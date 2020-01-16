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 Політика України
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Все про:ВР (5598) кнопкодавство (51)

 Закон про штрафи за кнопкодавство нардепів набув чинності

Сьогодні, 16 січня, набув чинності закон № 404-IX про штрафи для нардепів за неперсональне голосування. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата.

Про це йдеться на сайті газети "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Кнопокодавство карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 - 85 000 грн). Процес голосування на пленарних засіданнях повинен фіксуватися на відео.

"У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо персонального голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність цього нардепа в залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє ВР про виявлений факт порушення вимог і доручає Лічильній комісії вилучити карту цього нардепа, потім проводить повторне голосування", - пояснили в парламентській газеті.

Також читайте: Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство

Після завершення голосування апарату Верховної Ради доручають підготувати повідомлення про порушення, яке разом з протоколом, стенограмою засідання і відеозаписом подають голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.

Якщо факт кнопкодавства зафіксує не нардеп, а журналісти, акредитовані в парламенті, вони можуть подати заяву в апарат Верховної Ради разом з фото- і відеодоказами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170165
 
   
 Топ коментарі
 
Парубий такое простое решение не мог рассмотреть в течение стольких лет. По ушам ездил , создавал видимость работы при пустом зале.
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Давно пора, а то порохоботы уже на голову вылезли.
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Ясный пень. Парубий виноват шо зетипиллы выбрали Осла.
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В Британии уже сотни лет депутаты просто идут на лево и на право, там их считают и все. Нашим мудакам что только не придумывают, чтоб не намахивали.
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После окончания дебатов происходит голосование. Следует отметить, что его процедура весьма специфична. Во-первых, голосование - открытое и устное, а во-вторых, своеобразны его способы. Сначала спикер предлагает высказаться тем, кто «за», затем - тем, кто «против». При этом парламентарии выкрикивают, соответственно, «Да» (англ. «Aye») или «Нет» (англ. «Nay») - в палате общин, а в палате лордов - «Согласен» (англ. «Content») или «Не согласен» (англ. «Not-Content»). Спикер принимает решение в зависимости от распределения голосов. Если голоса разделились примерно поровну или у спикера возникли сомнения, то проводится повторное голосование, во время которого депутаты, в зависимости от занимаемой ими позиции по рассматриваемому вопросу, собираются по правую и левую руку от спикера.

Кворум для принятия решений в палате лордов составляет 30, а в палате общин - 40 парламентариев.



В настоящее время, по итогам последних выборов 2017 года, депутатский корпус палаты общин составляет 650 членов. После 2018 года планируется сократить число депутатов до 600 членов.


В настоящее время палата лордов насчитывает 795 членов и включает лордов духовных и светских.
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"турборежим" + Юзик + "британское голосование" = Закон про штрафи за кнопкодавство нардепів набув чинності - Цензор.НЕТ 8694 ???
там никто не выживет!

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51 тыща штрафа? ну, не снимет Яременко проститутку 1 раз.. напугали просто Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 9790
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Для бабці з пенсією 1638 грн штраф 51 тис це смертний вирок
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Если гражданин на віборах передаёт бюлетень другому и право голоса то это Уголовная ответственность! Почему высшего Занонодательного органа только штраф?
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Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 8984 Mikhail Golub

@golub

·24 мин

Выбери своего бойца. 5,000 грн хирургу или 500,000 грн Мустафе Найему.

https://strana.ua/news/day=2020-1-15.html



Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 7167



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Да не смешите.
Врачи зарплату с карты вообще не снимают,.

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А предложение штрафы платить из бюджета были?
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Парубий такое простое решение не мог рассмотреть в течение стольких лет. По ушам ездил , создавал видимость работы при пустом зале.
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Ясный пень. Парубий виноват шо зетипиллы выбрали Осла.
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ага.... і в кого "справка", питається...
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Парубий виноват, что превратил парламент в пустое место, виноват в том, что нужные стране законы клал по приказу порошенко под сукно.
Иди себе лучше сена купи, так как осел здесь ты.
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кажуть, зелені готують законопроект, який забороняє критикувати Ваву
за порушення - два роки ув'язнення.
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Давно пора, а то порохоботы уже на голову вылезли.
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И даже насрали на голову духовному лидеру Зеботов Цензора Ринату Аметову (в миру Славик Елажов)
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Порохоботы это и есть самые настоящие сепары, потому что они паскудят президента Украины, а значит и саму Украину.
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нагадати тобі про 5 років обпаскуджування попереднього президента ?
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А что в нем хорошего было, 5 лет то и делал, что грабил Украину.
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так и напишут в законопроекте - "низя ктитиковать Ваву"?
у тебя ломка наверное будет)
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думаю, вся країна з ентузіазмом візьметься за критику.
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видел уже твои "инсайды" не раз, по типу "говорят..."
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Кажуть?
Класс! Что не придумаешь, когда не за что зацепиться
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Спостерігаючи за дебілььно-матюхливою реакцією вершків зебільної фракції на цілковито об'єктивні вислови Гончарука, я переконана, що подібний законопроект готується.
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Бюджет Украины значительно пополнится. Среди дипутатов будет соревнование, кто незаметней нажмет кнопку. Но их будут ловить.
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хорошая новость. штрафы большие. понаблюдаем как будут выполнять.
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будуть зелені опариші намагатись підкупляти журналістів щоб не документували. а штраф смішний. людям відомо скільки коштує деколи питання по лобіюванню певних законів або поправок. допа за шмат металобрухту зі Львова 500 тис. дав з принципу а якщо рашка ще грошей підкине? кого зупинить штраф ціною вечері в ресторані ?
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Странно, пропихнуть Закон Украины за штраф в 2000 баксов? Реально один депутат нажмет 225 раз кнопку, заплатит пол ляма и все, получай народ Украины Закон...
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