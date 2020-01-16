 Комісія Україна-НАТО розглянула пріоритети Річної національної програми на 2020 рік, - Кулеба

У Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів було розглянуто пріоритети Річної національної програми співробітництва України з Альянсом на 2020 рік. Як йдеться на Урядовому порталі, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів у штаб-квартирі Альянсу були обговорені актуальні питання взаємодії України з НАТО.



Так, учасники обговорили оцінку НАТО виконання Річної національної програми 2019 року та пріоритети Річної національної програми на 2020 рік, яка за своєю суттю та формою максимально наближена до формату Плану дій щодо членства в НАТО.

Також читайте: Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто

Також сторони обмінялися думками щодо нинішнього стану впровадження стандартів НАТО в Україні та перспектив втілення планів уряду на 2020 рік.

Кулеба зазначив, що українська влада уважно вивчила зауваження, які Альянс висловив в оцінці, та готова зробити все, аби врахувати їх у подальшій діяльності.