 Найманці РФ на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Про це йдеться в опублікованому в середу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Приблизно за 1 км на схід від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), прямуючи в східному напрямку, команда СММ (у складі - 5 - двох автомобілів) бачила нерухому зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на відстані орієнтовно 150–200 м на північ від свого місцеперебування; у двох випадках члени патруля Місії чули, як з цієї установки було здійснено сукупно 8 пострілів у північному напрямку", - йдеться в звіті.

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Зазначається, що патруль СММ благополучно залишив цей район

Крім того, окупанти обстріляли безпілотник Місії біля Шимшинівки на окупованій Луганщині.

"Здійснюючи політ безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії на північно-східній околиці н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), члени патруля Місії чули 7 пострілів і 10 черг зі стрілецької зброї орієнтовно за 700 м–1 км на захід. За оцінкою команди Місії, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на захід від позиції патруля СММ. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район", - повідомили в Місії ОБСЄ.