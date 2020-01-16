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 Політика України, За кордоном
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 Висловлюємо глибоку стурбованість мілітаризацією окупованого Криму, - делегація ЄС на форумі ОБСЄ

Європейський Союз глибоко стурбований широкомасштабної мілітаризацією Росією окупованого Кримського півострова.

Про це йдеться в заяві, озвученій делегацією Євросоюзу під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки в середу у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова з боку Росії, яка продовжує впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.

Нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особливий статус Севастополя буде збережено в Конституції до деокупації Криму, - Кориневич

Європейський Союз також вкотре закликав усі сторони виконати взяті на себе зобов’язання, оскільки "стійке політичне врегулювання конфлікту на сході України може бути досягнуто лише шляхом повного виконання Мінських домовленостей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170159
 
 
 Топ коментарі
 
Что то давно так глубоко не "углублялись".
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Нет, ну минуту.
Это ж глубокая обеспокоенность, а не просто обеспокоенность! ☝️
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Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ

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І тому будемо слухати росію в ПАРЄ, купувати російський газ, ОБСЄ буде мати серед своїх членів багато росіян, створювати робочі місця на росії, забувати про Карабах, Придністров'я, Абхазію...
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Нет, ну минуту.
Это ж глубокая обеспокоенность, а не просто обеспокоенность! ☝️
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а потім і "особливу глибоку стурбованість" Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9231
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Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ

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І тому будемо слухати росію в ПАРЄ, купувати російський газ, ОБСЄ буде мати серед своїх членів багато росіян, створювати робочі місця на росії, забувати про Карабах, Придністров'я, Абхазію...
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Что то давно так глубоко не "углублялись".
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Вроде немного знаю ангельский, но к своему стыду не знаю глагол обеспокоиться, а уж глубоко обеспокоиться ... Пошел в словарь
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Ребята, год назад ваши заявления еще вызывали смех. Сейчас даже на улыбку не тянут. У нас Квартал рулит.
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Ну ничего. Придет время и вам тоже глубокую обеспокоенность выразят.
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..И погрохотали кацапские танки обратно из Крыма по мосту. Ведь им так серьёзно угрожают.
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А вот интересно, глубокая обеспокоенность - это уже после крайней обеспокоенности, или до, и какая степень обеспокоенности будет следующей ?
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Свєрхглубокая,глубочайшая,ну і бєспрєдєльная!!!!Як бачиш ще є куди виражатись. Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4024
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Это ещё озабоченности не было. А за глубокую я уже молчу.
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Выходит , что озабоченность это самый высший уровень давления ☝️🧐
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Мда...
Заботы, заботы...
Как сказала одна моя коллега - так пох...й что аж неудобно.
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Ну это ж совсем другое дело!
Это совсем не то, что обыкновенная обеспокоенность.
Какие устрашающие эпитеты в следующий раз будут? Ведь рашкину реакцию на эти слова все знают. Слова, за которыми ничего не стоит
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Интересно , что у них выше по уровню глубокая озабоченность, или глубокая обеспокоенность ?
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На цей раз дуже глибоко углубилися в своєю стурбованістю. Давно такого не було. Аж через зад відчувається у людей. Просто диво якесь. Особливо немчура яка будеє газопровід і Меркель повія ху@ла, жобоєди Франції.
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Широкой озабоченности еще не было, а пора бы для разнообразия...
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Ну слава богу! А то я думал, что "ОЗАБОЧЕННОСТЬ", "ГЛУБОКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ" и "КРАЙНЕ ГЛУБОКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ" в Европе, особенно в ОБСЕ уже кончилась. Хотя понятно откуда озабоченность пошла: русские из ОБСЕ с 31.12 по 14.01 бухают.
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А ввести против реши эмбарго и ничего не покупать и не продавать ей- СЛАБО ? Импотенты 😎😎😎
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Погибнут тысячи людей: ученые озвучили жуткий прогноз по глобальному потеплению ,России нужно подумать где расселять пустующих территориях сотни тысяч людей,а может миллионы людей а вообще я так думаю что ленивых и бухастых россиян в дальнейшем ждёт участь американских индейцев. Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7852
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Глубина обеспокоенности явно недостаточна. Тщятельнее нужно!
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Упс! Тока шо узнали что казламордые маниакально заполняют Крым оружием? Не, вы серьёзно? Или просто решили что щас подходящее время шота такое заявить, типа мы не даром свою ЕСовскую зарплату получаем.
Пошлый фарс. Леволиберастическая Европа полностью разложилась. Не удивляет желание бритов выйти из этой гнилой шарашки...
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Теперь то рашка перестанет туда военныю технику слать
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а что от них требуется? войну что ли пацакам объявить? это обычный европейский ФОРУМ для обмена мнениями
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А что вы ждете от ЕС, кроме обеспокоенности? Введения доп. санкций, которые им в одно место не уперлись, начать покупать дорогой американский газ, или может объявить войну? Неужели не понятно, что ЕС, реально беспокоится, только о своих интересах.
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Ой, а я как выражаю. Еще глубже обеспокоенность. Это так помогает в деокупации Крыма. Страшнее чем блокировка Севпотока2.
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Интересно, какая ***** не хочет возврата Крыма?
Все, кто говорит, что Крым оккупирован - не хотят возврата.
Крым аннексирован !! На бытовом уровне это еще простительно (ну тупенькие они).
Неправильный диагноз - лечение бесполезно, и даже вредно.
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При соитии хочется поглубже Побеспокоится , - Так и до Оргазма не далеко.
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При соитии хочется поглубже Побеспокоится , - Так и до Оргазма не далеко.
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Глибока стурбованість вже була. Давайте ще глибшу, або довшу. Таку як газопровід - від московії до Німеччини.
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Уважаемые заседатели, у нас сегодня на повестке дня глубокая обеспокоенность. Просьба всем принять позу грустного барана.
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Толку-то от вашей "глубочайшей обеспокоенности"!!! Современная Европа напоминает мне трусливого школяра, которого гнобят старшеклассники , а он надеется, что они его не будут лупить, если он будет отдавать деньги, что мама дала на завтрак в столовке.
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Просто интересно, сколько еще у этих мудаков степеней "обеспокоенности". Ну, это когда дело касается газированых кацапов. А вот любой наш мелкий косяк *уярят сразу, без всяких беспокойств. Лицемеры и вруны во главе с золотым тельцом.
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