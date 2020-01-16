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Все про:Мінекономрозвитку (182) марихуана (79) Милованов Тимофій (133)

 "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі. ВIДЕО

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що він курив марихуану під час перебування в США, але це не є його слабкістю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми "HARD із Влащенко", яку транслював телеканал ZIK.

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"Сім разів. Ну, до десяти, може, шість. (Востаннє курив. - Ред.) у 2004 році, коли докторську писав. Але це не є слабкістю. Там всі курять, по-перше. По-друге, сьогодні це вже взагалі легалізували", - зазначив Милованов, відповідаючи на запитання про те, чи курив він марихуану.

При цьому міністр точно так і не сказав, чи виступає він за легалізацію марихуани чи ні.

"Ви знаєте, був (мається на увазі був "за"), але не впевнений", - додав Милованов.

Щодо того, чи є люди з нетрадиційною орієнтацією у владі і чому про це відкрито не говорять, він відповів лаконічно: "Це серйозне питання. Я хотів би, щоб ми були чесні в цілому, не тільки в цьому... Не знаю, але це має змінитися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов заявив, що він хотів би платити людям, яких приймає на роботу, близько 120 тис. гривень на руки.

Також Милованов висловив думку, що в частині контракту, де йдеться про виплату премій керівництву "Нафтогазу", є помилка і її слід виправити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170171
 
 
 Топ коментарі
 
Цуко...
ЗЕленые ЗЕленым не могут объяснить откуда 50 ярдов дыра в бюджете и, шо с этим делать, а ЗЕленый министр экономики в это время бредит про геев и дурь.
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Країною керують наркоші.
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Не министр экономики а министр развития экономики.
За полгода развил дыру.
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Гм... А сколько раз того- ну в смысле глистов пошугал, скромно умолчал. Или подсчету не поддается?
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МИНИСТР КАБИНЕТА МИНИСТРОВ это как , кто знает ?
"Министр на министре и министром погоняет" ?😜
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упс, а кто знает, чем занимаеться министр кабинета министров, прям удивилсья, всякие шутки выдел, но это уже высшая лига
а если о зарплате, то чего премьера нищим сделали, прям вычеркнули из списка успешных руководителей.
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А ще він на днях порівняв трудові відносини з сексом...
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интервью у наркомана...

его интеллект залил мне весь монитор...
енто пипец просто...
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Цуко...
ЗЕленые ЗЕленым не могут объяснить откуда 50 ярдов дыра в бюджете и, шо с этим делать, а ЗЕленый министр экономики в это время бредит про геев и дурь.
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Не министр экономики а министр развития экономики.
За полгода развил дыру.
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Дыра начала расти при Порошенке, но порохосрань об этом не вспоминает.
"Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 2438
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Ти мені скажи де гроші, які перестав красти Порошенко?!
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Украине с 2019 по 2023 год надо ежегодно отдавать по 15 млрд$ по госдолгам, вместо 7,5 млрд$. Радуйтесь теперь афере Яценюка. "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 8507
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Вот и предъявляйте теперь все претензии этому Славе.
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Спалился кацап! Беги,скоро Пригожин будет разливать по половнику похлебки,в миски под столом!
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Так ты Слава? Перелогинься или прекрати тут истерику.
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https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/

С 2016 по 2019 год Украина набрала уже более 17 млрд$ кредита только от МВФ.
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А чем ещё заняться в тумане Кабака-кабаре Министров!?
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Для такого человека табу не существует. Значит, скоро им займется Яременко.
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Вчера Видать не только Правительство Курило , а и представители нц меншин Верховной Рады .
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судячи по вигляду мілованова-то за сьогодні 7 косяків він і скурив.
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та то он коксу с зелохом42 дунул, плющить маленько "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 2048
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Наркоші і... ще одне нехороше слово. "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 8859
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Они наркоши и 3,14дерасты в хорошем смысле или в плохом?
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То такое , по сравнению с тем , что он на брифинге официально признал себя дебилом .
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Ще зовсім недавно ми обговорювали теми навіщо Україні томос, закон про захист мови та інші питання, які "на хліб не намажеш", зараз на повістці дня - чи слабість маріхуана і нетрадиційна сексуальна орієнтація. Приорітети змінились. Нарід мудрий - він зробив це разом.
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Теперь понятна его неадекватность. Он до сих пор укуренный
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Беседа двух членов слуги народа:
- У нас в партии есть геи!
- Не может быть!
- Да точно есть!
- Кто? Имя, имя скажи!
- Поцелуешь, скажу!
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Повістка дня на засіданні КМ:
1.Узгодження плану Милованова.
2.Аналіз роботи коксо-хімічної промисловості.
3.Тестування якості глини після зняття табу вето.
4.Висвітлення засідання КМ в ЗМІ, зокрема на ПорноХаб з поміткою 21+. "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 9738
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"Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 913Косит под одного мужчину... Только ему до него как Роскосмосу до SpaceX...
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Раскудахтались. Европейские ценности еще никто не отменял.
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"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. последний раз курил" верим.......мля посмотрите на его морду и мурчяние..... торчек со стажем.... беня был прав......

мы деградировали как общество.... страной управляют артистичные наркоманы наровне с агресивными гопниками.......
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Раньше говорили что мародеры, теперь наркоманы. Вам не угодишь.
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Милованов:

- Первый раз я испытал наркотическое действие марихуаны, когда проверял Зеленского на алкогольное опьянение.
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Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали", - отметил Милованов, отвечая на вопрос о том, курил ли он марихуану.Источник: https://censor.net.ua/n3170171


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Згадайте біблію. Там чоловіки в далеку давнину (левіти, вища каста евреїв) народжували.
У них було два детородних органи - чоловічий та жіночий.
Гей це на генному рівні.
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Это не власть, а сборище дегенератов наркоманов и заднеприводных, начиная со светлейшего наркомана осла Оманского. Скоро вместо пшеницы в Украине будут выращивать мак и коноплю.
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Согласен,и до этих были п..расы редкие
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У випадку з Міловановим є впевненість, що на "траві" він не зупинився. Те, що він каже про економіку, дуже нагадує наркоманське марення під "важкими" "речовинами"....
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Ошибка - сам Милованов на должности министра. Прочитайте его пост в Фейсбуке по экспорту и импорту - полная экономическая импотенция. Знания на уровне первокурсника экономического техникума.
Andrey Pavlushin написав про дві проблеми в економіці України. Курс росте і курс падає.
Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари.
І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють.
При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті хто програють. Це нормально.
Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках.
Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасов, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу.
Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках.
В попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватись проти зміни курсу, а не намагатись його вгадати. Вгадати курс не може ніхто.
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На черзі роз'яснення Віслюка що кокс це не слабкість.
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Он и во время эфира покуримшый был... походу
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За полгода от дебила не услышали ни одной "мысли" об экономике. Хотя успел нам обо всем другом пропи..деть. Самым большим экономистом середи зеленых оказался ихонный вождь - у него хотя бы примитивное понимание. Премьер всех министров грек Ухандокали - профан, а министр экономики - вообще не заморачивается.
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Та все вже легалізували, аж бридко. "Почьом опіум для народа?" Йдеш по Лас-Вегасу - тільки травою і дихаєш, кожен ідіот навколо смалить. Залишилось тільки легалізувати крадійство бюджетних грошей і "жізнь удалась !", хіба не так "пане професоре"?
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всем нормальным людям пофиг и на траву и на геев

гораздо хуже, когда воруют так, как юлия тимошенко, которая уклала у украины 100 миллиардов долларов подписав газовые контранты
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Так там же все наркоманы. Анализов мы так и не увидим - они уже сами сознаются.
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Да, что то забористое они курят.
А от зебильных галюнов страдает вся страна...
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Я так понимаю он и перед интервью покурил . Причём курит перед каждым интервью .
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Один весьма уважаемый в ЗЕ-балагане господин как-то озвучил диагноз Миклована - дебил. Опровержения не последовало. Так чему ж удивляться? Дебил он и есть дебил.
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ОХУ-ТЬ ВАЖНЫЕ ГОС проблемы...... Марихуана и геи!
А че дискриминация лесби, некро, зоо, мазо и садо....?
Не толерантно как то.... Можно на автора статьи и в суд подать!
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УЗАКОНЕННОЕ МАРОДЕРСТВО
( из статьи Игоря Лесева)
....И вот нагрянула соровская босота. Юное поколение компрадоров, которое харчевалось всегда за чужой счет. Сначала это были гранты. Они всегда выдавались за какое-то гуманитарное дерьмо. Попробуйте найти грантоеда в Украине, который получил бабосы за проектирование моста. Или за постройку технопарка. Вот щаз. Только на «развитие демократии» и «гендерного равенства». Ну и еще на «борьбу с коррупцией», это фишка последнего десятилетия.
Так у нас выросло поколение гомогрантусов. Такая себе свинота, которая никогда не задается вопросом, откуда у нее в корыте всегда жратва.
Стоит признать, в определенный исторический момент эта свинота выполняла и вполне полезные для общества функции. Целая серия коррупционных расследований заставляла власти хотя бы напрягаться.
Но этим летом произошла Большая соровская революция. Свинота вдруг получила ключи от закромов и теперь сама контролирует наполнение своего корыта. Но гомогрантусы - это ведь именно свиньи. Они не живут в общепринятых моральных императивах. Я скажу больше. Они вообще своих соотечественников презирают. Вокруг них тут живут пенсы, советикусы и прочие неудачники со стажем.
А если ты кого-то презираешь, важно ли для тебя его мнение? Риторический же вопрос. Поэтому все эти зарплаты Смилянского, Коболева, Витренко, а теперь и более мелкой свиноты из ВRDO и прочих «Видроджень» с их неадекватными премиями - это не вопрос морали. Сережа Лещенко искренне убежден, что он ничего не делая и путешествуя по миру, заслуживает из госбюджета - из наших с вами отчислений - ежемесячно получать по 588 тысяч гривен. Ну, потому что он в набсовете УЗ. Железнодорожник, ****, со стажем. Легко отличает рельсы от шпал. Он все это заслужил, ведь он особенный. Это же самое заслужили Найем, Залищук, Шабунин, Милованов, Малюська, Соколовская и еще десятки персонажей из этой новой расы.
Они по-настоящему недоумевают от нашего коллективного возмущения. Оно им непонятно. Они смотрят на нас как мусульмане, которым сказали, что Аллаха нет. Возмущения и обиды. И много патетики. О профессионалах, которые не могут за копейки работать. О западных стандартах. Хрю-хрю и к корыту.
Ну и самое херовое, что эта свинота делает - она узаконивает мародерство. Раньше все это называлось воровством и коррупцией. А сейчас они это называют зарплатой и премией. Т.е., гипотетически мы эту воровскую дрянь, которая объедает миллионы украинцев, необеспеченных самым базово необходимым, не сможем привлечь даже к ответственности. Они у нас воруют по закону.
Зато есть и хорошие моменты во всем этом дерьме. Вся эта грантовская свинота, теряя берега, теряет с ними и контакт с тем обществом, в котором она живет. Публичные рассуждения ДБЛ Милованова о том, что «невозможно прожить на 18 тысяч в месяц» абсолютно понятны людям, которые живут на 40 или на 100 тысяч в месяц. Но Милованов потому и ДБЛ, что не политик. Существо ведет себя в категории свиноты возле корыта. Он готов жрать больше, чем насыпано. Он и так жрет больше. Но он и ему подобные хотят донести до нас, что жрать больше именно ИМ - это норма.
Вот это и хорошо. Людям с зпл в 8-10 тысяч очень понятны и трогательны подобные рассуждения. Впереди местные выборы. И есть все предпосылки ожидать феерического пролета свиноты, превратившей страну в скотный двор.
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Не вводите гея в краску , зачем геев спрашивать за гейство ?
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