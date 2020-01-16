 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про розвідку, середню освіту та легалізацію азартних ігор

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У першому читанні планується розгляд чотирьох законопроєктів "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 грудня народним депутатам не вистачило голосів, щоб ухвалити законопроєкт у першому читанні. Парламентарії тоді ухвалили рішення відправити законопроєкт на доопрацювання в комітет.
Крім того, планується включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо законопроєкту №2691 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо удосконалення законодавчої процедури.
У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0901 "Про повну загальну середню освіту", а також законопроєкти №1209-1 та 1210 про внесення змін до Податкового кодексу і деяких законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.
Порядок денний також передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів №2492 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу", №0863 щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності та №0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.
Також планується включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".
У першому читанні депутати мають розглянути два президентських законопроєкти - №2412 "Про розвідку" та №2414 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".
Згідно з порядком денним, депутати також розглянуть в першому читанні законопроєкти №1111 "Про фінансовий лізинг", №2166 "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)", №1109 щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону "Про споживче кредитування".
Надо дальше усреднять.
малороссам вполне достаточно уметь писать и читать...
МІФ
Після війни у старших класах навчання було платне.
И походу из всей ЗЕленой шоблы единственный, у кого голова не только для того, чтобы в нее есть.
А вот к азартным играм простейшие реально неравнодушны.
================================================
" Неофициальные новости и версии, которые касаются известных и скрытых событий в украинском корпоративном мире, в бизнес-среде, где все про всех все знают иногда больше, чем хотелось бы.
Первая новость касается прямых контрактов «Газпрома» с украинскими компаниями о поставках газа в Украину.
Высокопоставленный источник издания The Page в «Газпроме» рассказал, что таких контрактов три и все компании указаны в отдельном протоколе, подписанном российской монополией и «Нафтогазом». Источник издания в Кабмине в свою очередь подтвердил эту информацию, уточнив, что компании-поставщики принадлежат ЮРИЮ БОЙКО, ВИКТОРУ МЕДВЕДЧУКУ И АНДРЕЮ ЕРМАКУ.
«По сути, речь идет о создании СХЕМЫ, когда газ в страну будет поставлять не одно, а три RosUkrEnergo. Все ТРИ КОМПАНИИ будут зарабатывать на этих поставках в пользу владельцев, которых в Москве считают так или иначе ПОЛЕЗНЫМИ В СИЛУ ПОЛИТИЧЕСКИХ причин», - сообщил собеседник The Page в правительстве. В «Газпроме» подробности поставок не комментируют, подчеркнув лишь, что компания Юрия Бойко начнет поставки уже с февраля.
В Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским внесена редакция законопроекта об игорном бизнесе, крайне выгодная компании «Пари Матч», рассказал The Page собеседник в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам. В документе, например, предусмотрено лицензирование любых ставок, в том числе и не на спортивные события.
«Большинству депутатов фракции в принудительном порядке дано указание голосовать за законопроект. Скорее всего, его примут в феврале», - отмечает источник издания.
Наконец, как рассказал собеседник издания The Page в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам, фактически все законопроекты, которые отрицательно влияют на бизнес предпринимателя Рината Ахметова, в том числе о росте ренты на добычу железорудного сырья, а также угля, не приняты по требованию Андрея Богдана.
Что мы завтра в школу не пойдем.
Все налоги выплатим досрочно-
и в Одэссу на рулетку маханем..