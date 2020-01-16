 Рух транспорту біля ТРЦ "Оcean Plaza" в Києві відновлено, - КМДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, комунальна корпорація "Київавтодор" залучила до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітників. Зараз транспортний рух вулицею відновлено.

Нагадаємо, увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Під час пориві тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомогаДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3170134