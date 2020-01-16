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 Трамп і Ердоган обговорили збитий Іраном літак МАУ

Президенти США і Туреччини Дональд Трамп і Реджеп Ердоган обговорили ситуацію в Лівії, Сирії та Ірані.

Про це повідомив представник Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Він розповів, що в ході телефонної розмови глави держав обговорили збитий Іраном літак "Міжнародних авіаліній України".

У зв'язку з цим вони висловили невдоволення лідерами в Тегерані, повідомив представник американської адміністрації.

Крім цього, Трамп і Ердоган торкнулися теми протестів в Ірані.

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Президенти обговорювали розвиток ситуації в Лівії за кілька днів до міжнародної конференції в Берліні, яка буде присвячена лівійському врегулюванню. Саміт відбудеться 19 січня.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170162
 
 
 Топ коментарі
 
Бубочка в Омане на важной встрече. Найди разницу
Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет МАУ - Цензор.НЕТ 4850

Тот же Оман вчера, официальный приём.
Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет МАУ - Цензор.НЕТ 6016
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Ну, теперь понятно почему кацапы продали Турции свои ЗРК. Эти ЗРК сбивают больше гражданские самолеты, чем военные.
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США не нужно давать деньги хохлам - впустую
Им нужно помогать украинцам
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Ну, теперь понятно почему кацапы продали Турции свои ЗРК. Эти ЗРК сбивают больше гражданские самолеты, чем военные.
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Бубочка в Омане на важной встрече. Найди разницу


Тот же Оман вчера, официальный приём.

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Між своїми справами знайшов час і зайшов пагаваріть.
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Как скаазал мне один иранец - на рейсе была одна семейная пара из правительства Ирана, которая летела в США и много знала...
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и что?
проще было высадить и на подвал посадить
нахер самолет сбивать? это скандал на весь мир.
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Они же уже извинились. Что, их теперь вечно попрекать? (sarcasm)
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Ну да, проще обосраца на весь мир чем потихому кого то там прикопать
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США не нужно давать деньги хохлам - впустую
Им нужно помогать украинцам
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Что то они знают такое, чего не хочет знать Зе, зато почти все в Украине и в мире догадываются.
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