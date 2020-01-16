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Все про:КМДА (746) Київ (6810) ТРЦ (13)

 Рух транспорту біля ТРЦ "Оcean Plaza" в Києві відновлено, - КМДА

На вулиці Антоновича відновили асфальтне покриття, пошкоджене через прорив трубопроводу біля ТРЦ "Ocean Plaza".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, комунальна корпорація "Київавтодор" залучила до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітників. Зараз транспортний рух вулицею відновлено.

Нагадаємо, увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Під час пориві тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомогаДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3170134

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170155
 
 
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Тепленькая, то хер с ней, но у половины города отопления нет.
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В нормальних господарів є кондиціонери "холод/тепло". Та й зима тепла .
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Треба дякувати ремонтникам.Швидко спрацювали Движение транспорта возле ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве восстановлено, - КГГА - Цензор.НЕТ 3001
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Бойлери треба купляти . А теплоцентраль заборонити законодавчо . Бо дорого , неефективно та ще й небезпечно . Я давно відмовився .
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ага, а також перекласти всі електричні мережі, ото буде дешево!
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