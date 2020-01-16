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Все про:безпілотник (433) ОБСЄ (2350) обстріл (5883) найманці РФ (959)

 Найманці РФ на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, що російські збройні формування вели вогонь із зенітної установки неподалік окупованого Золотого-5 (Михайлівки) на Луганщині.

Про це йдеться в опублікованому в середу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Приблизно за 1 км на схід від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), прямуючи в східному напрямку, команда СММ (у складі - 5 - двох автомобілів) бачила нерухому зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на відстані орієнтовно 150–200 м на північ від свого місцеперебування; у двох випадках члени патруля Місії чули, як з цієї установки було здійснено сукупно 8 пострілів у північному напрямку", - йдеться в звіті.

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Зазначається, що патруль СММ благополучно залишив цей район

Крім того, окупанти обстріляли безпілотник Місії біля Шимшинівки на окупованій Луганщині.

"Здійснюючи політ безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії на північно-східній околиці н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), члени патруля Місії чули 7 пострілів і 10 черг зі стрілецької зброї орієнтовно за 700 м–1 км на захід. За оцінкою команди Місії, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на захід від позиції патруля СММ. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район", - повідомили в Місії ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170167
 
 
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и пусть фигачат..они, ОБСЕ, все равно "слепые"...И ХРЕН ИХ КТО СЛУШАЕТ УЖЕ ГДЕ...пушниной видать хорошо затарены.. ...
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Вот , когда хлопнут ОБСЕ наглухо, тогда евровата поймет , что ********* глубоко ими озабочена. Может тогда изменится политика к убийцам и палачам ☝️☝️☝️
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а серийный №№ этой знитной установки ОБСЕ успела записать?
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.Что то не могу понять.. .................................................................

.

Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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Как же они могли??!
Адиннарот!
Какаяразница!
Может почувствовали что он небыл освящён попом гундяйского патриархата и потому считается пиндосско-сатанинским?
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