ефірі "Еспресо.TV" нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Мої колеги висловлювали обурення такими словами пана прем'єра Гончарука. Ми не будемо стверджувати, тому що цей голос лише схожий на прем'єра Гончарука. І ставили питання про його можливу відставку. Ми навіть голосували. Тобто це було сигнальне голосування", - сказала Верещук.

Вона додала, що у прем'єра при цьому є "річний імунітет" через затвердження плану дій уряду і державного бюджету.

"Єдиний, як я сьогодні розумію, варіант розвитку подій - це написане власноруч заяву паном прем'єром Гончаруком. Нехай рішення приймає президент [України Володимир Зеленський]. Я думаю, що це президент повинен прийняти рішення", - додала Верещук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

Журналістка Соня Кошкіна написала в Telegram, що, за її інформацією, в ході сигнального голосування під час засідання фракції за відставку прем'єра висловилися 10 депутатів від "Слуги народу". Вона додала, що голосування домігся депутат Олександр Дубінський, при цьому всі 10 тих, хто проголосував - "з орбіти" бізнесмена Ігоря Коломойського. "Цілих десять, ага, "слуг"... тільки що на фракції підтримали ідею відставки. Голосування домігся Дубінський, всі 10 тих, хто голосував - з орбіти ІВК", - заявила Кошкіна.

Слуга народу провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук 01
Слуга народу провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук 02
Слуга народу провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук 03

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170177
 
   
 Топ коментарі
 
Да не в Гончаруке дело, весь балаган зеленый пора гнать, пока еще есть откуда.
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А хто Ж ще не збагнув що шмаркля зелена ТУПИЙ СовковиЙ Клоун а його посіпаки ще й скавчать на Гончарука тому що він мокнув бидлоту в лайно "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 1125
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Да не в Гончаруке дело, весь балаган зеленый пора гнать, пока еще есть откуда.
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Они даже не понимают. Какое сигнальное голосование? У Гончарука годовой иммунитет и его нельзя отправлять в отставку.
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Мало того, прнщидениют Зєлєнскій НЕ МАЄ ПРАВА приймати рішення по відставці Гончарука, бо Гончарук є главою незалежної від прещидента(за Конституією) гілки влади. Рішення про відставку може приймати лише Верховна Рада і сам Гончарук. А у даному випадку - виключно Гончарук. І нема на те законної ради, є лише незаконні "хотєлки". Хоча Гончарук такий самий профан в економіці, як і Бубочка і для держави та громадян були б чудово, якби пішли обидва, захопивши і всіх депутатів.
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А если бы тебя самого выбрали бы президентов, наконец бы дождались процветающей Украины, причем на следующий же день! "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 5921
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Це до чого? 😁 Я непогано почуваюся у теперішньому стані. І взагалі вважаю, що кожен повинен займатися тією справою, яка приносить людям користь і самому задоволення. Обто клоун за пихо-емоційними характеристиками повинен бути професійним клоуном і смішити публіку, яка прийшла саме по сміятися. Свою роботу я роблю непогано і головне - отримую задоволення. 😁 А Бубочку ти не вмправдав. 😁 Бо для керування країною йому потрібно було б не лише вивчити еюКонституцію (ОСНОВНИЙ ЗАКОН) країни, але й нпухидюльно дотримуватися його.
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Ну, разве что Яременко ему обеспечит иммунодефицит...
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я так понимаю у них там даже в унитазах микрофоны встроены …. пишут везде и всех и в нужный момент выкладывают … писец какой то .
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Так і повинно бути. Контроль, контроль, і ще раз контроль.
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аааа , если бы это был контроль, а так это называется компромат и выложил его вовсе не "контролёр" .
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тебя больше волнует "с какой целью выложили?", а не то что ты услышал?
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меня волнуют не персоналии , а то что всё натыкано микрофонами . И ещё неизвестно кто и зачем это делает. Если бы этот разговор прошёл вчера, а выложили бы его сегодня - вообще нет вопросов , а так "пишущий" сам недалеко ушёл от "говорящих" .
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Отже нехай думають що говорять, що роблять. Як вважаєте, на заході набагато корупції менше тому, що там чесні? Ніт. Там тотальний контроль. Сусід стукає на сусіда навіть за прогрівання авто під вікнами. У нас соромно так робити, типу "фуу, стукач". А там не соромно.

Приклад з життя. Половина субсидінтів України мають достатні доходи для проживання, купують автівки. І коли на мого родича настукали сусіди, що він, отримуючи субсидії купив авто (євробляха ауді років 4 тому), то всі казали- які погані сусіди. А й справді, погані, не захотіли платити за газ людині, що сама може це зробити.
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вы для начала прочитайте отчёт комиссии ЕС о масштабах коррупции в Европе. Сумма убытков от коррупции свыше 300 лярдов и совсем не гривен.
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"Записи" разговоров давние, им несколько месяцев, на них обсуждается прогноз на 4 квартал 2019 года:
"у нас в четвертом квартале просядет экономический рост"

Источник: https://censor.net.ua/n3170150

Главные вопросы кто писал и почему не показывал это сразу, а вбрасывает именно сейчас, устраивая шоу?
До это их не беспокоило мнение премьера о преЗеденте.
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Вполне ожидаемая реакция лохтората.
Все 5 лет СМИ,принадлежащие олигархам,поливали дерьмом П.О.П. - они привыкли.
Уже 2й год вылизывают дупу вислюка-членограя,не переставая обвинять "папередников".
Ведь ЛОХторат не думает - за него это делает ТВ,радио,газеты,интернет.
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Маркарова, Рожкова исполнители Порошенко, Гончарук послушный инструмент также воспитанный во времена мародерства. Аферу с облигациями начали во времена Порошенко руками Маркаровой.
Неудивительно что Коломойский и его окружение против. Напоминает оборону Украины в 2014, когда только Коломойский организовал оборону, госпиталь и стал единственным кто назвал ***** врагом Украины.
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Про хорошего беню уже далеко не каждый зебил вякает... Ау, козломордый, меняй методичку!)))
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Уже не 2014 и высказывания и действия Коломойского диаметрально противоположны тем. Вернитесь в реальность.
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Что тогда, что сейчас против ***** и мародёра с бандой. Так что изменилось?
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"Напоминает оборону Украины в 2014, когда только Коломойский организовал оборону, госпиталь и стал единственным кто назвал ***** врагом Украины." это вы писали? Что по этому поводу Коломойский говорит сейчас? А то что он с мародёрам не смог вместе мародёрничать так это их личные обиды и к защите государства не имеют отношения.
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+100% защита государства это не сдача войск в котлы, не посылка моряков без оружия на смерть или в плен, это реальные действия по защите страны. Это никак не имеет отношения к мародеру. А то что Коломойский не мародерничал так честь и хвала.
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Ну реальных и законных действий по защите страны не было. А про мародёрничанье с Укрнафтой, и не только, вы что то забыли. И ведь до сих пор продолжает мародёрничать но у вас почему то это трансформируется в защиту страны? Но самое интересное это клоунада устраиваемая олигархами на выборах, когда олигархи поняли что их ставленнику, из них, конец, под суетились и подсунули клоуна олигарха и можно продолжать мародёрничать делая вид об эпических битвах между собой в судах далёких стран деля награбленное. А в жизни ничего не меняется как никто из них не защищал страну так и не защищает, только грабят.
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Что, слуги, правда глаза колет? Лучше бы активно поискали источник слива. И, если пошла такая пьянка, почему нет никакой реакции по сериалу с тРУБОЙ В ГЛАВНОЙ РОЛИ?!! Или искать "врагов" среди сторонников Порошенко сподручнее?
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Жопа, или не жопа, но игорный бизнес Беня ему поручит.
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помню последних двух "незаменимых"... стучали так кулаком как советует Кошкина)
интересно будет почитать Кошкину, что она будет писать, если дыра в бюджете будет 100млрд. как анонсировали на одной из записей...
Ну хочет Соня в премьерах водителя самоката, что поделать)
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Зеленский у Коломойского работает посыльным, и потому что больше никому не доверяет? Ты хоть сам понял о чем написал/процитировал, придурок? "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 9379
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Какой "квартал95"? Вот оно-шоу. И беплатное к тому же. 73% во время войны почему-то ну очень захотелось зрелищ.
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фестиваль самокатов скоро сменится на фестиваль лыж, причем кататься на них будут без снега и лубрикантов по голой земле или асфальту
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Ещё пару десятков восклицательных выставь. А то неубедительно.
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кінчених зебілів потрібно переконувати не знаками оклику, а нагайками.
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дай порохоботам волю :
рятує те,що Єс -лише одна з зараз маргінальних партій...
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Не впервые от тебя это слышим. С твоим менталитетом не в Европу, а в азиопу. Сутками бездельничает и работающих нагайками... надзирательница.
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ні тут все -таки ,здається,проблема з сексуальними нахилами..
На рівні підсвідомості..За Фройдом... "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 7501
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зате ти цілковито по Фрейду свідомий...
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дебилы конченые, вы не можете его в отставку отправлять... сборище дегенератов -эта партия зебилов
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Нет во власти былого свынарчуковского единодушия в процессе грабежа УУкраины.
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а почему "пустое место в голове" у зеленского а в отставку гончарука? "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 4581
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Потому, что есть опасение, что к власти придёт такой умный как ты, у которого этого "пустого места в голове" еще больше!
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4-ый однотипный коммент - флуд.
Вы должны понять - и люлюно, и пэпыно уже уплыло в небытие. Не вернётся. Грязные они. У них нет морального права мазать в грязи других через ботов, т.к. грязные не имеют такого морального права.
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абсолютно вірно.. порохоботи чомусь думають,що ЇХ ЧАС ЩЕ НАСТАНЕ... "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 5261
втім,у зажопів,заюльків і у Ляшка і Яцені теж така думка...
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Павліку, і чиє ж врємя настане?
Рєптілоїдів у шароварах, чи патріотів у трусіках?
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Это ты флуд и урод однотипный. Скоро мы таких как ты зебилов гнать вместе с кварталом будем. Так что сиди там, где сидишь и не тявкай.
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Свадебные фотографы и безработные пристроенные ЗЕ депутатами ВРУ в целом поддерживают Премьера, ибо , как и Гончарук, тоже считают ЗЕ половозрелым нелохом с ветром в голове . Это солидарность молчаливых ягнят

А что думает сам ЗЕ? Или он в очередной раз не может дозвониться до Баканова в Куршавель?
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Италия - парламентско- президентская Республика. Здесь президент не занимается банковской системой, экономическими законами итд. Этим занят каб. мин. А президент отвечает лишь за законность! И никто ему не бросает в лицо, что он не компетентен в вопросах, не касающихся его как президента.
Если у Гончарука проблемы, он не должен на президента кивать. Это он кабмин возглавляет.
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Пожалей Зюзика, бо ему соратнички серут в портки...
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Эти ваши кацапские производные от *сер* - ваш уровень. Общайтесь с себе подобными.
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Вот и готов новый соперник Зеленскому...
Снова премьера выгоняют и он потом возвращается...
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Про ГОнчарука-"політдіяча"...
харизми у Гончарука ще менше як у Безсмертного )))))))))
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Alex N Alex Noyt

Коломойско-путинские пдрсы даже не скрываются, что ставят на прослушку всех кого хотят совершенно спокойно, и нетерпеливо бьют копытами, чтобы поставить свою марионетку на премьера. ШО там "найвеличний"? Как разрулит?
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Маячня.
Немає у Коломойського аж такої сили у парламенті.
У "співчуваючих Дубинському" у монобільості МАКСИМУМ 50 "штиків"


СОРОС(котрому заборонено в"їзд у велику кількість країн-Великобританія і всі країни Британської співдружності включно) РУЛИТЬ !!
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Этих тупорылых записывают всегда и везде... Представьте что мы услышим, когда записи віслюка выложат... а их таки выложат)
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Да, сделайте премьером кого-то из тех 3х жидов что грозились "*****" давать...
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у деяких порохоботів оргазм лише під записи "шлюбних ігор" парнокопитних "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 89
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Или они полные идиоты, или они не слушали, что говорил Гочарук.
Что не так? проблема в чём?
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что против команды президента и правительства работает много людей.
«С самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, главная цель работы правительственной команды - «перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов и договорняков».
Гончарук отметил, что его команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.
«Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе!», - подчеркнул премьер.
Кроме того, Гончарук обратил внимание на ряд позитивных изменений в экономике.
«Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%», - написал он.
Среди прочего, он с иронией отреагировал на опубликованные накануне записи: «Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!».
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