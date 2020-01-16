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Все про:Іран (424) Канада (752) чорна скринька (19) Гарно Марк (1)

 Чорні скриньки з літака МАУ досі в Ірані, - міністр транспорту Канади Гарно

Бортові самописці з літака "Міжнародних авіаліній України", який збили в Тегерані, досі залишаються в Ірані.

Про це заявив журналістам в Оттаві міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорні скриньки лежать в Ірані, який веде розслідування", - сказав Гарно.

За його словами, 10 членів канадської групи швидкого розгортання вже працюють в Ірані, а посадові особи Ради з безпеки транспорту розпочали розслідування щодо збитого літака МАУ.

"Рада з безпеки транспорту Канади також готова розгорнути свою другу групу слідчих для участі у завантаженні даних бортового самописця та їхньому аналізі ... щойно ми дізнаємося, де це відбуватиметься", - зауважив канадський міністр.

"Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно

Гарно нагадав, що він і міністри закордонних справ України, Швеції, Афганістану і Великої Британії планують зустрітися 16 січня, щоб вимагати "повної співпраці з боку іранської влади", пише УНІАН.

"Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170172
 
 
 Топ коментарі
 
Чёрные ящики нужны. С их информацией судом устанавливается причина
катастрофы и ответственное за это лицо. Варианты на основании заключений :
1) Техническая неисправность самолета - отвечает компания перевозчика;
2) Теракт в воздухе( взрыв) - отвечает страна , откуда взлетел самолёт;
3) Самолёт сбит в воздухе -- отвечает с б и в ш а я сторона, но не страна
4) Технические неполадки во время полёта--- гроза, попадание птиц в двигатель и др. -форс-мажор
5) И другие.
На основании суда определяется ответчик и сумма компенсации.
Выгодно перевести в форс-мажор и отделаться страховкой.
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Про дипломированного КВНщика юриста, отправившего в Иран наших специалистов без оформления нужных документов.
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Главное, чтобы они не попали в руки команды паяцев. Тогда капец выяснению истины. Цирк, зоопарк и песни 95 квартала...
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Стало быть, права была Лана Зеркаль, когда рекомендовала Украине инициировать созыв Совбез ООН? Мало самого факта признания Ираном акта уничтожения пассажирского авиалайнера их ракетой, важно соблюсти ВСЕ предусмотренные формальности. А расшифровка содержимого "черных ящиков",- одна из них. И важно, чтобы они не попали в руки величайших манипуляторов современности,- рашистов. А затягивание момента передачи нам ЧЯ может свидетельствовать о факте ведущихся переговоров Ирана с роSSией.
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Прав. Ведь в чёрных ящиках записано что, ракета была из за паребрика, оператор тоже, и приказ тоже от туда пришёл.
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Чёрные ящики нужны. С их информацией судом устанавливается причина
катастрофы и ответственное за это лицо. Варианты на основании заключений :
1) Техническая неисправность самолета - отвечает компания перевозчика;
2) Теракт в воздухе( взрыв) - отвечает страна , откуда взлетел самолёт;
3) Самолёт сбит в воздухе -- отвечает с б и в ш а я сторона, но не страна
4) Технические неполадки во время полёта--- гроза, попадание птиц в двигатель и др. -форс-мажор
5) И другие.
На основании суда определяется ответчик и сумма компенсации.
Выгодно перевести в форс-мажор и отделаться страховкой.
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