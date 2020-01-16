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 Політика України
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Все про:Литва (477) Росія (14838) Донбас (12964) Януконіс (6)

 Росія почала конфлікт на Донбасі і мусить нести відповідальність за свої дії, - посол Литви Януконіс

Росія має нести відповідальність за свої дії на Донбасі, за те, що тривають обстріли.

Про це 15 січня заявив посол Литви в Україні Марюс Януконіс на круглому столі "Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд" у Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрозуміло, ми хочемо, щоб якомога швидше настав мир на сході України, але ми бачимо, що конфлікт не закінчується, ми бачимо обстріли, ми бачимо продовження цього конфлікту. І дуже важливо також не забувати, хто почав цей конфлікт, хто створив цей конфлікт. ... І Росія мусить нести відповідальність за свої дії", - сказав посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва робить все, щоб допомогти Україні захистити свій європейський вибір, - посол Януконіс

Він також зазначив, що був особисто здивований, що в "сірій зоні" на Донбасі живуть 600 тисяч осіб. "Це величезна цифра, і це конкретні люди з конкретними потребами і з конкретною складною ситуацією. І ми не повинні забувати про них", - сказав Януконіс і додав, що Литва і надалі допомагатиме жителям Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170156
 
 
 Топ коментарі
 
только прибалты посылают нах коцапов, а зеля с ним задружиться бежит аж спотыкается
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Не усі, бо там багато путінських холуїв.
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дончане и крымчане - заложники путлера
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Не усі, бо там багато путінських холуїв.
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Они заложники своей жадности и желания получать роSSийские пенсии ( а чаще сразу две), а кушать украинские продукты по украинским ценам, покупать в украинских аптеках оригинальные препараты по доступным ценам и т.д и т.п. И никто их насильно не гнал в рабство к путлеру. Сами гасали с триколорами и колорадками и орали: пУТИН ПРИДИ! пУТИН ВВЕДИ! Пришел и ввел! Получайте удовольствие!!!
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РФ думает она большая и может захватывать меньшие страны, которые слабее ее, но если маленькие страны объединяться, то они могут таких люлюей вместе дать РФ, что она больше ни на кого больше не будет нападать! В этот век даже можно без горячей войны уничтожить РФ - это используя инструменты Холодной войны! Понижать цены на нефть, санкции, лишения РФ рынков и т.д. РФ должна ответить за свои преступные действия!
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РФ велика, та дурна. Але розмір в політиці має невелике значення. Значення має воля. Он путін зовсім карлик, а завдяки духу всіх через х... кидає.
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только прибалты посылают нах коцапов, а зеля с ним задружиться бежит аж спотыкается
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так ему сурков зуб выбил, куда теперь ему деваться=))
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Зеля может к Кадырову метнуться. Он Зелю полюбит. И не раз.
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К сожалению, нынешняя власть в Украине считает иначе...
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НУ ТА ДА, Бубочка же сказало гражданский конфликт, а поездка министра обороны в подмосковье до тещи на блины, поставило в этом жирную точку.
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Важко перерахувати за яку кількість війн, вбивств, тероризму...повинна росія нести відповідальність. Це не до Литви, яка все розуміє, а до старої Європи: ви відновили росію у ПАСЄ та хочете російський газ. Тоді вам треба виконувати пораду про труси і хрестик.
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Віталій Портников, 15 січня 2020р.

Путін оголосив Україні війну

У своєму сьогоднішньому зверненні до Федеральних зборів Росії президент Володимир Путін запропонував провести масштабну конституційну реформу, що має суттєво змінити саму архітектуру держави
Сам Путін збирається остаточно відмовитись від участі у президентських виборах, однак в Росії буде суттєво збільшені можливості парламенту, уряду та регіональних лідерів. Це, звісно ж, послабить можливості будь-якого спадкоємця Путіна і створить для чинного президента інструменти для значного впливу на владу вже у новій якості. Ймовірно, Путін побажає стати очільником Державної Ради - як, скажімо, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв став після відставки головою Ради національної безпеки із посиленими у Конституції функціями. Однак про це ми дізнаємося тільки після того, як пропозиції Путіна конкретизують і винесуть на референдум.
Головне у пропозиціях Путіна, втім, не в цьому - а у відмові російського керівництва від пріоритету міжнародного права і міжнародних угод. Коли до російської Конституції будуть внесені зміни, російське внутрішнє законодавство отримає пріоритет перед будь-якими міжнародними зобов'язаннями Росії. А це означає, що самі ці зобов'язання не будуть мати жодного значення.
Пропозиції Путіна демонструють, що він зробив висновки з критики періоду захоплення Криму, коли політики й спостерігачі нагадували йому, Росія не тільки визнає територіальну цілісність України, але й зобов'язалась захищати цю цілісність у Будапештському меморандумі. Тепер все це для Кремля буде не дуже важливим навіть з правової, а не тільки з політичної точки зору - і договір з Україною, і Будапештський меморандум, і рішення міжнародних судів. Ба, більше - конституційні зміни закриють правовий шлях для повернення Криму будь-якому спадкоємцю Володимира Путіна. Закриють з однієї простої причини. Конституція Росії, у якій Крим і Севастополь визначені як суб'єкти Російської Федерації, матиме очевидний правовий пріоритет перед будь-якою міжнародною угодою, що її підпише будь-який очільник держави. Конституційний суд просто не матиме можливості схвалити таку угоду й погодитись із змінами до Конституції щодо Криму.
Мені можуть відповісти, що 2014 року російський Конституційний суд спокійно пішов і на порушення російської Конституції, й на невизнання міжнародних зобов'язань Росії - й нічого. Однак це був Конституційний суд авторитарного путінського режиму. Я ж виходжу з того, що погодитись із незаконністю приєднання Криму може тільки керівництво демократичної Росії - щоб одразу ж потрапити до правової пастки, яку зараз майстерно конструює Путін. Адже для того, щоб хоча б почати діалог про незаконність приєднання Криму до Росії новому керівництву країни доведеться знову змінювати Основний закон й відновлювати пріоритет міжнародного права. Що, зрозуміла річ, буде не таким простим завданням. Тому що в Росії - як би не виглядала у майбутньому її влада - ще дуже довго буде зберігатися "патріотична більшість", переконана, що "Крим наш" і що не можна створювати правових підстав для відмови від анексованого півострова.
Сьогоднішнє послання Володимира Путіна Федеральним зборам Росії означає, що президент сусідньої країни запрограмував конфлікт Росії та України на роки, на десятиріччя, навіть на період після своєї відмови від влади. Цей конфлікт тепер буде підкріплено не тільки військовими, економічними і політичними можливостями російського режиму, але й зафіксовано у правовому просторі Росії, у її Конституції. Ці зміни дозволять Кремлю готуватися до нових конфліктів й захоплень і не боятися більше міжнародного права чи українських позовів.
Сьогодні Путін, по суті, оголосив Україні війну - фактично відкриту війну. І якщо українці, замість того, щоб готуватися до цієї війни, будуть заспокоювати себе ілюзіями про можливість домовитися з агресором і підтримувати наївні очікування своєї некомпетентної влади, Українська держава просто може загинути.
https://espreso.tv/article/2020/01/15/***********************************************
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Януконис теж має тюркютське прізвище, якому зробили литовське закінчення.
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Тоді ще продовжую смішити. При ВКЛ тюрками (татарами, половцями...) була заселена Литва, Бєларусь і Сіверщина (тепер це Чернігівщина і частина Сумської обл.). Янук в перекладі з татарської означає - "прийшла душа" - говорять при народженні дитини. Зрозуміло?
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А це ще вам:

Кримська газета за анторопологічним типом Януковича визнала, що коріння президента походить від татар, розселених в Білорусі.
Сімферопольський тижневик "Голос Криму" опублікував дослідження, що доводить татарське походження президента Віктора Януковича.
"Корінь прізвища Янукович - татарський. Завглибшки за корінням він походить з татар, які прийняли християнство і опинилися на території Русі, Польщі. Його коріння в Білорусі, де литовські князі селили татар. Це видно навіть за антропологічним типом Януковича", - йде мова в газеті.
Перші татари з'явилися на території Великого князівства Литовського в XIV столітті, це були воїни хана Тохтамиша - вихідці з Причорномор'я і з Кримського півострова.
"Натерпівшись від усобиць в Золотій Орді, вони, кажучи мовою ********, попросили політичного притулку у литовського князя Вітовта. Той гостинно прийняв татар, влаштував їх до себе на військову службу, виділив хороші наділи на білоруських землях - на Віленщині і Мінщині", - оповідає автор статті.
Він відзначає, що в переліку чоловічих татарських імен є ім'я Янгільде, що означає "Прийшла душа" (у значенні "Дитина народилася"). Діалектні варіанти цього імені: Янай, Яниш, Янук.
Прізвище Янукович, стверджує газета, належала до одного з родів литовських татар Янук, і її носіями були жителі "невеликого шляхетського застінка, а нині села Януки Докшицького району". З цього селища ще до революції виїхав дід нинішнього українського президента, який багатьох років "колесив у пошуках заробітку, поки не осів на Донбасі".
https://tsn.ua/********/krimski-vcheni-viznali-yanukovicha-tipovim-tatarinom.html
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Януконис - чисто литовская фамилия! И очень распространенная. Если она фонетически что-то тюркское вам напоминает, не говорит о том, что он тюркского происхождения. Россия начала конфликт на Донбассе и должна нести ответственность за свои действия, - посол Литвы Януконис - Цензор.НЕТ 7714
Ваш экскурс в историю Литвы - ЛИШНИЙ. Я это знаю лучше вас, поверьте. И про крымских татар и караимов, откуда и как они появились в Литве известно. Это знает каждый школьник . В конце 14 века их Великий Князь Литовский Витаутас привез их в Литву. У нас до сих пор сохранились их поселения...
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Тоді що означає слово янук у перекладі з литовської і чому воно співпадає з татарською?
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А Янукович чисто бєларуське прізвище з татарського села!
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Белорусов к нам не приплетайте. Они славяне. Православные. А их язык самый близкий русскому.
Литовский язык - из летто-литовской группы индоевропейских языков: литовский, латышский, жематийский, прусский (в 20 веке считается исчезнувшим, т.к. умерли последние живые носители прусского языка). Мы католики. Литовский язык - самый древний и архаичный язык. Он близок к санкскриту - праязыку ВСЕХ индоевропейских языков. Поэтому все лингвисты, занимающиеся сравнительным языкознанием, изучают литовский язык.
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Не питання про мову, хоча санскрит є у багатьох мовах включаючи українську. Релігія взагалі тут ні до чого. А прізвища завжди переробляли додаючи своє закінчення.
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До російської мови ближче болгарська, бо з староболгарської була штучно створена російська мова.
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Дивно якось ви від білорусів відхрещуєтеся. У вас багато спільного, навіть зовнішність схожа. Як би вам цього не хотілось, але історію походження не змінити.
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При ВКЛ Бєларусь була під Литвою. У ті часи на Московщині (росії ще не було) майже ніхто не розмовляв російською, а Бєларусь говорила своєю мовою. Але це не усім зрозуміло.
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Шкода, що білоруси свою мову ігнорують та забувають.
Треба про литвинів більше почитати, та з'ясувати, що там міфи, а що історична правда.
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Литвини це сьогоднішні бєларуси. А литовці - основою формування литовців були балтські племена, предки яких, ототожнювані з носіями неолітичної культури човноподібних сокир, що проникли в басейн річок Німан і Даугава в першій половині 2-го тисячоліття до нашої ери, асимілювавши місцеве населення. На початку нашої ери тут сформувалися племена, що ввійшли пізніше до складу литовців, - власне литовці, або аукштайти, жемайти, скальви й надруви, а також частина судавів, південні групи куршів, земгалів і селів, частина північних прусів (бартів, нотангів, сембів). Скальви, надруви й частина прусів утворили в XVI столітті субетнічну групу летувинників (литовників).
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А я говорив об основі прізвища, яке завжди щось означає у всіх народів Землі.
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Абрамявічус теж чисто литовське прізвище?
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Ось вам приклад українського прізвища, яке переробили - Мустафійчук
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Що з того портрету? Я говорю про прізвище, а не те, що він має чи не має литовську кров.
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Усі все розуміють та бачать, але ніхто нічого не робить. Іноді складається враження, що Європа нас тримає як живий щит. Вони нами захищають від кацапських дикунів. От і все.
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Європа давно нас тримає я "живий щит" та спеціально закриває очі, щоб не бачити.
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Выдавать желаемое за действительное, основное направление внешней политики некоторых стран. Все прекрасно помнят кто принимал решения и отдавал приказы, когда и где начались военные действия, кто участник этих военных действий, а если есть желание можно легко понять и причины возникновения этого конфликта. Это желание навязать свою точку зрения вопреки всем известным фактам просто смешит и наводит на мысль о порядочности целого ряда политиков. Один из самых больших грехов это лжесвидетельство и возникает вопрос - ради чего идти на это? Вываляться в грязи ради того, чтобы угодить хозяину - тошнотворная картина.
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Да, все прекрасно помнят что это была РФ, когда окупировала Крым и послала на Донбасс своих солдат.
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Витиевато ты кацап изъяснился. Видно думал что прокатит. Но увы. Пшел.
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Странное заявление для зели. Ведь для него,кто начал войну-какая разница?
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Канфлікт начала кієвская хунта. Масква нє агрєсар. Масква - міратворєц. Паслушайтє, что сегодня гаваріт кієвская власть. Всє гаварят, что нада паміріть украінскій народ. Нікто нє гаваріт, что нада міріть рускіх с украінцамі.
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Почему это говорит дипломат другой страны, а не президент воюющей
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Снять премию у Пристайка и Выплатить Послу Литвы , как Патриоту Украины .
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