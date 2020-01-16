 "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми "HARD із Влащенко", яку транслював телеканал ZIK.
"Сім разів. Ну, до десяти, може, шість. (Востаннє курив. - Ред.) у 2004 році, коли докторську писав. Але це не є слабкістю. Там всі курять, по-перше. По-друге, сьогодні це вже взагалі легалізували", - зазначив Милованов, відповідаючи на запитання про те, чи курив він марихуану.
При цьому міністр точно так і не сказав, чи виступає він за легалізацію марихуани чи ні.
"Ви знаєте, був (мається на увазі був "за"), але не впевнений", - додав Милованов.
Щодо того, чи є люди з нетрадиційною орієнтацією у владі і чому про це відкрито не говорять, він відповів лаконічно: "Це серйозне питання. Я хотів би, щоб ми були чесні в цілому, не тільки в цьому... Не знаю, але це має змінитися".
Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов заявив, що він хотів би платити людям, яких приймає на роботу, близько 120 тис. гривень на руки.
Також Милованов висловив думку, що в частині контракту, де йдеться про виплату премій керівництву "Нафтогазу", є помилка і її слід виправити.
"Министр на министре и министром погоняет" ?😜
а если о зарплате, то чего премьера нищим сделали, прям вычеркнули из списка успешных руководителей.
его интеллект залил мне весь монитор...
енто пипец просто...
🤔
ЗЕленые ЗЕленым не могут объяснить откуда 50 ярдов дыра в бюджете и, шо с этим делать, а ЗЕленый министр экономики в это время бредит про геев и дурь.
За полгода развил дыру.
С 2016 по 2019 год Украина набрала уже более 17 млрд$ кредита только от МВФ.
- У нас в партии есть геи!
- Не может быть!
- Да точно есть!
- Кто? Имя, имя скажи!
- Поцелуешь, скажу!
1.Узгодження плану Милованова.
2.Аналіз роботи коксо-хімічної промисловості.
3.Тестування якості глини після зняття
табувето.
4.Висвітлення засідання КМ в ЗМІ, зокрема на ПорноХаб з поміткою 21+.
мы деградировали как общество.... страной управляют артистичные наркоманы наровне с агресивными гопниками.......
- Первый раз я испытал наркотическое действие марихуаны, когда проверял Зеленского на алкогольное опьянение.
У них було два детородних органи - чоловічий та жіночий.
Гей це на генному рівні.
Andrey Pavlushin написав про дві проблеми в економіці України. Курс росте і курс падає.
Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари.
І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють.
При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті хто програють. Це нормально.
Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках.
Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасов, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу.
Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках.
В попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватись проти зміни курсу, а не намагатись його вгадати. Вгадати курс не може ніхто.
гораздо хуже, когда воруют так, как юлия тимошенко, которая уклала у украины 100 миллиардов долларов подписав газовые контранты
А от зебильных галюнов страдает вся страна...
А че дискриминация лесби, некро, зоо, мазо и садо....?
Не толерантно как то.... Можно на автора статьи и в суд подать!
( из статьи Игоря Лесева)
....И вот нагрянула соровская босота. Юное поколение компрадоров, которое харчевалось всегда за чужой счет. Сначала это были гранты. Они всегда выдавались за какое-то гуманитарное дерьмо. Попробуйте найти грантоеда в Украине, который получил бабосы за проектирование моста. Или за постройку технопарка. Вот щаз. Только на «развитие демократии» и «гендерного равенства». Ну и еще на «борьбу с коррупцией», это фишка последнего десятилетия.
Так у нас выросло поколение гомогрантусов. Такая себе свинота, которая никогда не задается вопросом, откуда у нее в корыте всегда жратва.
Стоит признать, в определенный исторический момент эта свинота выполняла и вполне полезные для общества функции. Целая серия коррупционных расследований заставляла власти хотя бы напрягаться.
Но этим летом произошла Большая соровская революция. Свинота вдруг получила ключи от закромов и теперь сама контролирует наполнение своего корыта. Но гомогрантусы - это ведь именно свиньи. Они не живут в общепринятых моральных императивах. Я скажу больше. Они вообще своих соотечественников презирают. Вокруг них тут живут пенсы, советикусы и прочие неудачники со стажем.
А если ты кого-то презираешь, важно ли для тебя его мнение? Риторический же вопрос. Поэтому все эти зарплаты Смилянского, Коболева, Витренко, а теперь и более мелкой свиноты из ВRDO и прочих «Видроджень» с их неадекватными премиями - это не вопрос морали. Сережа Лещенко искренне убежден, что он ничего не делая и путешествуя по миру, заслуживает из госбюджета - из наших с вами отчислений - ежемесячно получать по 588 тысяч гривен. Ну, потому что он в набсовете УЗ. Железнодорожник, ****, со стажем. Легко отличает рельсы от шпал. Он все это заслужил, ведь он особенный. Это же самое заслужили Найем, Залищук, Шабунин, Милованов, Малюська, Соколовская и еще десятки персонажей из этой новой расы.
Они по-настоящему недоумевают от нашего коллективного возмущения. Оно им непонятно. Они смотрят на нас как мусульмане, которым сказали, что Аллаха нет. Возмущения и обиды. И много патетики. О профессионалах, которые не могут за копейки работать. О западных стандартах. Хрю-хрю и к корыту.
Ну и самое херовое, что эта свинота делает - она узаконивает мародерство. Раньше все это называлось воровством и коррупцией. А сейчас они это называют зарплатой и премией. Т.е., гипотетически мы эту воровскую дрянь, которая объедает миллионы украинцев, необеспеченных самым базово необходимым, не сможем привлечь даже к ответственности. Они у нас воруют по закону.
Зато есть и хорошие моменты во всем этом дерьме. Вся эта грантовская свинота, теряя берега, теряет с ними и контакт с тем обществом, в котором она живет. Публичные рассуждения ДБЛ Милованова о том, что «невозможно прожить на 18 тысяч в месяц» абсолютно понятны людям, которые живут на 40 или на 100 тысяч в месяц. Но Милованов потому и ДБЛ, что не политик. Существо ведет себя в категории свиноты возле корыта. Он готов жрать больше, чем насыпано. Он и так жрет больше. Но он и ему подобные хотят донести до нас, что жрать больше именно ИМ - это норма.
Вот это и хорошо. Людям с зпл в 8-10 тысяч очень понятны и трогательны подобные рассуждения. Впереди местные выборы. И есть все предпосылки ожидать феерического пролета свиноты, превратившей страну в скотный двор.