 Трамп і Ердоган обговорили збитий Іраном літак МАУ

Про це повідомив представник Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Він розповів, що в ході телефонної розмови глави держав обговорили збитий Іраном літак "Міжнародних авіаліній України".

У зв'язку з цим вони висловили невдоволення лідерами в Тегерані, повідомив представник американської адміністрації.

Крім цього, Трамп і Ердоган торкнулися теми протестів в Ірані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра в Україну прибуде делегація з Ірану і фахівці "Боїнга", - Бутусов

Президенти обговорювали розвиток ситуації в Лівії за кілька днів до міжнародної конференції в Берліні, яка буде присвячена лівійському врегулюванню. Саміт відбудеться 19 січня.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.