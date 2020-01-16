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Все про:Іран (424) Канада (752) чорна скринька (19)

 Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно

Канадці візьмуть участь у розшифруванні та аналізі чорних скриньок пасажирського лайнера Boeing 737 компанії МАУ в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представники Канади відвідали місце аварії, в результаті якого загинули 57 канадських громадян, і незабаром займуться вивченням уламків літака. Іран видав канадській делегації в'їзні візи. До її складу увійшли два фахівці з Ради з транспортної безпеки.

"Вони відвідали місце катастрофи ... Двоє слідчих вивчать уламки. Те, що нам сказали іранці, нам буде дозволено брати участь не тільки в розшифровці (чорних. - Ред.) скриньок, але також в їхньому аналізі", - сказав міністр транспорту Канади Марк Гарно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Ердоган обговорили збитий Іраном літак МАУ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170163
 
   
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Яскравий приклад. Показовий. До чорних скмигьок УКРАЇНСЬКОГО!!! лайнера допускаються канадці і попри гучні заяви поки не ає допуску УКРАЇНСЬКИХ спеціалістів. Чому це відбувається? Бо бородачі побачили, що Україна проковтне будь-який результат, в той час, як Канаді потрібна правда. І ще. Авторитет "одного з найвеличніши лідерів **********" Зєлєнского виявився явно надутим панчнкою Мєндєль і свитою цього діяча. Бо у світі лідер країни, який не аідстоює інтереси своєї країни, опускає не лише авторитет країни, а й власний теж. Причому власний - більше і швидше.
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Уважаемая страна и достойный премьер , очень хорошо , а то шайка членограя ,сфабриковала-бы результаты в пользу кремля
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Ось справжні хазяї України!
Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно - Цензор.НЕТ 3992

Ви зробили це разом! Радійте і пишайтеся!
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Насправді Україною керують олігархи мафіозі
Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно - Цензор.НЕТ 8138
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