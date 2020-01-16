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 Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС

15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була снайперська активність.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 16 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету; два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки; поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поруч із Невельським – з великокаліберного кулемету", - йдеться у зведенні.

"Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снаряди, 120-мм міномету – 27 мін; поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів", - додали в штабі ОС.

Читайте: Від початку доби на Донбасі загинув боєць ОС, ворог застосовував заборонене озброєння калібру 152, 120 і 82 мм, - пресцентр

Вчора, 15 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початку цього періоду російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Травневого.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170160
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Они наших воинов убивают и калечат, а клоун войска отводит.
Вечная память павшему Герою!
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Для Українців це впт чежрч втрата, для України - горе, вбито ще одного її сина. Сподіваюся, це вбивство буде покаране, як важкий злочин, що кличе про помсту неба. Вічна пам'ять полеглому за Вітчизну воїну, глибокі співчуття і шана його родині. Одужання пораненим воїнам і смерть та забуття окупантам і колоборантам.
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Царство небесне загиблому. Спвчуття рідним і близьким.
А як це могло трапитися, пане президенте? В нас не стріляють? Ви ж дали таку команду, то чому стріляють? Чому вбивають? Чому у тій сірій зоні, звідки Ви відвели військових, ходять і їздять ворожі снайпера і терористи, які маскуються під місцевих малоросів?
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Они наших воинов убивают и калечат, а клоун войска отводит.
Вечная память павшему Герою!
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16 січня День пам'яті Кіборгів: сьогодні Україна згадує захисників ДАП...
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять та вічна слава синам та донькам полеглим за Україну та її кращу долю !
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