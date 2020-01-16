 "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук

Про це заявила 15 січня о ефірі "Еспресо.TV" нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Мої колеги висловлювали обурення такими словами пана прем'єра Гончарука. Ми не будемо стверджувати, тому що цей голос лише схожий на прем'єра Гончарука. І ставили питання про його можливу відставку. Ми навіть голосували. Тобто це було сигнальне голосування", - сказала Верещук.
Вона додала, що у прем'єра при цьому є "річний імунітет" через затвердження плану дій уряду і державного бюджету.
"Єдиний, як я сьогодні розумію, варіант розвитку подій - це написане власноруч заяву паном прем'єром Гончаруком. Нехай рішення приймає президент [України Володимир Зеленський]. Я думаю, що це президент повинен прийняти рішення", - додала Верещук.
Журналістка Соня Кошкіна написала в Telegram, що, за її інформацією, в ході сигнального голосування під час засідання фракції за відставку прем'єра висловилися 10 депутатів від "Слуги народу". Вона додала, що голосування домігся депутат Олександр Дубінський, при цьому всі 10 тих, хто проголосував - "з орбіти" бізнесмена Ігоря Коломойського. "Цілих десять, ага, "слуг"... тільки що на фракції підтримали ідею відставки. Голосування домігся Дубінський, всі 10 тих, хто голосував - з орбіти ІВК", - заявила Кошкіна.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
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Чи, наперкір ворогу?.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Приклад з життя. Половина субсидінтів України мають достатні доходи для проживання, купують автівки. І коли на мого родича настукали сусіди, що він, отримуючи субсидії купив авто (євробляха ауді років 4 тому), то всі казали- які погані сусіди. А й справді, погані, не захотіли платити за газ людині, що сама може це зробити.
"у нас в четвертом квартале просядет экономический рост"
Источник: https://censor.net.ua/n3170150
Главные вопросы кто писал и почему не показывал это сразу, а вбрасывает именно сейчас, устраивая шоу?
До это их не беспокоило мнение премьера о преЗеденте.
Все 5 лет СМИ,принадлежащие олигархам,поливали дерьмом П.О.П. - они привыкли.
Уже 2й год вылизывают дупу вислюка-членограя,не переставая обвинять "папередников".
Ведь ЛОХторат не думает - за него это делает ТВ,радио,газеты,интернет.
Неудивительно что Коломойский и его окружение против. Напоминает оборону Украины в 2014, когда только Коломойский организовал оборону, госпиталь и стал единственным кто назвал ***** врагом Украины.
интересно будет почитать Кошкину, что она будет писать, если дыра в бюджете будет 100млрд. как анонсировали на одной из записей...
Ну хочет Соня в премьерах водителя самоката, что поделать)
рятує те,що Єс -лише одна з зараз маргінальних партій...
На рівні підсвідомості..За Фройдом...
Вы должны понять - и люлюно, и пэпыно уже уплыло в небытие. Не вернётся. Грязные они. У них нет морального права мазать в грязи других через ботов, т.к. грязные не имеют такого морального права.
втім,у зажопів,заюльків і у Ляшка і Яцені теж така думка...
Рєптілоїдів у шароварах, чи патріотів у трусіках?
А что думает сам ЗЕ? Или он в очередной раз не может дозвониться до Баканова в Куршавель?
Если у Гончарука проблемы, он не должен на президента кивать. Это он кабмин возглавляет.
Снова премьера выгоняют и он потом возвращается...
харизми у Гончарука ще менше як у Безсмертного )))))))))
Alex N Alex Noyt
Коломойско-путинские пдрсы даже не скрываются, что ставят на прослушку всех кого хотят совершенно спокойно, и нетерпеливо бьют копытами, чтобы поставить свою марионетку на премьера. ШО там "найвеличний"? Как разрулит?
Немає у Коломойського аж такої сили у парламенті.
У "співчуваючих Дубинському" у монобільості МАКСИМУМ 50 "штиків"
СОРОС(котрому заборонено в"їзд у велику кількість країн-Великобританія і всі країни Британської співдружності включно) РУЛИТЬ !!
Что не так? проблема в чём?
«С самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, главная цель работы правительственной команды - «перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов и договорняков».
Гончарук отметил, что его команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.
«Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе!», - подчеркнул премьер.
Кроме того, Гончарук обратил внимание на ряд позитивных изменений в экономике.
«Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%», - написал он.
Среди прочего, он с иронией отреагировал на опубликованные накануне записи: «Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!».