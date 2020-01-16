EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  903  20
Все про:ВР (5598) освіта (644) розвідка (1526) азартні ігри (26)

 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про розвідку, середню освіту та легалізацію азартних ігор

Народні депутати в четвер розглянуть у першому читанні законопроєкт про організацію і проведення азартних ігор.

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У першому читанні планується розгляд чотирьох законопроєктів "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 грудня народним депутатам не вистачило голосів, щоб ухвалити законопроєкт у першому читанні. Парламентарії тоді ухвалили рішення відправити законопроєкт на доопрацювання в комітет.

Крім того, планується включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо законопроєкту №2691 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо удосконалення законодавчої процедури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мене звати Ольга і в моїй родині є залежний... Убивства теж є, але ви не даєте ліцензій", - нардеп Белькова про легалізацію азартних ігор. ВIДЕО

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0901 "Про повну загальну середню освіту", а також законопроєкти №1209-1 та 1210 про внесення змін до Податкового кодексу і деяких законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Порядок денний також передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів №2492 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу", №0863 щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності та №0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.

Також планується включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про штрафи за кнопкодавство нардепів набув чинності

У першому читанні депутати мають розглянути два президентських законопроєкти - №2412 "Про розвідку" та №2414 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

Згідно з порядком денним, депутати також розглянуть в першому читанні законопроєкти №1111 "Про фінансовий лізинг", №2166 "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)", №1109 щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону "Про споживче кредитування".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170169
 
 
 Топ коментарі
 
Ну у нас міністр 10 помилок у 2 абзацах тексту робить. Якщо вона міністр, то це ж таким має бути рівень вище середнього)))) От тому і будуть далі усрєднять!
 показати весь коментар
 
Да, согласен, среднее образование не совсем среднее.
Надо дальше усреднять.
 показати весь коментар
 
Головне пам'ятати що столиця Канади Торонто. Рада сегодня рассмотрит законопроекты о разведке, среднем образовании и легализации азартных игр - Цензор.НЕТ 1055
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, согласен, среднее образование не совсем среднее.
Надо дальше усреднять.
 показати весь коментар
 
 
Ну у нас міністр 10 помилок у 2 абзацах тексту робить. Якщо вона міністр, то це ж таким має бути рівень вище середнього)))) От тому і будуть далі усрєднять!
 показати весь коментар
 
 
Головне пам'ятати що столиця Канади Торонто. Рада сегодня рассмотрит законопроекты о разведке, среднем образовании и легализации азартных игр - Цензор.НЕТ 1055
 показати весь коментар
 
 
Они такое образование сотворили, что все выпускники пишут с ошибками, не знают гос. языка, хотя учатся в украинских школах, не читают украинскую литературу, не знают историю.И окончившие институты такие же. Вместо того, чтобы повышать уровень грамотности, они его опускают. Нужно убирать из школьной программы то, что чрезмерно в математике, физике, химии, а грамотность повышать, потому что она сразу показывает общий уровень интеллекта человека.
 показати весь коментар
 
Грамотность и интеллект не только от знания языка зависят. Так что вы фигню написали. Знания математики, и других точных наук ключ к технологическому успеху и бизнесу. А вы пропагандируете знающих язык батраков.
 показати весь коментар
 
и сделать его платным как вышку... , и вообще начального образования вполне хватит...
малороссам вполне достаточно уметь писать и читать...
 показати весь коментар
 
До речі, апологети совка пишаються що у СРСР освіта була безкоштовна.
МІФ
Після війни у старших класах навчання було платне.
 показати весь коментар
 
 
Как правило, пишут они тоже так себе, что на русском, что на украинском.
 показати весь коментар
 
Дубилет самый скромный.
И походу из всей ЗЕленой шоблы единственный, у кого голова не только для того, чтобы в нее есть.
 показати весь коментар
 
Не понятно, как до ЗЕленых необразованных имбицилов существовали разведка и образование.
А вот к азартным играм простейшие реально неравнодушны.
 показати весь коментар
 
 
Мать проработав 40 лет не прерывно, за 15 лет пенсии не получит одной вашей премии. Почтмейстер платит 25 процентов с зарплаты в бюджет Америки, он вчера сам признался. За то что почтамты убогие и посылки идут гораздо дольше чем новой почтой. Давайте тему про почтмейстера. С каких херов почтальоны не допулачают своих денег.
 показати весь коментар
 
Всем с двойным гражданством на ключевых постах предлагаю, ***** Зи бите. Не нужна вам сильная страна, отправили бабло мамочка, остальное все пох
 показати весь коментар
 
А закон про правила руху в держустановах на самокатах буде?
 показати весь коментар
 
 
Новости бизнес-террариума: «Газпром» задействует ЕРМАКА, БОЙКА И МЕДВЕДЧУКА, а Ахметов действует через Богдана 👇
================================================
" Неофициальные новости и версии, которые касаются известных и скрытых событий в украинском корпоративном мире, в бизнес-среде, где все про всех все знают иногда больше, чем хотелось бы.

Первая новость касается прямых контрактов «Газпрома» с украинскими компаниями о поставках газа в Украину.

Высокопоставленный источник издания The Page в «Газпроме» рассказал, что таких контрактов три и все компании указаны в отдельном протоколе, подписанном российской монополией и «Нафтогазом». Источник издания в Кабмине в свою очередь подтвердил эту информацию, уточнив, что компании-поставщики принадлежат ЮРИЮ БОЙКО, ВИКТОРУ МЕДВЕДЧУКУ И АНДРЕЮ ЕРМАКУ.

«По сути, речь идет о создании СХЕМЫ, когда газ в страну будет поставлять не одно, а три RosUkrEnergo. Все ТРИ КОМПАНИИ будут зарабатывать на этих поставках в пользу владельцев, которых в Москве считают так или иначе ПОЛЕЗНЫМИ В СИЛУ ПОЛИТИЧЕСКИХ причин», - сообщил собеседник The Page в правительстве. В «Газпроме» подробности поставок не комментируют, подчеркнув лишь, что компания Юрия Бойко начнет поставки уже с февраля.

В Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским внесена редакция законопроекта об игорном бизнесе, крайне выгодная компании «Пари Матч», рассказал The Page собеседник в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам. В документе, например, предусмотрено лицензирование любых ставок, в том числе и не на спортивные события.

«Большинству депутатов фракции в принудительном порядке дано указание голосовать за законопроект. Скорее всего, его примут в феврале», - отмечает источник издания.
Наконец, как рассказал собеседник издания The Page в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам, фактически все законопроекты, которые отрицательно влияют на бизнес предпринимателя Рината Ахметова, в том числе о росте ренты на добычу железорудного сырья, а также угля, не приняты по требованию Андрея Богдана.
 показати весь коментар
 
Ну теперь не только будут есть Шаурму , но и Играть в Карты в Верховной Раде и Вполне законно.
 показати весь коментар
 
Нам разведка доложила точно-
Что мы завтра в школу не пойдем.
Все налоги выплатим досрочно-
и в Одэссу на рулетку маханем..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору