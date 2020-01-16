 Росія почала конфлікт на Донбасі і мусить нести відповідальність за свої дії, - посол Литви Януконіс

Про це 15 січня заявив посол Литви в Україні Марюс Януконіс на круглому столі "Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд" у Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зрозуміло, ми хочемо, щоб якомога швидше настав мир на сході України, але ми бачимо, що конфлікт не закінчується, ми бачимо обстріли, ми бачимо продовження цього конфлікту. І дуже важливо також не забувати, хто почав цей конфлікт, хто створив цей конфлікт. ... І Росія мусить нести відповідальність за свої дії", - сказав посол.
Він також зазначив, що був особисто здивований, що в "сірій зоні" на Донбасі живуть 600 тисяч осіб. "Це величезна цифра, і це конкретні люди з конкретними потребами і з конкретною складною ситуацією. І ми не повинні забувати про них", - сказав Януконіс і додав, що Литва і надалі допомагатиме жителям Донбасу.
Путін оголосив Україні війну
У своєму сьогоднішньому зверненні до Федеральних зборів Росії президент Володимир Путін запропонував провести масштабну конституційну реформу, що має суттєво змінити саму архітектуру держави
Сам Путін збирається остаточно відмовитись від участі у президентських виборах, однак в Росії буде суттєво збільшені можливості парламенту, уряду та регіональних лідерів. Це, звісно ж, послабить можливості будь-якого спадкоємця Путіна і створить для чинного президента інструменти для значного впливу на владу вже у новій якості. Ймовірно, Путін побажає стати очільником Державної Ради - як, скажімо, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв став після відставки головою Ради національної безпеки із посиленими у Конституції функціями. Однак про це ми дізнаємося тільки після того, як пропозиції Путіна конкретизують і винесуть на референдум.
Головне у пропозиціях Путіна, втім, не в цьому - а у відмові російського керівництва від пріоритету міжнародного права і міжнародних угод. Коли до російської Конституції будуть внесені зміни, російське внутрішнє законодавство отримає пріоритет перед будь-якими міжнародними зобов'язаннями Росії. А це означає, що самі ці зобов'язання не будуть мати жодного значення.
Пропозиції Путіна демонструють, що він зробив висновки з критики періоду захоплення Криму, коли політики й спостерігачі нагадували йому, Росія не тільки визнає територіальну цілісність України, але й зобов'язалась захищати цю цілісність у Будапештському меморандумі. Тепер все це для Кремля буде не дуже важливим навіть з правової, а не тільки з політичної точки зору - і договір з Україною, і Будапештський меморандум, і рішення міжнародних судів. Ба, більше - конституційні зміни закриють правовий шлях для повернення Криму будь-якому спадкоємцю Володимира Путіна. Закриють з однієї простої причини. Конституція Росії, у якій Крим і Севастополь визначені як суб'єкти Російської Федерації, матиме очевидний правовий пріоритет перед будь-якою міжнародною угодою, що її підпише будь-який очільник держави. Конституційний суд просто не матиме можливості схвалити таку угоду й погодитись із змінами до Конституції щодо Криму.
Мені можуть відповісти, що 2014 року російський Конституційний суд спокійно пішов і на порушення російської Конституції, й на невизнання міжнародних зобов'язань Росії - й нічого. Однак це був Конституційний суд авторитарного путінського режиму. Я ж виходжу з того, що погодитись із незаконністю приєднання Криму може тільки керівництво демократичної Росії - щоб одразу ж потрапити до правової пастки, яку зараз майстерно конструює Путін. Адже для того, щоб хоча б почати діалог про незаконність приєднання Криму до Росії новому керівництву країни доведеться знову змінювати Основний закон й відновлювати пріоритет міжнародного права. Що, зрозуміла річ, буде не таким простим завданням. Тому що в Росії - як би не виглядала у майбутньому її влада - ще дуже довго буде зберігатися "патріотична більшість", переконана, що "Крим наш" і що не можна створювати правових підстав для відмови від анексованого півострова.
Сьогоднішнє послання Володимира Путіна Федеральним зборам Росії означає, що президент сусідньої країни запрограмував конфлікт Росії та України на роки, на десятиріччя, навіть на період після своєї відмови від влади. Цей конфлікт тепер буде підкріплено не тільки військовими, економічними і політичними можливостями російського режиму, але й зафіксовано у правовому просторі Росії, у її Конституції. Ці зміни дозволять Кремлю готуватися до нових конфліктів й захоплень і не боятися більше міжнародного права чи українських позовів.
Сьогодні Путін, по суті, оголосив Україні війну - фактично відкриту війну. І якщо українці, замість того, щоб готуватися до цієї війни, будуть заспокоювати себе ілюзіями про можливість домовитися з агресором і підтримувати наївні очікування своєї некомпетентної влади, Українська держава просто може загинути.
https://espreso.tv/article/2020/01/15/***********************************************
Кримська газета за анторопологічним типом Януковича визнала, що коріння президента походить від татар, розселених в Білорусі.
Сімферопольський тижневик "Голос Криму" опублікував дослідження, що доводить татарське походження президента Віктора Януковича.
"Корінь прізвища Янукович - татарський. Завглибшки за корінням він походить з татар, які прийняли християнство і опинилися на території Русі, Польщі. Його коріння в Білорусі, де литовські князі селили татар. Це видно навіть за антропологічним типом Януковича", - йде мова в газеті.
Перші татари з'явилися на території Великого князівства Литовського в XIV столітті, це були воїни хана Тохтамиша - вихідці з Причорномор'я і з Кримського півострова.
"Натерпівшись від усобиць в Золотій Орді, вони, кажучи мовою ********, попросили політичного притулку у литовського князя Вітовта. Той гостинно прийняв татар, влаштував їх до себе на військову службу, виділив хороші наділи на білоруських землях - на Віленщині і Мінщині", - оповідає автор статті.
Він відзначає, що в переліку чоловічих татарських імен є ім'я Янгільде, що означає "Прийшла душа" (у значенні "Дитина народилася"). Діалектні варіанти цього імені: Янай, Яниш, Янук.
Прізвище Янукович, стверджує газета, належала до одного з родів литовських татар Янук, і її носіями були жителі "невеликого шляхетського застінка, а нині села Януки Докшицького району". З цього селища ще до революції виїхав дід нинішнього українського президента, який багатьох років "колесив у пошуках заробітку, поки не осів на Донбасі".
https://tsn.ua/********/krimski-vcheni-viznali-yanukovicha-tipovim-tatarinom.html
Ваш экскурс в историю Литвы - ЛИШНИЙ. Я это знаю лучше вас, поверьте. И про крымских татар и караимов, откуда и как они появились в Литве известно. Это знает каждый школьник . В конце 14 века их Великий Князь Литовский Витаутас привез их в Литву. У нас до сих пор сохранились их поселения...
Литовский язык - из летто-литовской группы индоевропейских языков: литовский, латышский, жематийский, прусский (в 20 веке считается исчезнувшим, т.к. умерли последние живые носители прусского языка). Мы католики. Литовский язык - самый древний и архаичный язык. Он близок к санкскриту - праязыку ВСЕХ индоевропейских языков. Поэтому все лингвисты, занимающиеся сравнительным языкознанием, изучают литовский язык.
Треба про литвинів більше почитати, та з'ясувати, що там міфи, а що історична правда.