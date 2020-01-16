 На аудіозаписі наради в Кабміні голос не мій, - заступниця голови ОП Ковалів

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
"На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один з учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори дійсно мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", - написала Ковалів.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Нє, нє. Надо что б стадо накушалось доотвала, вкусняшек, которих оно прикупило 21.04.2019.
Шоколад ім нє нравился. Потянуло на говнєцо. Жрітє.
Гончарук - советник Кубива, - при Пете
Сологуб - в НБУ, при Пете
Милованов - в НБУ при Пете
Ковалив - в АП (Нафтогаз, Кабмин) при Пете
Маркарова - в Кабмине тоже ещё при Пете
"новые лица", а так, да, - прикольно
Ковалив:
27 серпня 2014 року призначена членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг .[5]. 04 грудня була призначена в.о. голови комісії НКРЕКП [6]
З 26 червня 2015 року по листопад 2016 року - перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України [7], відповідальна за реформування корпоративного управління державних підприємств та інвестиційну політику.
З квітня 2016 року по квітень 2017 року - Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України"[8][9].
18 листопада 2016 року була звільнена з посади першого заступника Міністра економічного розвитку та торгівлі за власним бажанням.
З січня 2017 року - голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України.
и Зеленский с 2017 года президент, правильно я тебя понял?
мало того, петя вам, - петефилам, так насрал в мозг, что вы старые морды воспринимаете как новые лица
А так то да - во всем виноват Порошенко, назначавший профи, а не дебилы, выбравшие дибилов.
А ты уверен что я их выбирал? А ты уверен в том, что они не исполняли такие же финты при Порошенко? Может это вообще театральное действие? ты же Порошенко выбирал и в 2014 и в прошлом году, насколько я понял... те же люди и при Порошенко были при деле... Объяснишь отличия в кадровой политике Порошенко и Зеленского? морды те же, а должности разные... т.е. ты дебил выбравший дебилов?
Представительство соросят в Генеральной прокуратуре возглавляет Руслан Рябошапка (https://t.me/sorosata/92). Через несколько дней генпрокурор лишь подтвердил озвученные нами факты и в компании Тейлора, поверенного США, отчитался о реформе прокуратуры (https://t.me/sorosata/101)
Укроборонпром под соросятами (https://t.me/sorosata/110)
Наочный разбор, как соросята паразитируют в нашей стране (https://t.me/sorosata/97) на примере 168 тысяч
Кабмин Соросят назначил соросенка главой Государственного агентства лесных ресурсов (https://t.me/sorosata/93)
Cоросенок, работающий СНБО получил высокую должность при новой власти
(https://t.me/sorosata/100)
Все четыре посла в Украине были ставленниками Сороса (https://t.me/sorosata/94)
В НАБУ, которое укреплено соросятами (https://t.me/sorosata/82), незаконно собирали личные данные бывшего генпрокурора Виктора Шокина и его семьи (https://t.me/sorosata/95)
Как соросята вмешивались в выборы президента Украины (https://t.me/sorosata/106)
Новый депутат от Слуги народа - соросенок (https://t.me/sorosata/109)
и был черный газ по витренку
и не было гэкономики ...
а только черный газ на 900млн уе
Я не был удивлен, что зебильная замминистра такая же тупая, как и вся их команда.
Удивило, что старая проститутка Третьякова, которая всю жизнь обслуживала Медведчука и Суркиса, ничем не умнее.
Наверное, обслуживала только в постели.
Детский сад...
ВСЕ ВИРІШУЮТЬ СОРОСЯТА -Маркарова і РОжкова(Креатура Гонтарєвої)..Кому дати гроші,кому ні..
Мне это напоминает что-то типа: Звонок в офис. Поднимает мужик. Там спрашивают Петра Сергеевича. - Так он вышел. Что передать. Оттуда: - Постойте, так это же Вы! Он: - Нет, не я.
Пора виходити на наступний "рівень" !!
Відмазок..
зокрема -"а ещьо я очень слабо владею украинским язиком".. ))))
Ця особа непублічна,але Є обгрунтована підозра,що вона ПРЕДСТАВЛЯЄ ІНТЕРЕСИ МВФ в Україні на постійній основі..
САМЕ ПІД НЕЇ Міністерство фінансів України відкрило посаду головного економіста. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра Оксана Маркарова у 2018.
«У продовження інституційної реформи Мінфіну сьогодні розпочинаємо амбітний проект виведення на європейський рівень аналітичних продуктів і прогнозів Мінфіну та починаємо створювати інститут головного економіста. Я дуже рада і вдячна, що Олександра Бетлій
( провідний аналітик Інституту економічних досліджень і політичних консультацій)погодилася на цю непросту, але дуже цікаву роботу», - зазначила Маркарова.
Цікава "особистість"..БРЕХУН І ПАДЛА.
ТЕж представник "монетарного напряму розвитку України" у руслі МВФ..
Україна повинна продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки це є запорукою прискорення зростання економіки України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.
Як зазначив Сологуб, нова програма з МВФ, про яку зараз домовляється влада України, - це не тільки короткострокове питання і не тільки питання грошей. За його словами, враховуючи позитивні тенденції в економіці і прихід нерезидентів, ситуація з фінансуванням виглядає непогано.
«Але важливий чинник, - це прискорення зростання економіки. Ми хочемо, щоб у нас інвестиції зростали на 20% в рік. (*** ага,для цього має бути висока облікова ставка НБУ -і інвестиції у ОВДП і на рахунки банків під 15 відсотків при посилення гривні прийдуть !)
- вважає заступник голови НБУ