 Закон про штрафи за кнопкодавство нардепів набув чинності

Про це йдеться на сайті газети "Голос України", передає Цензор.НЕТ.
Кнопокодавство карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 - 85 000 грн). Процес голосування на пленарних засіданнях повинен фіксуватися на відео.
"У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо персонального голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність цього нардепа в залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє ВР про виявлений факт порушення вимог і доручає Лічильній комісії вилучити карту цього нардепа, потім проводить повторне голосування", - пояснили в парламентській газеті.
Після завершення голосування апарату Верховної Ради доручають підготувати повідомлення про порушення, яке разом з протоколом, стенограмою засідання і відеозаписом подають голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.
Якщо факт кнопкодавства зафіксує не нардеп, а журналісти, акредитовані в парламенті, вони можуть подати заяву в апарат Верховної Ради разом з фото- і відеодоказами.
Кворум для принятия решений в палате лордов составляет 30, а в палате общин - 40 парламентариев.
В настоящее время, по итогам последних выборов 2017 года, депутатский корпус палаты общин составляет 650 членов. После 2018 года планируется сократить число депутатов до 600 членов.
В настоящее время палата лордов насчитывает 795 членов и включает лордов духовных и светских.
там никто не выживет!
Mikhail Golub
@golub
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Выбери своего бойца. 5,000 грн хирургу или 500,000 грн Мустафе Найему.
https://strana.ua/news/day=2020-1-15.html
Врачи зарплату с карты вообще не снимают,.
Иди себе лучше сена купи, так как осел здесь ты.
за порушення - два роки ув'язнення.
у тебя ломка наверное будет)
Класс! Что не придумаешь, когда не за что зацепиться