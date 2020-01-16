 Росія почала конфлікт на Донбасі і мусить нести відповідальність за свої дії, - посол Литви Януконіс

Про це 15 січня заявив посол Литви в Україні Марюс Януконіс на круглому столі "Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд" у Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрозуміло, ми хочемо, щоб якомога швидше настав мир на сході України, але ми бачимо, що конфлікт не закінчується, ми бачимо обстріли, ми бачимо продовження цього конфлікту. І дуже важливо також не забувати, хто почав цей конфлікт, хто створив цей конфлікт. ... І Росія мусить нести відповідальність за свої дії", - сказав посол.

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Він також зазначив, що був особисто здивований, що в "сірій зоні" на Донбасі живуть 600 тисяч осіб. "Це величезна цифра, і це конкретні люди з конкретними потребами і з конкретною складною ситуацією. І ми не повинні забувати про них", - сказав Януконіс і додав, що Литва і надалі допомагатиме жителям Донбасу.