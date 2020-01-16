 Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 16 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету; два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки; поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поруч із Невельським – з великокаліберного кулемету", - йдеться у зведенні.

"Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снаряди, 120-мм міномету – 27 мін; поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів", - додали в штабі ОС.

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Вчора, 15 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початку цього періоду російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Травневого.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.



