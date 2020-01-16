 Висловлюємо глибоку стурбованість мілітаризацією окупованого Криму, - делегація ЄС на форумі ОБСЄ

Про це йдеться в заяві, озвученій делегацією Євросоюзу під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки в середу у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.
"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова з боку Росії, яка продовжує впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.
Нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Європейський Союз також вкотре закликав усі сторони виконати взяті на себе зобов’язання, оскільки "стійке політичне врегулювання конфлікту на сході України може бути досягнуто лише шляхом повного виконання Мінських домовленостей".
Это ж глубокая обеспокоенность, а не просто обеспокоенность! ☝️
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І тому будемо слухати росію в ПАРЄ, купувати російський газ, ОБСЄ буде мати серед своїх членів багато росіян, створювати робочі місця на росії, забувати про Карабах, Придністров'я, Абхазію...
Это сильно!!!
Заботы, заботы...
Как сказала одна моя коллега - так пох...й что аж неудобно.
Это совсем не то, что обыкновенная обеспокоенность.
Какие устрашающие эпитеты в следующий раз будут? Ведь рашкину реакцию на эти слова все знают. Слова, за которыми ничего не стоит
Вот
Пошлый фарс. Леволиберастическая Европа полностью разложилась. Не удивляет желание бритов выйти из этой гнилой шарашки...
Все, кто говорит, что Крым оккупирован - не хотят возврата.
Крым аннексирован !! На бытовом уровне это еще простительно (ну тупенькие они).
Неправильный диагноз - лечение бесполезно, и даже вредно.