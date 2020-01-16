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 Політика України
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 На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій, - заступниця голови ОП Ковалів

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів спростовує свою участь у нібито нараді з прем'єром Гончаруком, аудіозапис якої був поширений у середу ввечері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

"На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один з учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори дійсно мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", - написала Ковалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубинський

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170154
 
   
 Топ коментарі
 
Это не моя анаша, это порохоботы подкинули На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9684
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Только Оман? Земля, новый КЗоТ, новые участки разведения, новые зарплаты прокуратуры, депутатов, министров. Я даже уже не знаю, что важнее.
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Хто это такая? Хто слышал ее голос? Откуда все ети люди взялись?
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Великолепная сотрудница! она не знает где и когда, но помнит с кем
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Мєнять?
Нє, нє. Надо что б стадо накушалось доотвала, вкусняшек, которих оно прикупило 21.04.2019.
Шоколад ім нє нравился. Потянуло на говнєцо. Жрітє.
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Фальшивка 100%, послушать эти записи, так там кретины собрались, которые вообще не отдупляют, что с экономикой делать. Не могут такие люди управлять страной, не могут. Не верю, что наш народ избрал таких идиотов. Этого просто быть не может.
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Лучшие люди зекамандьі😂 Еще хуже народа...
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Рожкова - подружка Гонтаревой, при Пете ещё в НБУ появилась
Гончарук - советник Кубива, - при Пете
Сологуб - в НБУ, при Пете
Милованов - в НБУ при Пете
Ковалив - в АП (Нафтогаз, Кабмин) при Пете

Маркарова - в Кабмине тоже ещё при Пете

"новые лица", а так, да, - прикольно На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 1498
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Ну начнем с того, что сам Кубив из гнезда Яценюка, а уж его советник Гончарук...... ну это уж совсем натянуто для крепких уз с Петей. А все остальные настолько мелкие сошки при прошлой владе, что и говорить не стоит. Совет НБУ не регуляторный орган, а наблюдательный, а Милованов там был не по квоте президента, а по парламентской. Ковалив тоже всё больше по наблюдательным советам, в АП она уже при нынешних попала.
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так это из гнезда Яценюка представляли президента в ВР 8-го созыва, это из гнезда Яценюка в списках БПП он оказался, а затем в ПЕС? На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9905... ну я так понимаю, Юлька опять во всём виновата... хотя нет)... надо ещё раньше смотреть, там где он от "Наша Україна" депутатом был... но то правда обл. рада... а гнездо Яценюка "Фронт Змін" немного позже тоже обл. рада... исходя из твоей хронологической логики может то гнездо Ющенко? На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9905

Ковалив:

27 серпня 2014 року призначена членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг .[5]. 04 грудня була призначена в.о. голови комісії НКРЕКП [6]
З 26 червня 2015 року по листопад 2016 року - перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України [7], відповідальна за реформування корпоративного управління державних підприємств та інвестиційну політику.
З квітня 2016 року по квітень 2017 року - Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України"[8][9].
18 листопада 2016 року була звільнена з посади першого заступника Міністра економічного розвитку та торгівлі за власним бажанням.
З січня 2017 року - голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України.

и Зеленский с 2017 года президент, правильно я тебя понял?
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Милованов, парламентская квота... - а шо за коалиция была в ВР в то время... шо за такие фракции как нф и бпп память у тебя отшибло тоже?) ну хотя, допустим, - тут спорный момент, не "монобольшинство", может не петрово гнездо, а может и петрово)...
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Объяснять разницу между инвестиционным советом при президенте и заместителем руководителя Офиса президента Украины. нужно или обойдемся? А что касается Кубива - так проституток в политике еще никто не отменял. Единственный человек с записи этих посиделок, кто действительно соответствует занимаемой должности - это Рожкова. А остальные - рыбы-прилипалы. Куда прилепят, там и отсиживаются..
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Можешь объяснять разницу, можешь не объяснять, так или иначе работала у Порошенко и работает у Зеленского, это факт. Что касается Кубива, - зачем твоему любимому Пете полит. проститутки?, тем более, которые его представляли в ВР, когда он был президентом... суть конечно не в этом, суть в том Гончарук был советником Кубива, но интересно) про Рожкову не буду, потому что она подружка "лучшего банкира в мире" - тут всё предельно ясно)
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Оценку Гонтаревой дали ее нынешние работодатели и их мнение куда более профессионально, чем треп на форуме.. Зачем они нужны были Пете?. Так себе.... балласт заполнить. Но он советника этого балласта в премьеры не пропихивал. .
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Так шо зебилы вы опять обосрались? Выбрали не новые лица, а старые морды???
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я тебе за них отвечу, раз ты мне написал, точнее дополню твоё обращение к ним:
мало того, петя вам, - петефилам, так насрал в мозг, что вы старые морды воспринимаете как новые лица
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Ты тоже при Пете или только приехал?
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Ты перечислил людей, которые какраз и должны были дибилам, которых ты выбрал, объяснить, шо оно такое вообще экономика.

А так то да - во всем виноват Порошенко, назначавший профи, а не дебилы, выбравшие дибилов.
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Понимаешь, практика показывает - эти люди сами себе не могут объяснить, что такое экономика. Гончарук говорит шо он профан, остальные в замешательстве как это объяснить президенту всё (про курс, дыру в бюджете и т.д. и т.п.)... какую локшину ему на слайдах показать... шо там про объяснения "дебилам" говорить

А ты уверен что я их выбирал? А ты уверен в том, что они не исполняли такие же финты при Порошенко? Может это вообще театральное действие? ты же Порошенко выбирал и в 2014 и в прошлом году, насколько я понял... те же люди и при Порошенко были при деле... Объяснишь отличия в кадровой политике Порошенко и Зеленского? морды те же, а должности разные... т.е. ты дебил выбравший дебилов?
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Понимаешь, среди тех, кого ты выбрал, как оказалось, даже таких нет.
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ты не запутался? так они плохие или хорошие? На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6347
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🎥 Дайджест #СоросятаНедели
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Новый депутат от Слуги народа - соросенок (https://t.me/sorosata/109)
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Та ясно вже,що хтось бросил зерно раздора.Та наблюдает,за всходами
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Жду, когда примут закон о легализации проституции! Тогда эта "девочка" устроится, на работу по специальности!
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а поутру они проснулись...
и был черный газ по витренку
и не было гэкономики ...
а только черный газ на 900млн уе
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Эта Юля решила за кресло держаться до последнего! На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 4293 Кто следующий "это не я"?
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люди себе чують зсередини, тому не впізнають свій голос у запису
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Розберуться . Але зашквар капітальний . Невіглас проводить нараду , як обманути іншого невігласа .
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100%, бо я теж маю такий досвід. Майже ніхто не впізнає свій голос, навіть записаний із якістю 24 біта, avi.
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Но что интересно - на записи прозвучали слова истинной правды!
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Звичайно що укріпили гривню і цим обвалили економіку і доларові заначки українців в матрацах . І схоже , що накінець вони зрозуміли , що накоїли своєю бездіяльністю .
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я, не я и пестня не моя. порошенкоастановись
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Да что ж это такое? Они там все такие? "Это была не я, а если я, то я не помню где и когда это было (с)". Это же шедеврально .
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Там все пишется, поэтому проверить легче легкого...
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Они со своими животными на совещание ходют?
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не обращать на тот никчемный аудио слив внимания и всё. много чести.
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Вчера транслировали заседания комитете по трудовому кодексу.
Я не был удивлен, что зебильная замминистра такая же тупая, как и вся их команда.
Удивило, что старая проститутка Третьякова, которая всю жизнь обслуживала Медведчука и Суркиса, ничем не умнее.
Наверное, обслуживала только в постели.
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А с чего взяли что это она написала в фейсбуке, инфотроллинг сплошной. Один троль может вести десятки аккаунтов, ну а незаконная прослушка это криминал вообщето... Если нет уголовного дела, значит это не может быть достоверной инфой.
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А шо там с "достоверной инфой" про Свинарчуков и стотыщ мильйонов Порошенко?
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Они, зеленые, очень предсказуемы. Когда их на чем то ловят первое что говорят нет - это не я. Ты в Омане был - не не был. Ты проституток вызывал - не не вызывал. У тебя в бюджете дыра - не не у меня и вообще это хорошо.
Детский сад...
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Какой криминал ,включение диктафона на смартфоне😂
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Случайно включил... и вообще єто не мой смартфон...
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Это сотрудница Минфина Александра Бетлий, а не Ковалив из ОП На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3401
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По всему миру у президентов администрации...и только у одного -офис. )))В офисе же прикольно. Можно на стульях с колёсиками наперегонки погонять, воды из кулера попить, скоманными бумажками покидаться..да вообще много дел всяких
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в економічному плані ОП -Це НІХТО..
ВСЕ ВИРІШУЮТЬ СОРОСЯТА -Маркарова і РОжкова(Креатура Гонтарєвої)..Кому дати гроші,кому ні..
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Сейчас такие технологии что проги повторяют голос.
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Баба палится на элементарном отсутствии логики. Т.е., если "голос не мой", то все другие голоса как бы НАСТОЯЩИЕ. Кроме того, она не знает, что именно СВОЙ голос человек распознает хуже всего. Мы его слышим не только ушами всю жизнь.
Мне это напоминает что-то типа: Звонок в офис. Поднимает мужик. Там спрашивают Петра Сергеевича. - Так он вышел. Что передать. Оттуда: - Постойте, так это же Вы! Он: - Нет, не я.
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пані Ковалів!!

Пора виходити на наступний "рівень" !!
Відмазок..
зокрема -"а ещьо я очень слабо владею украинским язиком".. ))))
На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3553
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але ВСЕ-таки це не Ковалів.У Ковалів довге волосся..Справді ,технічна помилка..Як написано вище,це скоріше всього На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 5481
Ця особа непублічна,але Є обгрунтована підозра,що вона ПРЕДСТАВЛЯЄ ІНТЕРЕСИ МВФ в Україні на постійній основі..

САМЕ ПІД НЕЇ Міністерство фінансів України відкрило посаду головного економіста. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра Оксана Маркарова у 2018.
«У продовження інституційної реформи Мінфіну сьогодні розпочинаємо амбітний проект виведення на європейський рівень аналітичних продуктів і прогнозів Мінфіну та починаємо створювати інститут головного економіста. Я дуже рада і вдячна, що Олександра Бетлій
( провідний аналітик Інституту економічних досліджень і політичних консультацій)погодилася на цю непросту, але дуже цікаву роботу», - зазначила Маркарова.
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Діма Сологуб.Прийшов у НБУ у 2015.

Цікава "особистість"..БРЕХУН І ПАДЛА.
ТЕж представник "монетарного напряму розвитку України" у руслі МВФ..



Україна повинна продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки це є запорукою прискорення зростання економіки України. На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 4609
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.
Як зазначив Сологуб, нова програма з МВФ, про яку зараз домовляється влада України, - це не тільки короткострокове питання і не тільки питання грошей. За його словами, враховуючи позитивні тенденції в економіці і прихід нерезидентів, ситуація з фінансуванням виглядає непогано.
«Але важливий чинник, - це прискорення зростання економіки. Ми хочемо, щоб у нас інвестиції зростали на 20% в рік. (*** ага,для цього має бути висока облікова ставка НБУ -і інвестиції у ОВДП і на рахунки банків під 15 відсотків при посилення гривні прийдуть !)


- вважає заступник голови НБУ



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Ну так,хтось проліз на нараду в кабмін і для приколу почав говорити голосом Ковалів...А звиклі до таких хохм міністри на це не звернули уваги...
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