 Чорні скриньки з літака МАУ досі в Ірані, - міністр транспорту Канади Гарно

Про це заявив журналістам в Оттаві міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чорні скриньки лежать в Ірані, який веде розслідування", - сказав Гарно.
За його словами, 10 членів канадської групи швидкого розгортання вже працюють в Ірані, а посадові особи Ради з безпеки транспорту розпочали розслідування щодо збитого літака МАУ.
"Рада з безпеки транспорту Канади також готова розгорнути свою другу групу слідчих для участі у завантаженні даних бортового самописця та їхньому аналізі ... щойно ми дізнаємося, де це відбуватиметься", - зауважив канадський міністр.
"Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу", - сказав він.
Гарно нагадав, що він і міністри закордонних справ України, Швеції, Афганістану і Великої Британії планують зустрітися 16 січня, щоб вимагати "повної співпраці з боку іранської влади", пише УНІАН.
"Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо", - наголосив він.
КВНщикаюриста, отправившего в Иран наших специалистов без оформления нужных документов.
катастрофы и ответственное за это лицо. Варианты на основании заключений :
1) Техническая неисправность самолета - отвечает компания перевозчика;
2) Теракт в воздухе( взрыв) - отвечает страна , откуда взлетел самолёт;
3) Самолёт сбит в воздухе -- отвечает с б и в ш а я сторона, но не страна
4) Технические неполадки во время полёта--- гроза, попадание птиц в двигатель и др. -форс-мажор
5) И другие.
На основании суда определяется ответчик и сумма компенсации.
Выгодно перевести в форс-мажор и отделаться страховкой.