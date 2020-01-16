 Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представники Канади відвідали місце аварії, в результаті якого загинули 57 канадських громадян, і незабаром займуться вивченням уламків літака. Іран видав канадській делегації в'їзні візи. До її складу увійшли два фахівці з Ради з транспортної безпеки.

"Вони відвідали місце катастрофи ... Двоє слідчих вивчать уламки. Те, що нам сказали іранці, нам буде дозволено брати участь не тільки в розшифровці (чорних. - Ред.) скриньок, але також в їхньому аналізі", - сказав міністр транспорту Канади Марк Гарно.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.